Полковник Баранец рассказал о российской ракете «Нудоль» – убийце Starlink Фото: Кадр видео.

ТЕРПЕНИЕ МОСКВЫ НА ИСХОДЕ

Если вы попытаетесь разобраться в том, как сегодня работает американская спутниковая система Starlink и ее военная версия Starshield в интересах Украины и ВСУ, - не надо тратить время попусту. У вас мозги «полезут враскаряку». Потому что и Белый дом, и Пентагон, и владелец Starlink Илон Маск раз за разом делают взаимоисключающие сообщения: то Starlink отключена вообще, то она «работает частично» - заторможена до скорости 160 километров в час (чтоб ее не использовали для ударов скоростными дронами), то президент США Трамп утверждает, что приказал Маску вернуть Украине высокую скорость связи. То Маск вдруг заявляет, что его система сугубо гражданская и не должна использоваться Киевом для «наступательных ударов» по целям в России. И даже называет Зеленского «убийцей». Лукавое лицемерие очевидно и разбивается в труху лишь одним простеньким аргументом: а что, миллиардер за годы использования ВСУ его системы Украиной только сейчас понял это?

А вот киевский диктатор Зеленский, еще недавно рьяно осуждавший Трампа и Маска за предательство из-за торможения работы Starlink, внезапно с большой помпой объявил о восстановлении полноценной работы этой спутниковой системы на Украине со скоростями свыше 400 км/ч. Его сообщение подтвердил и министр обороны Украины Хмара. А это резко меняет ситуацию. И, кажется, что Маск спешит откреститься от кровавых деяний Киева, потому что понял: терпение Москвы не бесконечно. Оно на исходе. И Starlink может стать для России законной военной целью. По словам самого Маска, «если бы противник взорвал спутники Starlink, это привело бы к разрушительному эффекту домино, который вызвал бы образование обширного поля обломков, делающих космос непригодным для использования».

Идут разговоры, что спецслужбы США даже предупредили Маска, что Россия действительно способна нанести такой удар. Все расчеты и оружие для этого имеются.

Что не на шутку испугало самого богатого человека Земли.

В соцсети Х, принадлежащей Маску, даже всплыло название российской ракеты, которая легко может физически выбить спутники Starlink с орбиты. И название, надо сказать, занимательное - «Нудоль».

О работе спутников Starlink делают взаимоисключающие сообщения. Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

Российская ракета Нудоль: интеллигентное оружие

Западные спецы по космосу все чаще вспоминают ноябрь 2021 года, когда запущенная с космодрома Плесецк российская ракета поразила давно не работавший советский спутник «Целина-Д». Таким образом Россия уже тогда всем продемонстрировала свои возможности сбивать спутники на околоземной орбите.

Минобороны РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что испытания противоспутникового оружия не несли угрозы для МКС

Причем сделано это было весьма «тактично», даже «интеллигентно»: спутник сначала опустили так, чтобы его осколки не замусорили активную орбиту. И что бы его обломки смогли постепенно сгореть, достигнув атмосферы. Работа филигранная!

Ну а чем же была сбита «Целина-Д»? Свой ответ на этот вопрос дала директор по космической безопасности Secure World Foundation Виктория Самсон в интервью Forbes: Россия разрабатывает оружие, которое может быть использовано в первой космической войне с Западом. Речь идет о «противоспутниковой» ракете системы А-235 «Нудоль».

Теперь же западные спецы все чаще называют «Нудоль» как одну из главных угроз для Starlink. Некоторые выражаются еще крепче: это «убийца космической бизнес-империи Маска»

Ну и что же это за изделие?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

«Нудоль» до сих пор остается одной из самых засекреченных разработок российской оборонки. Но иностранные разведки (космические, авиационные, военно-технические) все же немало «пронюхали». Как они заявляют, у «Нудоли» сумасшедшая гиперзвуковая скорость - более 10 МАХов (скоростей звука). Она способна уничтожать спутники на орбите Земли. И входит в состав новейшего одноименного комплекса противоракетной обороны А-235. Бросковые и летные испытания ракеты начались в 2014-м на полигоне Плесецк. Всего произведено более 10 пусков. Официально боеприпас комплекса "Нудоль" классифицируется как ракета космического назначения.

Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне называют «Нудоль» системой противоспутникового перехвата. Там считают, что комплекс «Нудоль» способен «сильно ограничить военные возможности американцев в космосе». Сегодня это очень актуально для России, потому что намерения США разместить перспективные вооружения в космосе вызывают большие опасения. «Нудоль» парирует такие угрозы.

А главная особенность новой ракеты — так называемый кинетический перехват целей без применения взрывчатой боевой части. Взрывы в космосе слишком чреваты — они могут повредить множество объектов вокруг. А кинетический перехват – это когда конус или поток осколков от боеголовки ракеты просто попадает по цели и пробивает ее, критически нарушая функционирование. Никакого большого бум-бума. Все действительно интеллигентно, как операция в белых перчатках.

СПУТНИКИ БУДЕМ УБИРАТЬ, КАК АРБУЗЫ НА БАХЧЕ?

Ну и это еще не все! Американцев сильно напрягает и работа наших специальных спутников на орбите. Таких, как «Космос-2612» и «Космос-2543». Они, как жалуются американцы, в разное время «недопустимо» сближались с сателлитами США. И брали их «под конвой».

Эти наши спутники тоже прозвали «убийцами», но не Starlink, а вообще любых космических объектов. Не исключается, что они способны некими «механическими руками» захватывать спутники противника и просто сбрасывать их в нижние слои атмосферы, где те, разумеется, сгорят. Или собирать их в космические «авоськи», «черные ящики» и переправлять их на Землю для изучения и перепавки. Ну прямо как арбузы на бахче собирать. Или даже открывать огонь по цели лазером (потому что обычными пушками в космосе тоже лучше не баловаться). Фантазер барон Мюнгхаузен отдыхает…

***

Ну а что касается проснувшейся вдруг в душе Маска «гуманности» («Я запрещаю ВСУ использовать мои спутники для убийства людей»), то суть здесь совсем не в том, что миллиардер «перевоспитался». Ничего подобного! Дело в другом – в реальной возможности в случае продолжения атак Украины по мирным людям получить ответку от России — уже по глазам и ушам ВСУ — то есть, по спутникам Starlink.

Маск реально испугался потерять свой очень доходный бизнес. Вот вам и вся его «гуманность».

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