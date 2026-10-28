Вопрос дня: А какие ваши любимые пословицы и поговорки? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Социологи выяснили, какие крылатые выражения наиболее популярны у россиян. Первая тройка выглядит так: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Работа не волк, в лес не убежит». Преданные читатели «Комсомолки» поделились своими фаворитами:

Александр Олешко, народный артист РФ:

- Мне нравятся пословицы «Не плюй в колодец...» и «Не руби сук, на котором сидишь». А еще «Крути педали!..» просто и эффективно мотивирует.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- «Бог не Тимошка, видит немножко».

Александр Девятил, водитель автобуса, Ростовская область:

- «Тише едешь - дальше будешь» и «Береженого Бог бережет». Сколько раз пассажиры просили прибавить газу, отвечаю им такими словами и еду спокойно.

Владимир Вигилянский, священник:

- Моя школьная учительница раздобыла Библию на английском. Там была фраза Pride goes before fall - «Гордыня идет перед падением». В синодальном переводе Писания она звучит так: «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Очень точно.

Алексей Пензенский, кандидат исторических наук:

- В лекциях для студентов использую десятки крылатых выражений. Самые любимые: «На погосте жить - обо всех тужить слез не хватит», «У Фили пили, да Филю ж и побили».

Ольга Степченко, депутат Государственной Думы:

- «Под лежачий камень вода не течет». Нужно всегда действовать, не опускать руки!

Владимир Пахомов, председатель Филологического совета Фонда «Тотальный диктант»:

- «Глаза страшат, а руки делают». В оригинале именно «страшат», а не «страшатся». Бабушка ее часто повторяла. .

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Я в речи пословицами не пользуюсь, вполне хватает остального богатства русского языка. Хотя они по-своему гениальны, обобщают печальный опыт поколений. Но горжусь тем, что пару пословиц додумал и превратил в афоризмы. Например: «Чем волка ни корми, он все равно на тебя смотрит». Или: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. А теперь посмотри, что ты отрезал».

Валерий Масленников, профессор Российского экономического университета им. Плеханова:

- Все мои любимые пословицы связаны с делами. Вот, например, «Всё что ни делается – всё к лучшему».

Владимир Пахомов, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Фонда «Тотальный диктант»:

- Моя любимая пословица «Глаза страшат, а руки делают». С детства ее помню, бабушка ее часто повторяла. Теперь сам себе ее говорю, когда кажется, что работы непочатый край и невозможно всё успеть.

Яна Гераськова, учитель русского языка и литературы высшей категории школы ВДЦ «Орленок», репетитор, автор курсов подготовки к ОГЭ, автор канала «Курс на ОГЭ» и книги «Ча-ща русского языка. Как не заблудиться в правилах», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда»:

- Моя любимая пословица - «Век живи - век учись». Она точно описывает мою философию: учиться новому нужно ежедневно, независимо от возраста, профессии и социального положения. Поэтому я и сама продолжаю развиваться, и ученикам стараюсь привить желание постоянно расти, становиться лучше. А результат постоянного обучения, кстати, приходит через труд и терпение. Поэтому я согласна с пословицей-победителем опроса.

Антонина Михальцова, педагог по актерскому мастерству и сценической речи в Новом Арт Театре:

- «С кем поведешься, того и наберешься» - очень мудрая пословица. В моей жизни она подтверждалась неоднократно. С кем дружит человек, тем он и становится. Если друг несет положительный заряд, увлекается литературой, искусством, спортом, ты поднимаешься до его уровня. Если друг тянет вниз, даже образованный и интересующийся человек опускается до его уровня.