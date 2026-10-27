Гладьте кошек и собак - будете спокойны: Ученые доказали, что тактильный контакт с домашними животными снимает стресс

Ученые доказали, что тактильный контакт с домашними животными снимает стресс. Фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock/Fotodom

Гладить кошек или собак очень полезно. Для их хозяев. А именно — для хорошего настроения и спокойствия. К такому выводу подталкивают результаты двух свежих исследований — японцев, которые изучали кошатников, и австрийцев, сосредоточившихся на собаках и их хозяевах.

МУР: БОЛЬШЕ ГОРМОНА СЧАСТЬЯ

Ученые из Университета Киото пригласили к экспериментам 19 хозяев со своими кошками, которых набралось 29 штук.

На кошек надели ошейники с Bluetooth-маячками — следили, сколько времени питомцы проводят рядом с людьми. Те, в свою очередь, оценивали свое настроение. Отмечали, способствовал ли тактильный контакт каким-либо изменениям. А ученые определяли уровни гормонов «счастья и любви» (окситоцина) и стресса (кортизола) и у хвостатых, и у кожаных.

Результат: чем чаще владелец гладил кошку, тем выше у нее становился уровень окситоцина. Уровень кортизола снижался. Точно такую же реакцию ученые наблюдали и у людей-«гладильщиков».

Чем чаще владелец гладил кошку, тем выше у нее становился уровень окситоцина. Фото: Viktoriia Lomtieva/Shutterstock/Fotodom

О природе изменений во внутренней биохимии, которая свидетельствовала о синхронной эмоциональной реакции кошек и людей, экспериментаторы рассказали в журнале iScience.

«Владельцам кошек знакомо чувство комфорта и умиротворения, которое они испытывают, когда их кошка забирается на колени в поисках ласки и начинает удовлетворенно мурлыкать», — сообщили японцы, поясняя суть своего «открытия».

Российские ученые согласны: тактильное общение с кошкой реально снимает стресс и запускает в организме гормональную перезагрузку, подтвердил кандидат медицинских наук Сергей Солодников из Пермского политеха. «Уже в первую минуту контакта организм начинает снижать выработку кортизола — главного гормона стресса. Одновременно запускается выброс окситоцина», — объяснил он. В антистрессовых целях лучше всего гладить кошку хотя бы 5 — 10 минут. За это время нервная система «переключается» с тревожного режима на спокойный. Дольше — тоже можно.

ГАВ: МЕНЬШЕ СТРЕССА

Австрийцы из Университета Инсбрука «задействовали» 64 собаки с их хозяевами.

Людей вгоняли в стресс тестами на скорость, да еще и с замечаниями в стиле «как-то вы плохо справляетесь». За реакцией испытуемых следили с помощью электрокардиографии (ЭКГ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ).

А в перерыве предлагали погладить собаку. Кто-то гладил, кто-то нет. Как хотели.

Хозяева, которые физически общались с животным в перерыве, во второй «порции» тех же стресс-тестов были гораздо спокойнее. Контакт с питомцем словно бы играл роль своеобразного профилактического средства.

Контакт с питомцем словно бы играл роль своеобразного профилактического средства. Фото: NDAB Creativity/Shutterstock/Fotodom

«Прикосновение к своей собаке ослабляет воздействие на организм предстоящего стрессора, — сообщили ученые в журнале Biological Psychology. — Предстоящие угрозы воспринимаются как менее угрожающие».

Вопрос: кого лучше гладить — кошку или собаку? Сравнительного анализа ученые еще не проводили. Но ответит, думаю, простой: кто есть рядом, того и гладьте. Хоть кролика. Польза для организма обязательно будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Психолог для мяумедитаций

В школе американского штата Род-Айленд серый кот Пайнкоун (Сосновая шишка) трудится в должности школьного психолога. Вообще-то там трудится его хозяйка Кейли, учительницей рисования. Она вместе с Шишкой прошла специальные курсы для терапевтических животных. В программе были, например, такие испытания — кот должен пройти через шумную толпу и остаться невозмутимым. Теперь Пайнкоун приходит в школу, гуляет по коридорам, сообщая своим мурлыканьем, что все спокойно. Или лежит в кабинете рисования. А дети приходят снять стресс перед контрольными или просто когда тревожно.

— Он здесь для моральной поддержки и хорошей атмосферы. Ребята, у которых плохой день, заходят в класс, чтобы погладить кота и побыть в тишине, — рассказала Кейли.

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