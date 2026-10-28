Чтобы за год выучить китайский с нуля на 4-й уровень из 6 возможных, надо заниматься по 20 часов в неделю. Фото: Zhang Yao/China News Service/VCG via Getty Images

«Я русская студентка китайского университета и сейчас покажу вам свое общежитие»: подобные ролики в соцсетях бешено набирают лайки.

За последний год, подсчитали в нашем правительстве, количество желающих учиться в Китае россиян выросло на 20%. Сейчас высшее образование в Поднебесной получают 20 000 наших сограждан.

Как попасть на бесплатную учебу в местный вуз? Сколько придется тратить на жизнь? И очень ли сложна адаптация?

Об этом «Комсомолке» рассказали сами студенты.

КАК ПОПАСТЬ НА УЧЕБУ В КИТАЙ, НЕ ЗНАЯ ЯЗЫКА

Россиянам, которые не знают китайского, Поднебесная предлагает три основных вида грантов с годом языковой подготовки и - при успешной сдаче экзаменов - дальнейшими бакалавриатом, магистратурой...

Самые престижные гранты - государственные, CSC Scholarship. Они включают бесплатное общежитие, медстраховку и стипендию. Изучающим язык и бакалаврам положено 2500 юаней в месяц (30 тыс. руб.) Магистрантам - 3 000 юаней (36 тыс. руб.) Подать документы можно через российское ФГБУ «Интеробразование», подведомственное Минобрнауки, или напрямую в китайские университеты.

Второй тип грантов - от местных администраций (например, правительства Пекина или Шанхая). Порой они на языковой год предоставляют только бесплатное обучение. В Ухане, в Хубэйском университете, корреспондент «КП» встретила девушку из Череповца, которая поступила именно по такой схеме. За комнату в общежитии она платит 800 юаней в месяц (9 700 руб.), а при хорошей успеваемости, когда перейдет на бакалавриат, получит полное обеспечение.

Третий тип - внутренние гранты учебных заведений. Тут возможен и вариант «все включено», и 50% скидки на обучение.

Тем, кто уже знает язык, доступны все эти виды грантов сразу для бакалавриата и магистратуры. Плюс спецгрант для Международных учителей китайского, который можно получить с рекомендацией от Институтов Конфуция, сети образовательных центров с преподавателями из Поднебесной на базе наших вузов.

В России - от Москвы до Владивостока - таких центров 19. Там учат китайский и получают сертификаты о знаниях. Достаточный для бакалавриата языковой уровень - HSK 4 (знание 3 245 слов и 1 200 иероглифов).

«ДО СИХ ПОР АДАПТИРУЮСЬ»

Анжела получила степень бакалавра по гостиничному делу в РГСУ и параллельно зубрила китайский - пожить в Поднебесной она мечтала еще со школы.

Анжеле предстоят три года магистратуры. Фото: Личная страница героя публикации в социальной сети

Москвичка сдала языковой экзамен на 5-й уровень (высший - шестой). И поступила в магистратуру Сычуаньского университета на отделение «туризм» с вузовским грантом, включающим стипендию в 2000 юаней (24 тыс руб). Университет занимает 16 место в Китае и входит в топ-двести в мире.

- Сидеть на шее у родителей я считаю неприемлемым, поэтому рассматривала только грант, - объясняет Анжела. - Сейчас, кстати, гранты дают уже не так активно, как пару лет назад, конкуренция растет.

Места в общежитии россиянке не досталось, но вуз предоставил денежную компенсацию за аренду. Удалось найти небольшую квартиру с мебелью, стиральной машиной и плитой. Единственное, пришлось докупить нормальный холодильник вместо маленького.

Главным бытовым шоком стало отсутствие отопления, оно централизовано только на севере страны: «Единственный способ согреться - кондиционер с горячим обдувом или четыре слоя одежды. Что будет зимой, я даже не представляю».

Второй шок - сычуаньский диалект. Анжела учила стандартный китайский, путунхуа, а в Чэнду все используют местное наречие: «Первый месяц я не понимала, что мне говорят. До сих пор адаптируюсь».

С едой у Анжелы, в отличие от многих, проблем нет. Она обожает острую сычуаньскую кухню. Правда, скучает по творогу: «Тут его вообще нет. Йогурты все сладкие. Молочка странная».

Анжела - единственная иностранка в группе. Китайцы относятся к ней прекрасно. Как-то она не могла установить программу для анализа данных, однокурсники пришли на помощь и за пять минут все сделали.

«Мне говорят: вы, русские, серьезные, строгие, всегда готовы за себя постоять. Хорошо, что вы друзья Китая», - смеется девушка.

КОНТАКТ НАЛАЖЕН

Лие очень понравились китайские преподаватели. Фото: Личная страница героя публикации в социальной сети

Лия окончила бакалавриат МПГУ - Московского педагогического госуниверситета с дипломом учителя китайского, открыла свою онлайн-школу. Параллельно два года посещала Институт Конфуция при МГУ. С языковым сертификатом 5 уровня подала документы на грант для учебы в Поднебесной, но… «Раньше я думала, что поступить в китайский вуз с моим опытом просто, однако получила отказ».

Заметим, что в Поднебесной рассматривают все портфолио кандидатов: успеваемость, мотивационное письмо, вчитываются в рекомендации. Да и баллы за языковой экзамен можно получить разные: минимум для сдачи надо 180, высшая оценка - 300.

В итоге Лия оплатила языковой год в Хуачжунском университете науки и технологий в Ухане, входящий в топ-10 китайских вузов. Стоимость обучения - 15 000 юаней (181 тыс руб), общежития - аналог 7 тыс руб в месяц.

«Мне очень нравится, как ведут уроки, - объясняет собеседница. - Преподаватели не идут сухо по учебнику, приводят жизненные примеры, рассказывают истории, в общем, эмоциональный контакт налажен. Тут такая атмосфера, что просто не можешь не учиться, студенты сильно замотивированы».

Живет Лия в блоке на пятерых с двумя туалетами и одним душем, у каждого своя комната. Мебель новая, интерьеры красивые, чистота. Стиральные машины с отдельной оплатой (50 руб. за цикл) и кухня - на этаже. В месяц на повседневные расходы хватает 3000 юаней (36 тыс руб.)

«Качественное образование тут недорогое. А заниматься комфортно - все необходимое есть в кампусе на почти пятистах гектарах. Это отдельный мир, со своими магазинами, больницей, массой столовых».

- Главное при переезде - не строить ожиданий какого-то идеала, - все же предупреждает девушка. - Там совершенно другая культура, поэтому, несмотря на комфорт, в первое время тяжело всем.

САМЫЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЕРИАЛ

Екатерина Лысаковская изучает в МПГУ английский и экономику, до этого в 11 классе увлеклась освоением китайским. Вуз предложил бесплатную языковую стажировку на семестр в Пекинском педагогическом университете - надо было пройти конкурсный отбор, и у Кати получилась благодаря успехам в учебе и волонтерству.

Катя на стажировке успела посетить несколько городов Китая. Фото: Личная страница героя публикации в социальной сети

Преподаватели старались добиться полного погружения, использовали игровые методики - на парах никто не скучал.

Занятия начинались в 8 утра. Преподаватели старались добиться полного погружения, использовали игровые методики - на парах никто не скучал.

Россиян поселили в одноместные комнаты с ванной, холодильником, телевизором и чайником. Каждое утро забирали мусор, по вторникам меняли постельное белье.

По словам Кати, с учетом поездок в другие города она тратила 50 тыс. руб. в месяц.

«Каждый поход в магазин, поездка на такси становились маленьким приключением», - признается студентка. Приложения типа WeChat, без которых никуда - даже в метро не проедешь, оплата за горячую воду в душе при каждой помывке (40 руб.), незнакомые продукты… Онлайн-переводчик часто выдавал названия блюд вроде «Теща традиционная жирная корова». Но Екатерина быстро освоилась: «Главное - быть открытой новому!»

А вот к чему она привыкнуть не смогла, так это к смогу в Пекине. Еще из-за особенностей воды начались проблемы с кожей и волосами. Но все решилось установкой фильтров в ванной, считай - мелочи.

Итог? Эту поездку в Поднебесную россиянка называет «самым увлекательным сериалом в жизни».

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