Рудковская в платье из «лавы», Жасмин в смелом мини и элегантная Долина: Лучшие наряды звезд на презентации клипа «Все могут короли»

Киркоров и Киселев-младший презентовали совместный клип «Все могут короли» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Кинозал «Москва» в Four Seasons пиарщики «Русской медиагруппы» превратили в тронную залу: алый фон с золотыми буквами, бархатные портьеры, кресло-трон с короной на подушке и россыпь светящихся огоньков под потолком. На такой сцене простым нарядом не обойтись, и гости это поняли. Одни играли в контраст с красным, другие шли в тон, третьи просто носили черное так, что на него невозможно было не смотреть. Владимир Киселев-младший и Филипп Киркоров презентовали совместный клип «Все могут короли». Разбираем лучшие выходы с экспертом по стилю и продюсером музыкального контента Яной Блиндер.

Эксперт по стилю и продюсер музыкального контента Яна Блиндер

Юлия Паршута

Юлия Паршута Фото: Иван МАКЕЕВ.

Юлия выбрала строгий монохромный образ: черная кожа от шеи до щиколоток. На ней приталенная водолазка с высоким воротом и узкими длинными рукавами и брюки прямого кроя с посадкой на талии. Матовая гладкая кожа смотрится дорого и очень графично, а фон с красной стеной сыграл ей на руку: силуэт читается мгновенно.

Образ работает на пропорциях. Облегающий верх подчеркивает стройные плечи и тонкую талию, а прямые брюки визуально вытягивают ноги. Монохром дополнительно добавляет росту. Акцент поставлен на пряжке ремня с золотым логотипом: это единственный блестящий элемент, и он точно рифмуется с золотом надписи позади. Из аксессуаров только крупные золотые серьги-кольца. Волосы собраны в гладкий пучок с парой выпущенных прядей у лица, и эта небрежность смягчает строгость кожи. Макияж с акцентом на глаза и нейтральными губами сделан в том же минималистичном духе.

Владимир Киселев-младший и Филипп Киркоров

Владимир Киселев-младший и Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ.

Владимир Киселев-младший и одет классически: темно-синий двубортный костюм в тонкую полоску, белая рубашка и голубой галстук. Двубортный пиджак на шесть пуговиц делает плечи визуально шире и добавляет солидности, а брюки с мягкой складкой сидят свободно и по длине выверены. Холодный синий на теплом красном фоне смотрится свежо, голубой галстук добавляет легкости. Черные классические туфли — безупречная точка. Прическа с легкой волной и открытой улыбкой завершают образ молодого джентльмена.

Филипп Киркоров, как всегда, превратил выход в спектакль. Черное длинное пальто-сюртук поверх красной рубашки и красного жилета, широкий алый шарф из атласа с вышитым серебряным цветком, широкие черные брюки и ярко-красные ботинки. Цветовая схема строго выдержана: черный и красный, никаких лишних оттенков. Атлас шарфа создает глянцевый блик на матовой шерсти пальто. Серебряная цепь на шее, массивные кольца, розовые очки и серебристо-белые волосы с объемной укладкой дополняют образ. Образ театральный и смелый, ровно такой, какого ждут от артиста.

Лариса Долина

Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ.

Лариса Александровна выбрала сдержанную элегантность в светлых тонах. На ней длинное кремовое пальто-платье с глубокими лацканами и застежкой на пуговицы, прямое по силуэту, струящееся по фигуре. Плотная ткань держит форму и создает вертикаль, а мягкий молочный оттенок освежает лицо и выделяется на фоне темного интерьера.

Филипп Киркоров и Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главное достоинство образа в том, что он построен на одном цвете и одной линии. Длина в пол вытягивает силуэт, а прямой крой не акцентирует лишнего и сохраняет благородство. Глубокий вырез с тонкой цепочкой делает образ чуть мягче. Светлая сумка на цепочке и белые туфли продолжают цветовую гамму. Это выход в стиле старой школы: спокойно, дорого, без суеты.

Виктория Шелягова

Виктория Шелягова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Виктория сыграла на контрасте мягкого и графичного. Черное платье-футляр длиной миди с высоким воротом и открытой спиной подчеркивает стройную фигуру, а в центре груди роскошная вставка из перьев, придающая нарядy фактуру и движение. Юбка по фигуре с небольшим расширением от колена дает силуэт «русалка» и добавляет женственности.

Образ выигрывает за счет сочетания закрытого верха и открытой спины: это интрига, элегантность и соблазн в одном. Перья работают как единственный декор, остальной наряд максимально лаконичен. Черные лодочки с острым носом и тонким ремешком вокруг щиколотки удлиняют ногу. Крупные черные серьги-кольца добавляют графики.

Волосы убраны в аккуратную прическу, открывающую шею и плечи, макияж свежий и естественный. Особенно удачно сработала корона: Виктория обыграла тему вечера и сделала кадр запоминающимся. Образ получился уверенным и по-настоящему королевским.

Владимир Киселев-старший

Владимир Киселев-старший Фото: Иван МАКЕЕВ.

Насыщенно-синий пиджак в крупную клетку с мягкими плечами и свободной посадкой, под ним черная водолазка на молнии, темные брюки и черные кожаные лоферы.

Главный козырь в образе Владимира — это пиджак. Глубокий кобальтовый оттенок освежает лицо и красиво играет на фоне красной стены: контраст получился смелым, но гармоничным. Клетка тонкая, тон в тон, поэтому не мельчит и добавляет фактуры. Черная водолазка с молнией создает спортивно-расслабленный акцент и не утяжеляет образ, как это сделала бы рубашка с галстуком. Темные брюки и обувь собирают силуэт в единое целое.

Это пример непринужденной элегантности, где не нужно ничего доказывать.

Яна Рудковская

Яна Рудковская Фото: Иван МАКЕЕВ.

Яна выбрала вечернее платье в пол из черных пайеток с горизонтальными полосами темно-медного оттенка. Получился эффект лавы: ткань переливается при каждом движении. Драпировка по линии лифа с открытыми плечами создает мягкий воротник и красиво обрамляет декольте, а силуэт «русалка» с небольшим шлейфом подчеркивает талию и бедра.

Почему это работает: чередование черного и меди визуально делит фигуру на ровные зоны и добавляет глубины, а медный отлив перекликается с золотом декора кресла и надписи. Шлейф придает торжественности и создает красивую линию в движении.

Аксессуары выбраны с юмором и вкусом: сумочка-желудь на золотой цепочке стала самой неожиданной деталью вечера. Тонкая цепочка с подвеской и браслеты поддерживают блеск, не перегружая. Волнистые светлые волосы свободно лежат на плечах, макияж свежий, в теплой гамме. Образ получился праздничным, теплым и очень яркой интонации.

Жасмин

Жасмин Фото: Иван МАКЕЕВ.

Жасмин сделала ставку на драму и объем. Черный жакет с пышным воланом-жабо вокруг выреза и по краю, с манжетами-фонариками придает верху скульптурность, а блестящая мини-юбка из пайеток добавляет игривости. Высокие замшевые ботфорты выше колена вытягивают ногу и делают образ цельным.

Прием здесь классический: пышный верх, короткий низ. Воланы на воротнике и манжетах создают театральность и подчеркивают плечи, а облегающие рукава и юбка сохраняют стройность силуэта. Матовая замша сапог и глянец пайеток играют на контрасте фактур, и именно это придает черному цвету глубину.

Сверкающее колье у основания шеи точно поддерживает блеск юбки. Клатч с бахромой из красных страз перекликается с красной атмосферой вечера и является единственным цветовым акцентом. Волосы убраны гладко назад, красная помада завершает образ.

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