Отца Меган Маркл обвинил в педофилии собственный сын: найдены четыре коробки доказательств

Томасу Марклу 82 года, в прошлом он был художником по свету в Голливуде. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

Только принц Гарри и Меган Маркл опять обустроились в Британии, куда вернулись из США в августе ради обучения детей в английской школе, как грянул новый скандал. Отца Меган, Томаса, обвинил в педофильских наклонностях ее старший сводный брат Том.

Дома у Маркла-старшего на Филиппинах он нашел четыре коробки с детской порнографией. И обратился в полицию. Начато расследование, к делу подключилось ФБР.

Томасу Марклу 82 года, в прошлом он был художником по свету в Голливуде и даже получил премию «Эмми» за работу над сериалом «Главный госпиталь». Брак с матерью Меган стал для него вторым. В первом родились ее сводные брат и сестра, Саманта и Том.

Родители Маркл развелись, когда ей было 6 лет, но продолжали общаться и воспитывали дочь вместе.

Когда стало понятно, что Меган может стать частью королевской семьи, все пошло наперекосяк.

Только принц Гарри и Меган Маркл опять обустроились в Британии, куда вернулись из США в августе ради обучения детей в английской школе, как грянул новый скандал. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

«ЖЕСТОКАЯ И НЕБЛАГОДАРНАЯ»

Отец будущей герцогини Сассекской решил заработать на ее известности: стал налево и направо сливать эксклюзивы журналистам, хотя дочь ненавидела папарацци, а Букингемский дворец не выделил Томасу охрану от назойливой прессы.

Последней каплей была съемка перед свадьбой Меган и Гарри в 2018 году: Томас позировал перед британскими репортерами, показывая, как готовится к торжеству - упражняется со ржавыми гантелями, читает британские газеты в обшарпанном кафе и в кои-то веки заказывает у портного костюм. Маркл выглядел простаком из глуши, которого дочка бросила на произвол судьбы.

Выяснилось, что «случайные снимки» были постановочными, а портной так и вообще оказался нанятым на деньги журналистов персонажем.

С этого момента Меган перестала общаться с отцом, на свадьбе его не было. А Томас стал называть ее жестокой и неблагодарной. Внуков Арчи и Лилибет он не видел ни разу.

Масла в огонь подливала сводная сестра Саманта - именовала Меган нарциссичной, лицемерной интриганкой, распространяла теорию о том, что детей Сассекских родила суррогатная мать.

Еще круче выступил брат Том. Перед свадьбой он опубликовал открытое письмо принцу Гарри, призвав его отменить бракосочетание, поскольку «тщеславная и насквозь фальшивая» Меган испортит ему жизнь.

У отца Меган Маркл найдены четыре коробки с детской порнографией. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

УЖАС В КОРОБКАХ

В 2025 году Маркл-старший и Том перебрались на Филиппины в съемные апартаменты за более дешевой жизнью. К тому времени отец Меган перенес два инфаркта и инсульт. Филиппинские врачи ампутировали ему часть ноги из-за тромбоза.

После операции за Марклом ухаживала 43-летняя местная медсестра, с которой у него «случился роман».

В мае отец герцогини Сассекской вернулся в Штаты, чтобы сделать протез, а сын хозяйничал в филиппинской квартире.

Вчера издание The Sun сообщило: Том при уборке наткнулся на четыре коробки с сотнями видео на электронных носителях и распечатанных фото с детской порнографией. По словам Маркла-младшего, он пришел в ужас. И заявил в полицию. ФБР уже контактирует с филиппинскими следователями для совместной работы над делом.

Томас Маркл находится во Флориде, в реабилитационном центре. Пока его еще не допросили.

Сестра Меган Саманта утверждает: мол, брат оклеветал папу, выдумал все ради денег и привлечения журналистского внимания. Жизнь у него не удалась, он простой установщик окон, да еще и с криминальным прошлым - в пьяном виде угрожал знакомой пистолетом.

А из окружения Меган доносится: вот, теперь понимаете, почему она перестала разговаривать с отцом еще восемь лет назад?

Пожалуй, единственным достойным человеком среди родни герцогини Сассекской в США выглядит ее мать, социальный работник и инструктор по йоге, афроамериканка Дория Рэгланд. Она поддерживает теплые отношения с дочкой и тихо-спокойно живет в небольшом доме в Лос-Анджелесе.

И Дория, кстати, была единственной близкой родственницей Меган на ее свадьбе.

В недавнем интервью принц Гарри сказал, что не прочь помириться с королевской семьей. Но вряд ли это возможно: король Карл III, вероятно, и не особо против, но вот наследник престола Уильям, судя по всему, придерживается о Меган такого же мнения, как ее сводные брат и сестра.

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