Полина Диброва завела специальную комнату для уединения с Товстиком – такую же, как в доме бывшего мужа

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

Год назад телеведущий Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной Дибровой. Супруга шоумена ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей. Товстик снял для возлюбленной и ее сыновей большой особняк в двух шагах от дома Дибровых.

Полина рассказала, что теперь в их семье живет 8 человек: трое сыновей Дмитрия Диброва и те дети Романа Товстика, которые решили переехать к отцу. Недавно к ним присоединилась и дочь Товстика Алиса. Полина рассказала, как они все вместе проводят время.

«Когда мы собираемся все вместе, мы садимся и долго выбираем фильм. Знаете, есть такое занятие: выбирать кино для просмотра. Вы когда-нибудь с таким сталкивались?- Восемь человек одновременно выбирают фильм! (смеется). А еще мы играем в настольные игры или ребята что-то сами готовят на кухне. Бывает, что мы приезжаем с Ромой домой, а там уже что-то вкусное приготовлено. Из последнего они делали коктейли и вафли», – поделилась Диброва с MK.RU.

Одно из важных нововведений совместной жизни – обсуждение правил поведения.

«Мы разговариваем, обсуждаем жизнь. Нам же все время надо вводить какие-то правила, потому что нас много. Чтобы дом сохранить, чтобы он был в порядке, надо, например, договариваться, кто и чем занимается. Недавно в нашей семьёй появилась Алиса, и это новая история для нас. Мы занимаемся обустройством её комнаты», - поделилась Полина.

Как выяснилось, в новом доме Полины тоже есть комната для секса – такая же, какая у нее была в особняке Диброва.

«У нас есть третий этаж. Это наше место: когда мы хотим отдохнуть, отправляемся на третий этаж, там есть большая комната, такая у нее особенность», - рассказала Полина KP.RU.

Дмитрий Дибров не раз говорил, что делает все возможное, чтобы его молодая жена не заскучала в браке. Шоумен хвастался тем, что у него в загородном особняке есть секретная комната для занятий сексом. Об этом он несколько лет назад заявил съемочной группе, которая приехала к нему на интервью. Дмитрий тогда сообщил, что они с Полиной выделили целый этаж в доме для эротических утех. Мол, на площади в 100 квадратных метров они организовали личное пространство, куда детям вход воспрещен.

Тем не менее, несмотря на все усилия, Полина все же ушла от мужа к более молодому сопернику. Недавно она похвасталась насыщенной интимной жизнью с Товстиком. Экс-супруга телеведущего уверяет, что у них с Романом нет проблем с сексом.

«Каждый день! Нам удается. Мы любим друг друга. У нас сейчас конфетно-букетный период. Год исполнился, как мы живем вместе», - сообщила экс-супруга Дмитрия Диброва.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке