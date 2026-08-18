Обозреватель KP.RU с сенегальским дворником Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

НАЧАЛЬСТВО СЧИТАЕТ: РАБОТАТЬ НЕКОМУ

Придумали в Оренбурге - как расслабить нас, русских. Облегчить нашу аллергию в вечном споре о мигрантах - полезны они или нет?

Заметили, как мы ходим по кругу? Сверху твердят: эй, там, внизу, - смотрите, останемся без дворников, грузчиков, строителей! Снизу в ответ: эй, наверху, попробуйте НАМ, местным, нормально платить! Хотя по мне - все от нашего инстинктивного желания, которое никогда, что бы вы ни делали, как бы ни старались, не будет удовлетворено.

Мы же хотим выйти однажды солнечным утром из дому, поздороваться с голубоглазым блондином-дворником, трудолюбиво метущим улицу под песню Кадышевой, сесть в маршрутку к вежливому Ивану и поехать на работу, наблюдая, как кладет асфальт и строит великолепные здания армия Петровичей да Владимировичей.

И хотя тихое раздражение количеством и качеством мигрантов, которые норовят переселиться в Россию со всеми родственниками, заставляет региональные власти вводить новые запреты (работать в такси, в общепите, курьерами, охранниками), любой начальник ЖКХ, проверив, выключен ли диктофон, заорет. Без иностранцев. Работать. Некому.

И потому, мол, всаживает в себя Россия начальников и бизнесменов, словно наркоман, миллионы мигрантов. И ей надо все больше, больше…

Но в Оренбурге все-таки придумали, как с этим быть.

Приживется ли этот опыт и нужно ли его распространить на всю страну? Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Да, они выписали из-за границы дворников. Но! Хитроумно. Поучительно. В Оренбург приехали работать не среднеазиатские поселенцы, а жители Африки. Улыбчивые сенегальцы. Для решительной коммунальной чистки российского города вооруженные топорами. По-русски ни бум-бум. Зато без семей, оставленных далеко-далеко, на побережье теплого Атлантического океана.

И теперь после работы на городских улицах хмурые русские бригадиры ежевечерне вежливо провожают три десятка веселых сенегальцев в бывший Дом престарелых. Это теперь маленькое африканское общежитие. У нас и студенты так живут. Там, судя по ворчанию жителей соседних домов, сенегальцы обитают счастливо. Беспрерывно поют и танцуют.

Думаю, у оренбургских чиновников был психологический расчет - найти таких беспроблемных, таких эталонных мигрантов, чтобы даже наши ворчливые соотечественники хотели бы с ними сделать лишь одно. Селфи.

И получилось из этого эксперимента вот что…

В России появились дворники из Африки Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

НА ТАКУЮ ЗАРПЛАТУ МЕСТНЫЕ НЕ ИДУТ

Многонациональный Оренбург к иностранцам терпелив, хотя выходит это ему иногда боком. Сейчас, например, местные силовики по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина изучают громкую историю - несколько семей из Таджикистана, состоящих, конечно, из уважаемых и добродетельных дедушек-тетушек-дядечек, получили миллионы рублей материальной помощи на приобретение нескольких домов.

Часть Рунета вскинулась, заголосила: а как же мы?! Завидуют старые граждане пронырливости новых.

Помню, в пензенском Сердобске тоже возмущались, когда «новый гражданин» получил на своих двух многодетных жен в обход многолетней очереди возмущенных аборигенов сертификат на жилье (читайте на KP.RU мой репортаж «Приезжим в хиджабах - квартиры, а коренным - ничего» - см. ссылку ниже). И была там такая же следкомовская проверка… А толку? Нам писать свои законы надо лучше. По ним, родимым, все и выходит. К примеру, выдали добровольно иностранцу российский паспорт? Выдали. Нет ценза оседлости для получения матпомощи по многодетности? Нет. Так чего, ребят, возмущаться?

С другой стороны, спохватится читатель, почему с помощью миграционного наплыва не решить проблемы, ну например в ЖКХ Оренбурга? Коль приехали - работайте! Но в мэрии мне грустно объяснили, почему городу потребовались еще и сенегальцы. Хроническая нехватка дворников - 40 процентов незаполненных вакансий. Не хочет народ - ни местный, ни даже приезжий - метлой махать. Зарплата 40 - 45 тысяч (при средней под 70), летом - плюс 40, зимой - минус 40…

И что только чиновники, мол, не делали, как народ местный не завлекали.

- Полгода зазывали людей, - вспоминает советник градоначальника Оренбурга Олег Кулешов. - Через биржу, Минтруд, объявления по телевизору и в газетах. Предлагали, призывали, упрашивали: «Ребята, хотите поработать?»

Не захотели.

Придумали в Оренбурге - как расслабить нас, русских. Облегчить нашу аллергию в вечном споре о мигрантах Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

БРАТЬЯ-АФРИКАНЦЫ

И тогда новое руководство города решилось на эксперимент. Благо в Оренбурге в этот момент утвердилось счастливое географическое совпадение - город и область возглавили москвичи. Причем градоначальником стал москвич в кубе - Альберт Юмадилов, который в молодости сам подрабатывал в столице дворником, а по линии ЖКХ прошел путь от стажера до главы округа. И задачку Альберт Рашитович решил по-московски лихо. Обзвонил соседей с вопросом: где берете дворников? В Татарстане подали идею.

- Есть у них удивительный город Елабуга, - рассказывает советник. - Там нам говорят: мы всех из Африки привозим. Очень, дескать, довольны. Оказывается, мы, русские, с африканцами и ментально поразительно похожи. Причем не с китайцами, не с европейцами, а именно с жителями Африки...

Вздрагиваю, примеряя неожиданное «ментальное родство».

- Они открытые, искренние, коммуникабельные. В тяжелых условиях умеют радоваться жизни, - продолжает советник. - Живут небогато, большими семьями. У них, как и у нас, матриархат (смеется). Кто семейный кошелек держит? Жена!

Получалось: если учесть знаменитую жароупорность - лучше брата-африканца нам дворника не найти. Тем более Сенегал - страна небогатая, для нее 60 тысяч русских рублей (с учетом работы с 7 утра) - двойная средняя зарплата.

В Оренбург приехали работать жители Африки Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

СЕВЕРОКОРЕЙЦЫ НЕ ПО КАРМАНУ

В Оренбурге, правда, подумывали пригласить северокорейцев - тут о них ходят легенды, как о «суперроботах», отбой-подъем по команде, дисциплина железная. Но по деньгам не потянули, славные жители КНДР нынче нарасхват.

А Сенегал - тоже в списке дружественных государств, язык - наш, школьный: французский, английский… Правда, африканский митрополит православной церкви христиан в дворники так и не выдал. Сказал: «Мне христиане тут нужны». Но чиновники не жалеют, говорят - мусульмане даже более дисциплинированные.

Кстати, чем еще заморские дворники хороши. Они обязаны получить то, чего у мигрантов с постсоветского пространства отродясь не было и, судя по всему, не скоро будет. Визы. Причем специальные, рабочие, с железным сроком - один год. То есть с гарантией, что не останутся африканцы тут, не легализуются, а соберутся и уедут домой ровно в день, когда заканчивается срок их контракта.

Но на самый главный вопрос - «а как вообще идет эксперимент и нужно ли его распространить на всю Россию?», ну то есть - хорошо ли чернокожие ребята метут, хорошо ли себя ведут - горожане отвечают с усмешкой. Зная душу русскую, добрую - чувствуешь в этой усмешке иронию и сарказм. И еще что-то непонятное. Доброе.

Обозреватель KP.RU узнал, как в Оренбурге сенегальцы работают дворниками Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

СБОРНАЯ ПО УБОРКЕ

Наблюдать за сенегальским дворником забавно. Работают они точно не по-русски. Странное зрелище.

Представьте классического чернокожего рэпера, обвешанного изысканным металлом, с безумными дредами, на модном прикиде… И вот он медленно тащит кусок оренбургского дерева. Очень медленно…

Другой, долговязый - ну вылитый бомбардир футбольной сборной Сенегала Исмаил Саар - дергается в ритме наушников и задумчиво разглядывает проходящих мимо девчонок. И как-то лениво, как-то незаметно вальсирует к ним…

- Куда, **** - орет бригадир, еле сдерживая свой французский.

Подозреваю, поселила мэрия сенегальцев отдельно, в Доме престарелых, не только ради их безопасности. Как заметил один чиновник: «Эти красавцы говорят по-французски, любят шутить: «Я из Парижа приехал, красотка», глядишь, и женятся». Кстати, в СССР после Олимпиады-80 так и случился интернациональный демографический взрыв. И хотя африканскую «сборную по уборке» чаще отправляют на окраину города, их и там настигают горожане - сердобольные бабушки кормят вареньем, а молодежь прикалывается, селфит.

Наблюдать за сенегальским дворником забавно. Работают они точно не по-русски Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

И так неспешно, пританцовывая, отвлекаясь на фотосессии, сенегальцы умудряются работать… в разы лучше местных дворников! Если наши за день соберут один контейнер мусора, то сенегальцы - пять. После паводка нормальный местный рабочий даже заходить в забитые канавы не захочет - там ил, пылища, грязь. А эти - поднимают, ковыряют…

ВРЕДНЫЕ БАБУШКИ

Мустафа приехал в Оренбург пару недель назад. Единственный, кто говорит по-русски. Окончил магистратуру московского Университета дружбы народов, несколько лет прожил в Волгограде, по ночам - на удаленке в IT.

В общем, почти наш человек. Имеет право снисходительно усмехнуться, играя топориком: «Местные получают зарплату, но не работают. А мы работаем!»

Мустафа говорит, что пытается преподавать своим землякам русский и что с опасением ждет зимы. Знает - какой будет шок.

- Сбегут? - рассеянно спрашиваю.

И получаю удивительный ответ.

Мустафа приехал в Оренбург пару недель назад. Единственный, кто говорит по-русски Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Не-а, - смеется Мустафа. - Если русские здесь живут, и мы будем жить. Почему? Сенегальский менталитет. Если кто-то что-то делает, чем я хуже?

С расизмом Мустафа сталкивается редко. Да и то - как-то странно. Все дело, говорит, в русской душе.

- Русские - добрые, но закрытые. И если скажут что-то грубое - не со зла, а по простоте, что ли, - рассуждает Мустафа.

Африканцы, по его словам, больше всего опасаются русских женщин, особенно «пенсионерок из СССР». Если молодые смеются при виде африканцев, то бабушки прямо называют их…

Мустафа делает трагическое лицо.

(Как мне шепнули чиновники, обидное слово на букву «н», которое раньше на Руси считалось необидным, африканцы и сами употребляют - им называют тех, кто живет в США: мол, предатели Родины, не вернувшиеся жить в Африку.)

Есть у русских то, чем восхищается Мустафа. Наш патриотизм. В чем-то, оказывается, мы чуть лучше африканцев.

- Русские любят свою Родину, - говорит сенегалец. - Русские хотят остаться дома, получать 50 тысяч рублей. И не хотят в другую страну и получать 100 тысяч! Не то что мы…

«Патриотизм! Я это люблю!» - крикнул Мустафа и от всего сенегальского сердца помахал мне топором.

КОГО БЫ ЕЩЕ ПРИГЛАСИТЬ?

Этот эксперимент неплох… Правда, сенегальцы меня предупредили - не все народы, дескать, для трудового «импорта» полезные. Есть, дескать, такие, что… (пытал я их - какие? - не признались).

И идея поселить рабочих в отдельное общежитие с возвращением рабочих в их родную страну в условный срок - для России на самом деле отличная. Эта «саудовская модель» - контроля рабочей иностранной силы - видимо, меньшая беда из возможных. Хотя… Мучил меня один вопрос.

Спросил я у советника мэра Олега Кулешова: мол, зачем нам эта экзотика? Не заплатить ли просто нормально своим, а?

На что советник вздохнул. Положил перед собой чистый лист бумаги. Взял ручку. И нарисовал кружочек. Это, мол, дворник, которому мы хотим повысить зарплату…

- Тогда (новый кружочек) придется повысить зарплату всей администрации Южного округа, - снова вздохнул он. - Но мы не можем повысить окружной администрации, пока мы не повысим (новый кружочек) зарплаты в администрации города.

Сенегал - страна небогатая, для нее 60 тысяч русских рублей - двойная средняя зарплата Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

На бумаге кружочки ураганно размножались…

- Я уже не говорю о том, где взять деньги, - сказал советник. - Это вообще космос получается!

Все дело в законах, которые гласят: подсобные рабочие не могут получать больше, чем главный специалист администрации.

И всей системе придется повысить. Начнешь с дворника, а потом по телевизору скажут: всем чиновникам повысили зарплату в два раза. И как наше население на это отреагирует?

- Поэтому уж лучше так, - сказали в мэрии.

И действительно - лучше. Коль у нас такие законы и такие дыры в бюджете. Видимо, пора строить больше рабочих общежитий, перенимать пока безукоризненный оренбургско-елабугский опыт и размышлять, склонившись над картой мира: кого бы еще?

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