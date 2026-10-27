«Затащим ЕГЭшку на 90+?!»: подросткам пора готовиться к ЕГЭ и ОГЭ — что важно знать

В семьях, где есть старшеклассники, сейчас напряженно: до ОГЭ-ЕГЭ каких-то полгода! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В семьях, где есть старшеклассники, сейчас напряженно: до ОГЭ-ЕГЭ каких-то полгода! Собрали советы экспертов, как организовать оставшееся время, чтобы сил хватило и на подготовку, и на экзамены.

БАЛЛЫ И ЦЕНЫ РАСТУТ

- Как показала прошедшая кампания, высокий результат ЕГЭ становится более массовым, - говорит Дмитрий Бураков, руководитель приемной комиссии в государственном вузе более 17 лет, основатель школы ЕГЭ/ОГЭ VvuzZ. - Из-за доли стобалльников, которых в 2026 году стало почти на две тысячи больше (8750 против 6800 годом ранее), я бы не переживал. В разрезе общего числа выпускников она несущественная. А вот на рост среднего балла стоит обратить внимание. Он увеличился по многим предметам, больше всего по математике и физике (+4,3 и +4,7: Ред.). Дети стали лучше сдавать ЕГЭ, это повлекло за собой рост конкурса в вузах. Если ребенок хочет поступить в конкретный вуз, важно не просто сдать хорошо, а получить нужное количество баллов и знать, как их набрать.

Второй момент - нужно дождаться утверждения проектов документов, которые будут влиять на поступление в 2027-м. О минимальных баллах (в вузах, подведомственных разным министерствам, они разные, если у абитуриента меньше - даже документы не примут). Демоверсии КИМов (заданий), кодификаторы (список тем, которые будут на экзамене) и спецификация (все про экзамен: разбалловка, изменения, количество заданий и пр.) - все это публикуется на сайте разработчика - ФИПИ (fipi.ru). Об изменении порядка приема в вузы и перечня вступительных испытаний, то есть наборов ЕГЭ, с которыми можно поступить. Физика, математика, история станут обязательными на ряде направлений, а за четвертый ЕГЭ (если он не входит в набор для основного конкурса) хотят давать дополнительные баллы - от 15 до 25, а это существенно. Олимпиадникам сократят перечень олимпиад, дающих право поступления без экзаменов (БВИ), а значит, больше бюджетных мест будет в общем конкурсе.

До 1 декабря все изменения утвердят, а до 20 января вузы опубликуют свой порядок приема, и уже на эти правила надо будет окончательно ориентироваться. Также до конца года станет известно, как будут распределены бюджетные места по вузам.

Третье - цены на платку постоянно растут, а места урезают. В ряде ведущих вузов год учебы стоит уже более миллиона рублей. В следующем году стоимость проиндексируют. Поэтому есть смысл приналечь на подготовку к ЕГЭ, чтобы хватило баллов на бюджет. Часто даже 5-10 баллов имеют решающее значение. Или присматривать вуз “по карману”. В Томске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и др. есть хорошие университеты с адекватными ценами (200-300 тысяч в год). И все это нужно делать уже сейчас, а не после сдачи ЕГЭ.

Если ребенок хочет поступить в конкретный вуз, важно не просто сдать хорошо, а получить нужное количество баллов и знать, как их набрать. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН, МИСТЕР ИКС?

Самое мудрое, и это говорят многие эксперты, - выстраивать подготовку к ЕГЭ в течение трех лет: с 9 по 11 классы. То есть уже на ОГЭ выбирать то, что пригодится для поступления, а не то, что полегче, выбрал друг или “мама сказала” (частые ошибки девятиклассников). В девятом классе повторяешь пройденное в средней школе. Далее - ОГЭ как репетиция ЕГЭ. И потом 10-11 классы спокойно и размеренно подтягиваешь пробелы, осваиваешь формат экзамена, нарешиваешь задания, пишешь пробники.

Реально подготовиться и за год. И даже за оставшиеся полгода. С нуля “затащить ЕГЭшку на 90+” (молодежный сленг), конечно, вряд ли сдашь, но на средний результат добросовестный школьник вполне может рассчитывать.

- Выбор предметов - первый шаг в выстраивании стратегии. Второй - выяснить требования разработчиков КИМов. (Те самые актуальные демоверсии, кодификаторы и спецификация, о которых уже упоминалось: - Ред.) Вот прям все внимательно посмотреть и написать демоверсию, не готовясь специально и не боясь плохого результата, - советует Азат Адеев, тренер по физике онлайн-школы ОГЭ и ЕГЭ "100балльный репетитор". - Это даст реальную картину знаний: что проседает, что забыл, что не понимаешь. Важно вдумчиво проанализировать ошибки: дело в пробелах, невнимательности, непонимании формулировок, спешке? Исходя из этого составить план действий, график занятий и - вперед. Есть реальные примеры, когда школьники после 35-40 баллов на диагностических пробниках становились 300-400-балльниками ЕГЭ.

Лайфхак. Удобно вести таблицу: тема, тип ошибки (с анализом), что повторить, удалось ли решить похожее задание через несколько дней. Именно похожее, чтобы избежать эффекта узнавания. Такие записи снижают тревогу и делают работу понятной. После каждой контрольной точки план корректируется.

Метод маленьких шагов: сначала выберите одно самое понятное задание и отрабатывайте его ежедневно в течение пяти дней, пока не начнет получаться без ошибок. Потом добавьте следующее и так далее по плану.

Самое мудрое, и это говорят многие эксперты, - выстраивать подготовку к ЕГЭ в течение трех лет: с 9 по 11 классы. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ПРОБНИКИ - ГЛАВНЫЙ ЛАКМУС

Самое важное в подготовке - писать пробники. В идеале - раз в месяц и хотя бы пару раз - в обстановке, близкой к реальному экзамену (незнакомое место и люди, тайминг, никаких телефонов, под камерами и пр.).

- Без пробников очень сложно увидеть динамику подготовки и научиться грамотно распределять время и силы в решении заданий, - объясняет Дмитрий Бураков. - Это значительно снизит стресс во время реального экзамена. Часто ребята с помощью ИИ решают задания дома, получают красивые баллы, радуют мам. А ЕГЭ пишут плохо.

Пробники обычно пишут в школах, обычно 1-2 по каждому предмету, но бывает и больше. В Подмосковье в этом году пообещали аж четыре диагностики за год. Тренировки проводят и некоторые вузы. Пробники можно купить в онлайн-школах (для своих учеников они бесплатны). Можно писать очно в специальных центрах, В Москве это МЦКО. Или найти варианты в интернете. Однако есть нюанс: работу должен проверить эксперт ОГЭ или ЕГЭ, который знает специфику экзамена и укажет на ошибки. Первую часть можно доверить автопроверке, а вот вторую (развернутый ответ, сочинение и пр.) проверяют вживую.

Для девятиклассников тоже полезны такие тренировки ОГЭ. Да, большинство колледжей смотрят прежде всего на средний балл аттестата. Но если за год у тебя 3, а на ОГЭ - 4, итоговую поставят 4, и средний балл аттестата подрастет.

Лайфхак. Зная, сколько баллов тебе нужно для поступления в конкретный вуз (не везде нужны 90+), можно собрать “джентльменский набор” заданий, которые ты точно решишь и которые в сумме принесут нужный результат. То есть заранее продумать, что ты делаешь 1, 17, 3, 8, 12, 22 и набираешь 70+. На пробниках, а потом и на экзамене начинаешь со своего набора. Написал, проверил, перенес ответы в чистовик. А потом берешься за остальное - будет приятный бонус. Часто школьники выполняют задания по порядку, что-то не получилось - впал в ступор, пока пришел в себя, потерял время.

Решая пробники, тренируйте внимательность при переносе ответов из черновика в чистовик. По статистике, до 20% баллов дети теряют из-за того, что не успели или неправильно перенесли ответы. Перепутал строчку - и все остальные ответы пошли со смещением, а значит, будут засчитаны как неправильные. Обидно! Есть даже такой прием - тренироваться сразу писать начисто. Исправления обычно не влияют на оценку, зато время сэкономишь и снизишь вероятность случайных ошибок.

НА ЗАМЕТКУ

Сам или с репетитором?

Есть три варианта подготовки. У каждого свои плюсы и минусы.

1. Самостоятельно. Бесплатно, подойдет детям с высоким уровнем самоорганизации и крепкой базой знаний. Школьные уроки и допы с учителем + самоподготовка. В открытом доступе есть масса ресурсов: видеоразборы от опытных учителей, платформы с автопроверкой, возможность обсуждать алгоритм решения с нейросетью. Сайт ФИПИ, палтформа «Решу ЕГЭ» (sdamgia.ru), где можно генерировать варианты по темам с проверкой ответов и разбором решений.

2. Репетиторы. Индивидуальные занятия, которые важны, когда есть серьезные пробелы, а цель - поступить в хороший вуз или колледж. Однако уроки стоят дорого (в Москве - от 2500 рублей за час), сложно оценить качество подготовки. А недавно выяснилось: появился новый вид мошенничества как подмена репетитора. Ребенку выбрали одного преподавателя, оплатили, а на занятие приходит другой человек.

3. Онлайн-школы - более бюджетный вариант (от 35 тысяч в год за один предмет), работает команда, все заточено на результат, но занятия в группе, уроки в записи.

Некоторые выпускники миксуют форматы - какой-то предмет сам, какой-то в группе, какой-то с репетитором.

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