Урановый проект и трудолюбивые дворники: Чем интересны друг для друга Россия и Африка

Участники экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Фото: Александр Щербак/ТАСС

В среду 28 октября в Москве открывается экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка». О том, чем интересен для России африканский континент и чем наша страна привлекательна для расположенных на нем государств, KP.RU рассказал доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, африканист Александр Зданевич.

— Александр Сергеевич, какие у России экономические интересы в Африке?

— Интересы России в Африке носят комплексный характер и выходят за рамки чистой торговли. Это доступ к ресурсам и рынкам: Африка богата полезными ископаемыми (золото, уран, алмазы, кобальт), а также является перспективным рынком сбыта для российской промышленной продукции и технологий. Важно и политическое влияние: Африка рассматривается как один из центров формирующегося многополярного мира. Россия стремится заручиться поддержкой африканских государств на международной арене и укрепить свой статус глобальной державы. Кроме того, в условиях санкционного давления Африка становится важным направлением для развития внешнеэкономических связей и поиска новых рынков.

— Что конкретно мы там строим, добываем? Наиболее значительные проекты…

— Есть целый ряд крупных инфраструктурных и энергетических объектов. Главный флагман — это АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Также ведется работа по созданию Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, которая станет хабом (крупным транспортным узлом — Ред.) для бизнеса на континенте. Отмечу и участие России в проектах по разведке и добыче полезных ископаемых. Например, «Росатом» разрабатывает урановый проект «Мантра» (месторождение Nyota) в Танзании. Африканский континент — важное направление нашего экспорта. Его основу составляет продовольствие, в частности, пшеница, зерно, а также минеральные удобрения и нефтепродукты. Также поставляются машины, оборудование, металлы и продукция химической промышленности. А из Африки в Россию поступают преимущественно фрукты, овощи, кофе, чай, табак и другое сельскохозяйственное сырье.

Фото: Yaroslav Astakhov/Shutterstock/Fotodom

— Насколько выгодно нам вкладываться в Африку, что нам это дает?

— Есть экономический эффект и политический. Инвестиции в проекты, как в случае с АЭС, создают долгосрочный спрос на российские технологии и услуги, а также открывают доступ к ресурсам континента. Есть и конкретные цели в экономике. Например, увеличить к 2030 году товарооборот со странами Африки в 1,5–2 раза. Экономическое присутствие служит фундаментом для политического диалога и укрепления российского влияния. Африканские страны рассматриваются как союзники в продвижении альтернативной западной модели мироустройства.

— Кто наши главные партнеры и конкуренты в Африке?

— Главные торговые партнеры — это страны Северной Африки и ЮАР. Ключевой и крупнейший — это Египет. На долю этой страны приходится 30–40% торговли с Африкой. На втором месте Алжир. Также в число ведущих партнеров входят Тунис и ЮАР. На долю этой четверки приходится около 70% всего товарооборота России с Африкой. Среди основных партнеров можно отметить также Марокко, Нигерию, Кению.

Наш главный экономический конкурент — это, прежде всего, Китай. Особенно в сфере инвестиций, добычи ресурсов (литий, нефть) и инфраструктурных проектов. Влияние США и Франции несколько ослабло, тем не менее, они остаются серьезными игроками, прежде всего в сфере безопасности и на рынке вооружений. А еще растущую активность на континенте проявляют Турция и Израиль.

— Россияне зримо ощутили сотрудничество с африканскими странами минувшей зимой, когда на улицы наших городов вышли дворники из стран, где никогда не было снега. Тем не менее, ребята честно махали лопатами. А как в целом можно оценить сотрудничество?

— Оно динамично развивается. И не только по линии дворников. Если говорить о кадровом сотрудничестве, то в больницах Архангельской, Мурманской, Новосибирской и других областей работают терапевты и хирурги из Нигерии, Танзании, Руанды, Замбии и Камеруна. Многие из них — выпускники российских вузов, решившие остаться в стране. Вообще, у жителей континента очень востребовано российское образование. Так в 2025 году в наших вузах обучалось более 37 тысяч студентов из африканских стран. Кроме того, Россия активно участвует в обучении африканских специалистов и прямо на континенте. Например, госкорпорация «Росатом» помогает готовить национальные кадры для атомной отрасли: в Руанде обучают специалистов-ядерщиков, а в Танзании и Намибии — квалифицированных геологов. Корпорация «Синергия» планирует открыть в Африке сеть колледжей рабочих профессий. Первый откроется в Танзании и будет готовить сварщиков, электриков, механиков и других специалистов под запросы местных работодателей.

В Оренбурге сенегальцы работают дворниками Фото: Владимир ВОРСОБИН.

Девушка из Бенина работает в кафе Татарстана и копит деньги, чтобы выучиться на инженера Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Растет товарооборот: если в 2021 году он составлял 17,7 млрд долларов, то в 2025 вырос до 27–30 млрд долларов. Активизируются политические контакты — проводятся саммиты, министерские конференции. При этом есть некоторые особенности. Например, в торговле заметно преобладает российский экспорт (продовольствие и сырье), а инвестиционное сотрудничество сконцентрировано вокруг нескольких крупных проектов и стран. Тем не менее, связи крепнут, идет взаимное узнавание. Африканские компании открывают в России свои торговые представительства, создают совместные предприятия, например, в сфере добычи полезных ископаемых. Африканский бизнес проявляет интерес к российским технологиям в области химии, нефтехимии, агробиотехнологий, очистки воды и искусственного интеллекта.

ТОП-5 стран Африки — торговых партнеров России по экспорту

Страна Объем экспорта, млрд $

Египет 6

Алжир 2,02

Тунис 1,75

Марокко 0,63

Кения 0,59

Источник: базы ООН Comtrade за 2023—2025 гг., Египет — данные нацстатистики

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