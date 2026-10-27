«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 28 октября:

1. Новости с передовой: сбиты 645 дронов

2. На главу офиса Зеленского наехал друг Трампа

3. Глава Института Гете снялся с бандеровцами

4. Украинские врачи не лечат русскоязычных?

5. В Киеве Южный мост закрыли для автобусов и метропоездов

6. После конфликта украинцы на родину не вернутся

7. Хмара требует от Европы передать 10% всех ракет ПВО

8. Из Алешек вывели тех, кто хочет жить не под огнем

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 28 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» вывел из строя более 165 боевиков. Подбиты три бронемашины и 11 автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 230 бойцов, две бронемашины и 14 автомобилей.

Воины «Юга» выбили из рядов противника более 150 боевиков. Поражены восемь бронемашин, 41 автомобиль и чешская машина РСЗО «Vampire».

«Центр» упокоил 345 солдат и офицеров. Сожжены танк, три бронемашины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» освободили от земных пут 195 «воинов света». А также две бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

«Днепр» уничтожил до 30 националистов. Сжег девять автомобилей.

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 645 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 28 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

На главу офиса Зеленского наехал друг Трампа

Le Monde сообщает: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в Майами требовал от главы офиса Зеленского, Кирилла Буданова* остановить удары по российским НПЗ. После чего на встрече с украинцами во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы. Уиткофф так и сказал: «Примите сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские НПЗ! Вы подвергаете мир опасности!». Между другом Трампа и тайным недругом Зеленского произошел конфликт. Бывший разведчик хотел дать в морду миллиардеру, но чувство самосохранения заставило его сдержаться. А было бы интересно...

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в Майами требовал от главы офиса Зеленского, Кирилла Буданова* остановить удары по российским НПЗ. Фото: REUTERS.

Глава Института Гете снялся с бандеровцами

Якоб Рачек, глава Гете-Института на Украине, сияя улыбкой, снялся с ублюдками из неонацистского «Азова»*. Фотосессия случилась на книжной ярмарке во Франкфурте, На снимке Марина Мирзаева и Александр Иванцов из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ держат флаг с символикой вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов»* - имеющий отсыл к нацистской символике. Фото набрало 80 лайков на аккаунте Института Гете на Украине. Но вскоре его удалили. В пресс-службе Института заявили: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог». Надо напомнить про диалог в рейхстаге в мае 45-го.

Украинские врачи не вылечат русских?

Елена Ивановская, языковой омбудсмен Украины, слетала с катушек. Она заявила: украинские врачи могут отказать в медпомощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим госязыком. Ивановская сообщила: «Ко мне обращаются медики, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это вопрос морали». Ивановская напомнила: по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно лишь по желанию врача. Привезут умирающего, который скажет «помоги» - и его выбросят на помойку? Гиппократ отдыхает...

В Киеве Южный мост закрыли для автобусов и метропоездов

В Киевской горадминистрации сообщили: власти украинской столицы изменили схему движения автобусов и поездов метрополитена из-за перекрытия поврежденного Южного моста через Днепр. Движение поездов на зеленой ветке сабвея между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» остановлено. Не ходят автобусы двух маршрутов. Они думают, что это пройдет — ну да, как с белых яблонь дым...

После конфликта украинцы на родину не вернутся

Глава Института демографии и социсследований НАН Украины Элла Либанова в печали. Она уверена: из миллионов украинцев, уехавших в Европу и Америку обратно в незалежную после завершения конфликта с Россией возвращаться захотят немногие. Либанова заявила: «В странах Евросоюза под действием закона о временной защите находилось 4,4 млн украинцев. 600 тысяч - в Канаде, Великобритании, Молдове». На Украину после окончания боев вернется около трети — полагает она. Оптимист — это плохо информированный пессимист, никто не поедет к вам.

Хмара требует от Европы десятину от всех ракет ПВО

Евгений Хмара, глава оборонного ведомства незалежной, потребовал от стран Европы передать десятую часть от имеющихся запасов ракет для ПВО на нужды украинской армии. Фото: REUTERS.

Евгений Хмара, глава оборонного ведомства незалежной, потребовал от стран Европы передать десятую часть от имеющихся запасов ракет для ПВО на нужды украинской армии. В своем Telegram-канале министр написал: «Критический приоритет - ПВО. У нас есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков. Мы предлагаем обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить Украине позже». Изучайте советскую классику: утром деньги - вечером стулья!

Из Алешек начали выводить мирных жителей

Во вторник, 27 октября из Алешек начали выводить мирных жителей - в рамках гуманитарной операции, после того, как в 4 утра ВС РФ прекратили огонь на Херсонском направлении. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил aif. ru: «По информации, которую передают люди, находящиеся на месте, начался вывод мирных жителей из населённого пункта в рамках этой гуманитарной операции». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация идет по согласованному сторонами плану. После благодарностей папе Римскому и жене Трампа хотелось бы, чтобы этот российский город на левом берегу Днепра перестал походить на кладбище живых…

* Признан террористом и экстремистом

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