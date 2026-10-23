Открывайте вклады, не спешите с кредитами: как россиянам реагировать на сохранение ставки ЦБ

Эксперт дал рекомендации по вкладам и кредитам при ставке ЦБ в 14%. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Итак, Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Напомним, что этот уровень остается неизменным с 27 июля, когда регулятор уменьшил ставку на 0,25%. Эту паузу доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко объясняет тем, что инфляция все еще превышает ожидаемое значение ЦБ. Годовая инфляция в России, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1–7,6%.

- А изменение инфляции и инфляционных ожиданий – это то, на что ЦБ реально смотрит, принимая свое решение по ключевой ставке, - утверждает эксперт.

Экономист объясняет, что ключевая ставка осталась на прежнем уровне из-за следующих причин:

- Уровень инфляции выше целевого значения. В начале октября подорожали коммунальные услуги (тарифы ЖКХ проиндексировали сразу на 9,9%), и это дало заметный разовый скачок цен. ЦБ понимает, что это разовый фактор, но предпочитает убедиться, что он не перерастёт в устойчивый рост.

- Ожидания людей. В октябре ожидания населения по инфляции немного снизились (с 14,2% до 13,2%), но всё равно остаются высокими. Когда люди ждут роста цен, они тратят активнее.

- Экономика растет, а напряжённость на рынке труда постепенно снижается.

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Фото: Golden Dayz/Shutterstock/Fotodom

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКАМИ ПО ВКЛАДАМ

Экономист Петр Щербаченко рассказал, что при паузе ставки по вкладам сохранятся в текущем диапазоне (~11,75–13% в топ-10 банках; средняя максимальная — около 12,95%).

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков, в зависимости от срока, в первой декаде октября составили:

- на срок до трех месяцев — 12,55% годовых (без изменений к 3 декаде сентября);

- от трех до шести месяцев — 12,87% годовых (+0,03 п.п.);

- от шести месяцев до одного года — 12,73% годовых (+0,03 п.п.);

- свыше одного года — 11,75% годовых (+0,06 п.п.).

Пик доходности пройден: вслед за «ключом» депозитные ставки будут плавно снижаться. Поэтому сейчас вкладчикам желательно фиксировать текущие высокие ставки, пока они двузначные:

- короткие вклады на 3–6 месяцев дают максимальный процент и ликвидность;

- «лестница вкладов» — один вклад на 3–6 месяцев, второй на более длинный срок со средствами, которые быстро не понадобятся;

- заранее просчитать доходность по разным вкладам и выбирать исходя из собственной финансовой цели.

Сейчас вкладчикам желательно фиксировать текущие высокие ставки, пока они двузначные. Фото: Dmytro Zinkevych/Shutterstock/Fotodom

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКАМИ ПО КРЕДИТАМ?

При сохранении ставки 14% кредитные ставки останутся на текущем уровне. Отсюда рекомендации экономиста Петра Щербаченко:

- заёмщикам не стоит ждать снижения в октябре;

- потребкредит брать только при острой необходимости, крупную покупку лучше отложить до декабря или 2027 года, когда ставка пойдёт вниз;

- заранее просчитать полную стоимость расходы на покупку и оплату процентов.

КУРС ВАЛЮТ

До следующего заседания Совета директоров ЦБ РФ ожидаю следующий прогноз по курсам валют, если не будет значимых изменений как внешних так и внутренних: доллар — 82–89 руб., евро — 92–99 руб., юань — 12,1–13 руб.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Окно для снижение ключевой ставки, безусловно, до конца года не закрыто, но уменьшилось, - говорит эксперт. - Если недельная инфляция замедлится, а инфляционные ожидания стабилизируются — в декабре возможно снижение ключевой ставки, на мой взгляд, на 0,5 п.п. (до 13,5%), более значительное снижение продолжится в 2027 году.

Рекомендации:

Вкладчикам — зафиксировать текущие высокие ставки на депозитах, выбрать удобный период и использовать лестницу банковских вкладов, несколько вкладов с разными суммами, сроками и периодами закрытия.

Заёмщикам — не ждать снижения ставок в октябре; если планировали крупный кредит, лучше отложить до декабря или до 2027 года. Внимательно оцените ставку процента по кредиту и объем средств необходимый для его погашения.

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