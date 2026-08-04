Из Китая в Россию с любовью: Уроженцы Поднебесной объяснили «Комсомолке», почему решили жить в нашей стране

Постоянно в России живут, учатся и работают треть миллиона граждан Поднебесной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июля Владимир Путин подписал указ о продлении на год безвизового режима с Китаем. Туристы оттуда могут таким образом приезжать в Россию на срок до 30 дней.

В прошлом году китайцы совершили 834 000 поездок в нашу страну. А постоянно здесь живут, учатся и работают треть миллиона граждан Поднебесной. «Комсомолка» попыталась выяснить, почему они делают такой выбор.

Сыграл Шарикова, но мечтает о роли дяди Вани

- В 18 лет я нарисовал картину и сейчас понимаю, что ее надо было назвать «Белые ночи», - Су Цзыся показывает холст: силуэты города на фоне светлого неба. - Тогда и вообразить не мог, что буду жить в Петербурге.

Фото: Личный архив героя публикации

Тем более ему не приходила мысль, что он сыграет Шарикова в «Собачьем сердце». Но так и случилось: китаец из Чэнду воплотил эту роль («и чудовища, и жертвы», как написали о его выступлении критики) в петербургском театре «НИТИ». Но до этого был долгий путь.

В Китае Цзыся учился на актера в Сычуаньской академии кино и ТВ. Он объясняет, что в жизни чувствовал себя несчастным, а сцена, где можно свободно выражать эмоции, помогла ему обрести себя.

Созвучие своим чувствам он нашел у Достоевского - в повести «Записки из подполья». И решил изучать русский. Восемь лет назад китаец отправился в Петербург. Окончил языковые курсы, поступил в Российский государственный институт сценических искусств, чтобы освоить систему Станиславского.

- У вас студенты и педагоги по-настоящему любят искусство, - объясняет Цзыся. - Актерство здесь - судьба. А китайские студенты театральных вузов чаще думают о хорошей стабильной работе, чем о призвании. Литература там вообще необязательное приложение к учебе, поэтому никто не читает.

Сам артист читает много - Чехова, Булгакова. Любит Толстого: «Пишет так, точно живой человек садится рядом и говорит, говорит…»

- В Китае полно мифов о России. Мол, тут все постоянно пьяные, а медведь - это домашнее животное, - сетует Цзыся.

- А в чем особенность русской души, по-вашему?

- У всех русских есть внутренний конфликт, ведь вы между Востоком и Западом. У японцев другая философская дилемма: «Жить или умереть?» А у китайцев все просто: жить в любом случае. У нас есть поговорка: спокойно и красиво умереть - хуже, чем кое-как прожить.

- Что вас больше всего поразило в России?

- То, что для свадьбы достаточно только любви. Я не верил, думал - просто красивые слова. А потом увидел, как поженились и счастливо живут мои небогатые друзья. В Китае нельзя жениться, не подарив семье невесты квартиру или машину. Поэтому молодежь все чаще отказывается от брака.

Сейчас китаец учится в аспирантуре. Его диплом называется «Применение китайской философии, психологии и практики цигун в современном театре». В спектакле по роману Чингиза Айтматова «Манкурт» его роль вся построена на пластике.

А он мечтает сыграть чеховского дядю Ваню. Так сыграть, чтобы взыскательный русский зритель ему сразу поверил.

Научился ценить семью

У Чжу Цзяхао было много русских имен, но он остановился на Жоре.

- Преподаватель в Ростове-на-Дону называла меня Тимуром, однокурсники окрестили Тимофеем. А когда я переехал в Москву, друг сказал: «Ты вообще ни на какого Тимофея не похож. У тебя в фамилии есть «ж» - будешь Жорик». Мне понравилось!

В России Чжу Цзяхао стал Жориком. И быстро вписался в наши реалии. Фото: Личный архив героя публикации

В ростовский университет он поступил в 2017-м: учиться на инженера-строителя по программе обмена студентов - из Цзинаня на востоке страны. Город небольшой, скромничает Цзяхао (там, на секундочку, живут 9,5 млн человек).

Вид на город Цзинань Фото: EAST NEWS.

Поэтому Ростов показался ему крохотным. Но шарм города быстро взял свое: «Там очень уютно, особенно летом. Мы часто ходили на рынок и покупали клубнику, арбузы. Все дешевое, вкусное!»

Ростов-на-Дону. Вид на городскую набережную Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студента очаровала наша деревня - в Ростове он познакомился с таксистом, который стал приглашать его на дачу. Там гость научился разводить огонь и делать шашлык.

- Китайские деревни стали похожи на города, - признается Цзяхао. - А у вас - свежайший воздух, красота, тишина.

Все 20 соотечественников, которые учились с ним, вернулись на родину. Так поступил и Жорик, получив диплом. Устроился стажером в метрострой. Но быстро понял - это не его:

- Я лучше остальных наших ребят выучил язык, поэтому решил заниматься лингвистикой и преподавать в России китайский, ведь здесь это очень востребовано. Раньше все хотели путешествовать по Европе. А сейчас меня постоянно спрашивают: как поехать на Хайнань? Что посмотреть в Шанхае?

В Москве, в Высшей школе экономики, китаец защитил дипломную работу «Проблематика, сюжет, язык современного рэпа - на материале текстов немецких, русских и китайских исполнителей». Главное отличие русского рэпа от китайского, говорит собеседник, в том, что его соотечественники «много выпендриваются», поют о своей крутизне, дорогих тачках и деньгах. А наши глубоко анализируют свою жизнь.

Среди учеников Цзяхао - и взрослые, и дети:

- 5 - 6-летние играют китайскими игрушками, слышат китайскую речь из динамиков. Им интересно узнать, что же эти игрушки говорят, - Жорик уверен: при всей сложности языка за год-два можно научиться прилично разговаривать и читать.

В России китаец встретил свою любовь - этническую кореянку, женился, недавно у них родился сын.

И все же - главный вопрос: почему Россия, а не Китай?

- В Китае мы все время работаем, сплошная гонка, у нас там нет личной жизни, - признается Цзяхао. - Главное, чему я здесь научился: ценить свою семью, проводить с ней время. Мы можем просто подолгу гулять, у меня на родине такое не в обычае. Мой папа как-то сказал маме, что я стал совершенно другим человеком. Это правда: я больше не хочу носить маску, хочу быть искренним, как русские.

Кстати, у тестя и тещи китайца есть дача:

- Это идеальное место для медитации, для поиска себя. А петухи-то там как поют по утрам!

Спасибо деду Сяомин

Третью нашу собеседницу, Цин Сяоминь, романтично-непрактичной не назовешь - с Россией ее связывает успешный бизнес. И благодарить за это ей надо своего дедушку, которому сейчас 98 лет. Его поколение росло в эпоху советско-китайской дружбы, поэтому он с детства рассказывал внучке про нашу страну. Когда пришло время выбирать иностранный язык, дед настоял: «Мы с Россией соседи, две великие державы. Учи-ка ты русский!»

До этого Сяомин уже успела побывать в Москве. Красная площадь, метро и соборы - все, что она знала по картинкам, оживало на глазах. Но люди тогда показались ей равнодушными и закрытыми. Сейчас китаянка списывает такое впечатление на языковой барьер.

Потом она работала в крупных китайских компаниях, объездила полмира. И вот Россия позвала снова - в 2018-м девушку пригласили поработать на чемпионате мира по футболу. Сяоминь уже неплохо знала русский и увидела нас совсем в ином свете. Впечатления от футбольного праздника жизни оказались столь яркими, что китаянка поступила в магистратуру МГУ на педагогическое направление - задумала открыть китайско-российскую школу.

Она получила красный диплом, создала учебно-методический центр китайского языка в Москве, объединившего две близкие ей страны.

По ее словам, в подходе к бизнесу у русских и китайцев много общего: сначала надо пообщаться, узнать друг друга поближе - и только потом переходить к серьезным вопросам. У европейцев все иначе: сразу условия, подписание договора…

- Первое поколение наших управленцев училось у СССР, - говорит Сяоминь. - Да, потом отношения испортились, молодежь получала образование в США и Европе. Но основа-то в Китае, я считаю, выстроена на базе советского опыта.

Я уверена: то, что сейчас дружба России и Китая, - не какое-то временное явление. Это возвращение к чему-то правда настоящему.

- Когда вы учились в МГУ, вам предложили выбрать русское имя?

- Да. Аглая. У него греческие корни, так в мифологии звали одну из трех граций. Оно значит «блеск», «красота». И звучит очень красиво!

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