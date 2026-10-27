«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 28 октября:
1. Новости с передовой: сбиты 645 дронов
2. На главу офиса Зеленского наехал друг Трампа
3. Глава Института Гете снялся с бандеровцами
4. Украинские врачи не лечат русскоязычных?
5. В Киеве Южный мост закрыли для автобусов и метропоездов
6. После конфликта украинцы на родину не вернутся
7. Хмара требует от Европы передать 10% всех ракет ПВО
8. Из Алешек вывели тех, кто хочет жить не под огнем
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
«Север» вывел из строя более 165 боевиков. Подбиты три бронемашины и 11 автомобилей.
Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 230 бойцов, две бронемашины и 14 автомобилей.
Воины «Юга» выбили из рядов противника более 150 боевиков. Поражены восемь бронемашин, 41 автомобиль и чешская машина РСЗО «Vampire».
«Центр» упокоил 345 солдат и офицеров. Сожжены танк, три бронемашины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» освободили от земных пут 195 «воинов света». А также две бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
«Днепр» уничтожил до 30 националистов. Сжег девять автомобилей.
Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 645 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Le Monde сообщает: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в Майами требовал от главы офиса Зеленского, Кирилла Буданова* остановить удары по российским НПЗ. После чего на встрече с украинцами во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы. Уиткофф так и сказал: «Примите сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские НПЗ! Вы подвергаете мир опасности!». Между другом Трампа и тайным недругом Зеленского произошел конфликт. Бывший разведчик хотел дать в морду миллиардеру, но чувство самосохранения заставило его сдержаться. А было бы интересно...
Фото: REUTERS.
Якоб Рачек, глава Гете-Института на Украине, сияя улыбкой, снялся с ублюдками из неонацистского «Азова»*. Фотосессия случилась на книжной ярмарке во Франкфурте, На снимке Марина Мирзаева и Александр Иванцов из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ держат флаг с символикой вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов»* - имеющий отсыл к нацистской символике. Фото набрало 80 лайков на аккаунте Института Гете на Украине. Но вскоре его удалили. В пресс-службе Института заявили: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог». Надо напомнить про диалог в рейхстаге в мае 45-го.
Елена Ивановская, языковой омбудсмен Украины, слетала с катушек. Она заявила: украинские врачи могут отказать в медпомощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим госязыком. Ивановская сообщила: «Ко мне обращаются медики, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это вопрос морали». Ивановская напомнила: по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно лишь по желанию врача. Привезут умирающего, который скажет «помоги» - и его выбросят на помойку? Гиппократ отдыхает...
В Киевской горадминистрации сообщили: власти украинской столицы изменили схему движения автобусов и поездов метрополитена из-за перекрытия поврежденного Южного моста через Днепр. Движение поездов на зеленой ветке сабвея между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» остановлено. Не ходят автобусы двух маршрутов. Они думают, что это пройдет — ну да, как с белых яблонь дым...
Глава Института демографии и социсследований НАН Украины Элла Либанова в печали. Она уверена: из миллионов украинцев, уехавших в Европу и Америку обратно в незалежную после завершения конфликта с Россией возвращаться захотят немногие. Либанова заявила: «В странах Евросоюза под действием закона о временной защите находилось 4,4 млн украинцев. 600 тысяч - в Канаде, Великобритании, Молдове». На Украину после окончания боев вернется около трети — полагает она. Оптимист — это плохо информированный пессимист, никто не поедет к вам.
Фото: REUTERS.
Евгений Хмара, глава оборонного ведомства незалежной, потребовал от стран Европы передать десятую часть от имеющихся запасов ракет для ПВО на нужды украинской армии. В своем Telegram-канале министр написал: «Критический приоритет - ПВО. У нас есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков. Мы предлагаем обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить Украине позже». Изучайте советскую классику: утром деньги - вечером стулья!
Во вторник, 27 октября из Алешек начали выводить мирных жителей - в рамках гуманитарной операции, после того, как в 4 утра ВС РФ прекратили огонь на Херсонском направлении. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил aif. ru: «По информации, которую передают люди, находящиеся на месте, начался вывод мирных жителей из населённого пункта в рамках этой гуманитарной операции». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация идет по согласованному сторонами плану. После благодарностей папе Римскому и жене Трампа хотелось бы, чтобы этот российский город на левом берегу Днепра перестал походить на кладбище живых…
* Признан террористом и экстремистом
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