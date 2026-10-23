В Москве прошла масштабная конференция «День Бренда 2026»

Около 2000 представителей рекламного рынка, медийных и технологических компаний, а также более 160 спикеров собрались в столице. Главной темой масштабного отраслевого события в этом году стала «Современная пирамида ценностей». Организатором мероприятия традиционно выступила Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд».

Деловая программа развернулась сразу в шести тематических потоках. Участники рынка обсудили, как в современных реалиях меняется понимание доверия, ответственности и качества, а также какие смыслы способны по-настоящему объединять потребителей. Эксперты сошлись во мнении, что сегодня брендам критически важно уходить от простой гонки за количеством рекламных контактов и фокусироваться на создании реальной ценности и эмоционального отклика у человека.

Конференция получила мощную информационную поддержку. В числе главных партнеров и медиаресурсов, освещавших событие, выступили крупнейшие игроки российского медиарынка. Генеральным радиопартнером стала радиостанция Business FM, а главными информационными партнерами — агентства ТАСС, РИА «Новости» и платформа СМИ2. Главным медиапартнером мероприятия выступил «Рамблер».

Также в пуле информационных партнеров событие поддержали ведущие федеральные и профильные издания: «Комсомольская правда», «РГ Медиа», «Коммерсантъ», «Медиалогия», «Интерфакс», «Лайфхакер», TimeOut, Outdoor Media, Realty.ru, OOH Mag, «Аргументы и факты», «Известия», RB.RU, «Сноб», «Европейская Медиагруппа», «Спортс», «Хабр», «Пикабу», «ИНК», «Собака.ру», «Шкулев Медиа», РБК, TimePad и «Русская медиагруппа».

Материалы конференции, включая презентации спикеров и фотографии, уже доступны на официальном сайте спецпроекта мероприятия.