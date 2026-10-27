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Кличко этой ночью был предельно точен: «В Подольском районе — попадание в административное здание. По двум другим адресам — в нежилые здания».

Нежилые — истинная правда. Там не живут. Там, по данным Минобороны, собирали и хранили дроны большой и средней дальности, включая FP-1 и FP-2 компании Fire Point. Именно FP-1 Киев чаще всего отправляет по нашим нефтезаводам.

В сводке три сборочных площадки, у мэра — три адреса. Судя по всему, считали одно и то же, только называли по-разному.

Главное попадание ночи Кличко тоже не скрыл. После трёх часов по столице ушло больше десятка баллистических ракет, и одна из них нашла Южный мост. В начале месяца ванты Южного резали «Герани». Теперь по нему отработала баллистика.

Итог к утру: мост закрыт для всего транспорта в обе стороны, зелёная ветка метро разорвана — поезда ходят от «Сырца» до «Выдубичей», левобережный обрубок встал.

Харьковщина. Минобороны сообщает о поражении разгрузочно-таможенного терминала «Регионального логистического центра», где, по данным ведомства, хранили грузы двойного назначения и дроны для ВСУ. Местные паблики ночью фиксировали КАБы, «Герани» и «скоростные цели», а про терминал — тишина.

В море — очередной сухогруз, шедший с военными грузами в Черноморск. Далеко не первый за эту неделю. В Одессе о судне молчат, будто его и не было.

Запад тоже не спал. Около трёх ночи громыхнуло в Новоднестровске на Буковине, где стоит Днестровская ГЭС, и в Сарнах на Ровенщине — крупном железнодорожном узле. Последствия местные власти не раскрывают.

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