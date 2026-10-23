Рюносукэ Мураками скончался в октябре 2026 года в возрасте 74 лет. Фото: Marc GANTIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Фамилия Мураками в России ассоциируется в первую очередь с Харуки Мураками, автором «Охоты на овец», «Кафки на пляже», «Норвежского леса», «Дэнс, дэнс, дэнс», «Хрониками заводной птицы», «1Q84», своеобразной автобиографии «О чем я говорю, когда говорю о беге» и других книг, пользовавшихся огромной популярностью. Так вот, с ним все хорошо (регулярные занятия бегом, видимо, оказали благотворное действие). Ему 77 лет, и умирать еще рано - надо получить все-таки эту несчастную Нобелевскую премию по литературе (а он уже много лет числится в списках основных на нее претендентов).

Биография Рю Мураками

Как раз на волне успеха первых переведенных у нас романов Харуки Мураками, в начале 2000-х, начали издавать и его однофамильца. Критик Лев Данилкин, в ту пору литературный обозреватель «Афиши», писал: «Учтите, что под видом Харуки Мураками вам могут подсунуть Мураками Рю, а это совсем не одно и то же». Тоже известный на родине писатель, отнюдь не лишенный таланта и мастерства, - но ни о какой Нобелевской премии в отношении него никогда не шло и речи.

Рюносукэ Мураками скончался в октябре 2026 года в возрасте 74 лет. А родился 19 февраля 1952 года в портовом городе Сасебо, что недалеко от Нагасаки. В юности увлекался музыкой и был барабанщиком в школьной группе. Хипповал, имел кое-какие проблемы с законом, после окончания школы продолжил играть (уже в другой рок-группе, им самим и созданной), занимался съемками любительских фильмов, учился сначала в токийской художественной школе, потом на факультете скульптуры в университете искусств. Участвовал в акциях протеста - боролся с размещением в Японии американской военной базы. Еще в студенческие годы написал повесть «Почти прозрачный синий» (она же «Все оттенки голубого»), пользовавшуюся большим успехом - хотя некоторые назвали Мураками декадентом. Речь там шла о подростках, чья жизнь заполнена музыкой, наркотиками и беспорядочным сексом.

На 75-м году жизни умер японский писатель Рю Мураками. Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

Творчество Рю Мураками

Рю Мураками и впоследствии брался за более рискованные и экзотические сюжеты, чем его меланхоличный однофамилец: в «Топазе» (у нас он издавался и под более завлекательным названием «Токийский декаданс») речь шла о старшекласснице, ступающей на путь проституции, в «Мисо-супе» - об американском серийном убийце, накануне Нового года орудующем в Токио. Среди самых известных его книг - «Дети из камеры хранения», «69», «Хиты эпохи Сёва», трилогия «Экстаз», «Меланхолия» и «Танатос». По его новелле «Кинопроба» режиссер Такаси Миикэ в 1999 году снял жестокий, ставший со временем культовым триллер. Кроме того, Рю Мураками был главным редактором интернет-журнала «Japan Mail Media», вел на телевидении ток-шоу о бизнесе и финансах.

Как Рю Мураками связан с Харуки Мураками

Харуки Мураками говорил о творчестве Рю Мураками и другого автора его поколения, Бананы Ёсимото: «Их книги отличаются от всего, что писали японцы даже лет десять назад... Лично мне у них нравится далеко не все, но они пишут очень искренне, головой и сердцем, о том, что их беспокоит в Японии, которая нас окружает сегодня. Когда они были подростками, Япония была богатой, а сегодня они уже не уверены, что все меняется к лучшему. Они боятся, что с обществом может случиться трагедия. Я замечаю, что японским читателям нравится их подход, потому что они используют новую манеру письма. Я немного старше этих писателей, но чувствую себя молодым, и в душе я с ними».

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