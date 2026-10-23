Jony прокомментировал новости о тяжелой болезни: «Диагноз звучит внушительно»

Появилась информация, что у певца Jony нашли наследственную болезнь Фото: Даниил ОПАРИН.

30-летний автор и исполнитель Jony месяц назад проходил ежегодное обследование. А сегодня появилась информация, что у певца нашли «наследственную болезнь семейную средиземноморскую лихорадку из-за которой у него скачки температуры, боли в мышцах и начато лечение». Артист, который на днях дал большой концерт, и готовится к следующему сильно удивился. Победитель второго сезона телешоу «Маска» кумир многих женщин, которые стали писать ему вопросы в соцсетях о здоровье. На звонки Jony не отвечает, но обращение в соцсетях сразу для всех записал.

Jony передает: «Хочу заверить — со мной все в порядке. Я проходил чекап, который прохожу каждый год, так как забочусь о своем здоровье. Но все хорошо. Семейная средиземноморская лихорадка — диагноз, безусловно, редкий и звучит внушительно, но к моей биографии отношения не имеет. Всех жду на своих ближайших концертах!»

Гонорар Jony за частное мероприятие стартует от 6 млн руб. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Артист сейчас и ранее сообщал, что последнее время появляются публикации о состоянии здоровья артистов, где пишут диагнозы, которые не имеют к ним отношения. Естественно, что Jony нервничает — у него плотный график концертов, частных выступлений, он не хочет, чтобы зрители и заказчики думали, что он заболел и концерт может не состояться. Кстати, этот артист последние несколько лет входит в топ-20 звезд эстрады, которые имеют много заказов на новогодние корпоративы. Гонорар Jony за частное мероприятие стартует от 6 млн руб.

А главная мечта у артиста — создать семью, он в поиске невесты: хочет, чтобы она была младше него и умела хорошо готовить. Обещает окружить любовью и заботой. Jony считает, что важно хранить верность супруге. Артист подчеркивает: «Я мечтаю о многодетной семье, хотя обстоятельства могут сложиться по-разному. Если моя любимая женщина не захочет или не сможет иметь много детей, это не решит судьбу отношений».

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