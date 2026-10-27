«Отважу соперницу, верну супруга и отомщу врагам»: Как экстрасенсы наживаются на смерти Анатолия Кашпировского

Интриги закрутились после смерти известного психотерапевта и целителя Анатолия Кашпировского. Фото А.Гордиевича /Фотохроника ТАСС

Тайные похороны на Украине, неожиданное завещание и борьба за продолжение дела. Все эти интриги закрутились после смерти известного психотерапевта и целителя Анатолия Кашпировского. Его не стало 3 октября в возрасте 87 лет. Теперь же началась борьба не только за его материальное наследство, но и за дар.

За удивительный дар Кашпировского разгорелась борьба. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

О последних днях жизни знаменитости тут же активно стал рассказывать Юрий Мамаев, назвавшийся племянником Кашпировского и его преемником. Якобы мать психотерапевта и бабушка Юрия были родными сестрами. У него даже есть свой духовный центр, где проводятся «индивидуальные и групповые диагностические онлайн-сеансы с просмотром вашего будущего, прошлого и настоящего».

Юрий обещает решить проблемы со здоровьем, вернуть супруга, завоевать любимого, отвадить соперницу, запрограммировать на удачу в бизнесе, отомстить врагам и даже встретиться с умершими родственниками. Все это сопровождается фотографиями самого Кашпировского и заявлением, что страница духовного центра — это «официальный канал племянника доктора Кашпировского». Подписчиков у него, правда, в разы меньше, чем у знаменитого дяди, но все же они есть.

«Он уже лежал, а выступления планировались»

KP.RU тоже пообщался с Юрием Мамаевым.

Юрий Мамаев. Фото: кадр видео из личного архива

— Последний раз я говорил с дядей 11 августа, поздравлял его с днем рождения. Я тогда уже понимал, что он уходит, — говорит Юрий. — Как можно было скрывать информацию о его болезни, если человека по несколько раз в неделю доставляли в больницу, если он еле шел или вообще лежал на носилках? У него был рак четвертой стадии. Он уже лежачий был, находился на паллиативе, а они планировали выступления. Человек уже находился буквально на грани жизни и смерти, а они хотели напоследок на этом заработать.

По словам мужчины, прибыль с выступлений Кашпировского приходила на счет его жены Гулизар. По данным KP.RU, она еще в 2024 году оформила ИП, занимающееся деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс. На самого Кашпировского никаких юридических лиц оформлено не было.

Не так давно на Гулизар была переоформлена и единственная квартира Кашпировского. Это 56 квадратных метров в Митино стоимостью около 20 миллионов рублей. Возможно, что таким образом психотерапевт хотел обезопасить супругу, с которой прожил 23 года (они познакомились с Гулизар, когда той было всего 33 года, — прим. Авт), и избежать войны между наследниками. Один из них, старший сын экстрасенса Сергей, давно живет в Америке.

По словам Юрия, последнее время Кашпировский почти ни с кем не общался, а если и общался, то под контролем жены. К тому же год назад он вновь стал отцом. Гулизар родила ему дочь Эллину.

— У меня есть большие сомнения, что этот ребенок имеет к дяде какое-то отношение. Я думаю, любая экспертиза ДНК это подтвердит, — уверяет мужчина. — А сын Сергей отказался прилетать на похороны отца и в разговоре со мной это подтвердил. При этом никаких особых конфликтов у них не было, да и как такового общения не было. Человек почувствовал себя преданным. И речь идет не только о наследстве, которое дядя все переписал на Гулизар, но и о чисто моральном предательстве.

Прибыль с выступлений Кашпировского приходила на счет его жены Гулизар. Фото: социальные сети.

Кому достался дар?

Сергей на прощание с отцом, которое состоялось 8 октября в Москве, действительно не приехал. Как и сам Мамаев.

Зато там был другой ученик Кашпировского. Мужчина его практически точная копия, по крайней мере, в прическе. Та же ровная челка черного цвета.

— Он называл меня своим лучшим учеником, — начал он свою речь. — Не знаю, насколько я соответствовал, насколько оправдал надежды. Почти все, чего я добился и чего еще, надеюсь, добьюсь, в той или иной степени сделано благодаря Анатолию Михайловичу.

Однако родной сын Кашпировского Сергей ни племянника, ни главного ученика своего отца не знает. Он действительно не смог приехать на похороны, так как давно живет в Америке. Но Мамаеву он об этом не сообщал, да и вообще заявил, что никогда с ним не общался. Признал он в разговоре с KP.RU только другого претендента на продолжение дела отца — своего брата Алексея.

Сын Сергей не приехал на прощание с отцом Фото: социальные сети.

Алексей Фуштей заявил о себе как о сыне целителя еще в 2019 году. Его мама когда-то была помощницей Кашпировского. У них завязался роман, который так и не привел к браку, зато привел к рождению сына.

Тогда в 2019 году Анатолий Михайлович отказался от теста ДНК, но сына якобы признал и поддерживал с ним общение до самой смерти. В доказательство своих слов Алексей даже предоставил «Комсомолке» их переписку.

Сергей уверен, что именно ему и брату передался дар отца.

— У Алексея способности определенно есть, — рассказал KP.RU Сергей. — В этом я не сомневаюсь. У меня они тоже есть, но я их не развивал. Сейчас мы думаем, стоит ли продолжать дело отца. Хотелось бы, конечно. Хотя бы ради того, чтобы всякие мошенники не наживались на его имени.

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