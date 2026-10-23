"Сталин ругался с дедом, но не убивал его!": Как жил и умер грузинский дворянин Серго Орджоникидзе, ставший иконой социалистической революции в России

Фото: ТАСС.
24 октября 1886-го под Кутаиси в семье Орджоникидзе появился мальчик Григорий. Потом он станет Серго, а его именем назовут города, проспекты и корабли.
На Радио «КП» мы говорили с его внуком, Сергеем Орджоникидзе, бывшим заместителем генсека ООН. Сергей Александрович застал тех, кто хорошо знал его деда, который до своей смерти руководил всей тяжелой промышленностью Советского Союза.
- Почему у Серго Орджоникидзе три дня рождения?
- Трудный вопрос. Что-то перепутали. Это неудивительно, он же родился в деревне Гореша, под Кутаиси. Одни не очень грамотные люди сначала так записали, потом по-другому. В нашей семье мы отмечаем 24 октября.
- Как потомок дворянина стал иконой революции?
- Дед из семьи мелкопоместных дворян. Родители умерли рано, его воспитывал родственник - богатый князь. А отец Серго, Константин — да, сам работал, возил марганец на Чиатуре, чтобы прокормить семью.
- Серго учился на фельдшера - в жизни это помогло?
- Ему это помогло познакомиться с моей бабушкой. Когда дед был в Якутии в ссылке, он лечил детишек. Совсем были нищие, почти неграмотные, болели без конца, он за ними ухаживал. И это пленило мою бабушку, которая была учительницей.
- Может, не только это?
- Дети сначала испугались его - там не было мужчин таких больших. Дед был крупный. Они испугались, но потом обожали его и за ним все время ходили.
- Со Сталиным Серго познакомился в бакинской тюрьме, а с Лениным — под Парижем?
- Да, в Ленинской школе в Лонжюмо. И довольно долго там жил с Лениным, общался. Изучал инженерные науки, технику. Ленин к нему тепло относился.
- Но после революции поругивал его в письмах?
- А Ленин часто ругал всех, и деда в том числе.
- За жесткий стиль руководства Орджоникидзе в Закавказье?
- Нет, он ругал деда за то, что тот подходил к вопросу национальных республик не с той позиции, которой была у Ленина. Ильич считал, что собрать единую страну можно, если только дать права национальным республикам - в рамках будущей единой федерации. А дед, как и Дзержинский, и Сталин, считал, что хватит с этих республик автономии.
- Но ругал вашего деда Ленин и за то, что ему жаловались из Тифлиса, мол, Серго лупит нарушителей?
- Ленин назначил комиссию, чтобы выяснить, что там в Закавказье у Орджоникидзе происходит. Первую комиссию Дзержинский возглавлял. Приехал, доложил Ленину: все правильно Серго делает.
- Правильно лупит?
- Проводит политику правильную. Потом Ленин отправил вторую комиссию, во главе со Сталиным. Тот тоже сказал: Серго отстаивает наши интересы в Закавказье. А что значит "лупит"? Кто-то из меньшевиков грузинских назвал деда «сталинским ишаком». Ишак по-русски - вроде ничего особенного, а в грузинском языке это оскорбительно очень. Ну, дед ему за это вмазал!
Фото: Иван МАКЕЕВ.
- Ваш дед дружил со столь разными людьми, как Сталин, Киров, Дзержинский — у последнего в ВЧК успел поработать?
- Дед в ВЧК после его создания месяц или два поработал. Но отношения с Дзержинским очень теплые были. Я застал вдову Дзержинского, Софью Сигизмундовну - она с моей бабушкой дружила,.
- Со Сталиным Серго был на «ты»?
- Два друга у Сталина было. Когда жена вождя, Аллилуева, покончила с собой, Сталин был в состоянии невменяемом — и Киров с Орджоникидзе провели с ним всю ночь после ее самоубийства.
- Их отношениям разладились, когда Серго стал главой ВСНХ и наркомом тяжелой промышленности?
- Дед со Сталиным всегда были на ты. Серго часто спорил с Кобой. И Сталин всегда давал указания деду напрямую, минуя председателя правительства. По всем документам видно, как они переписывались - и как Сталин по-дружески относился к деду.
- Благодаря этому дед ваш смог отстоять многих директоров заводов, которых знал?
- Это когда после 1934-го годах начались репрессии, после убийства Кирова. Дед не был согласен со многим. Например, по «Шахтинскому делу» - Сталин считал, что это недобитки, враги. А дед говорил — это хорошие специалисты. Долгие споры у них были.
- Какие аргументы звучали?
- Дед говорил, что, если эти люди приняли нашу власть и работают, то чего же лезть в их прошлое? Работают честно — так какая разница, кем раньше они были? Дед был противник репрессий.
- Эти двое - очень разные?
- Для меня загадка, как дед мог дружить со Сталиным. Да, два грузина, но такие разные по типажу. Сталин сухой, без эмоций - ну, внешне он их почти не показывал. А дед, наоборот, такой эмоциональный…Доброжелательный, он поощрял людей, чтобы все чувствовали его поддержку как наркома тяжелой промышленности. И с учеными встречался много, слушал их, а ученые любят поспорить. Общался с инженерно-техническим персоналом. Ходил в рабочую столовую, с ними обедал. Хотел проверить все крупнейшие объекты сам. Может, это раздражало Сталина, который никуда не ездил?
- Был элемент зависти?
- Серго был слишком популярен. По популярности после Сталина дед был вторым номером в СССР - после смерти Кирова. Когда дед умер, газета «Правда» вышла на шести страницах - и вся полностью посвящена ему. А со Сталиным они дружили, наверное, до начала больших репрессий.
Фото: ru.wikipedia.org.
- А Берия - ненавидел Серго?
- Это не так. Когда Берия был первым секретарем Закавказской Федерации, а потом Грузии - что он деду писал: «Дорогой Серго, докладываю обстановку в Грузии». Спрашивал: как твоя семья живет, как считаешь нужным, что мне сделать, посоветуй? И таких писем было немало со стороны Берии. И дед ему отвечал в том же духе.
- Но ведь почти всю родню Серго репрессировали?
- Нет, далеко не всю.
- Старшего брата Павла...
- Берия писал деду, что в компании Павел выпивал и ругал советскую власть. Берия деда просил: ты ему скажи, что неудобно, я ему говорил, он меня публично послал подальше, а я все-таки занимаю там высокую должность. Дед его вызывал.
- Своего старшего брата?
- Да. Он сводный брат. Дед кричал на него: я тебе побью! Но никакой реакции. Павел терпеть не мог советскую власть.
- Что произошло накануне февральско-мартовского пленума ЦК 1937-го, где от Орджоникидзе ждали доклада о вредительстве в советской промышленности?
- Накануне пленума у деда было несколько встреч со Сталиным. Тот считал, что аварии на производстве - дело вредителей-антисоветчиков. А дед говорил: может, отдельные случаи - да, но, в основном, все аварии были по причине малой технической грамотности бывших крестьян, которые за 5-7 лет не успели стать квалифицированными рабочими.
- Ругались?
- Долго и много. Дед был очень эмоциональный - а эмоции влияют на состояние здоровья. Он много лечился. Сердце не выдержало.
- И почки не было?
- Без почки можно жить, а вот с сердцем проблемы серьезные. Сказалась тяжелейшая жизнь до революции, он в тюрьме сидел, в ссылке был, да и во время Гражданской войны, а потом перенапряжение было жуткое в строительстве.
- Медзаключение, подписанное тремя светилами, о сердечном приступе, как причине смерти Серго, вы сомнению не подвергаете?
- Считаю, что причиной смерти стало плохое состояние здоровья деда.
- А что ваша бабушка об этом говорила?
- Какие только глупости ей не пытались приписать! Писали, что бабушку арестовали, что она была в ссылке. Но это глупость полная - я жил с бабушкой, и все помню. Если б было что другое, Сталин не нес бы гроб деда. И он бы своей рукой не подписал постановление оставить за семьей Орджоникидзе обслуживание на уровне Политбюро.
- В том числе - и госдачу?
- Дача в Сосновке, кремлевское медобслуживание, небольшая квартира в Кремле - я с бабушкой жил там. И машины, и охрана - пока бабушка жива была. Зачем? Сталин так захотел, и никто не перечил ему.
- То есть мифы о том, что слышали выстрел - или это было самоубийство, или даже убийство - ерунда?
- Не знаю, кто там выстрел слышал. Охранник деда, Яков Самуилович, остался в живых. Я с ним общался. Он сказал, что спустился начальник охраны и закричал: «Деду плохо с сердцем, гони за льдом». И охранник погнал за льдом.
- Что яркого из воспоминаний бабушки, Зинаиды Гавриловны, или мамы, Этери, о Серго вам приходит на память?
- Когда дед умер, маме было 14 лет. Дед очень любил маму, баловал ее. Бабушка за это его немножко ругала. Но, хоть и баловал, мать выросла в духе людей, которые жили, чтобы защищать Родину. Мать, когда началась война, пошла записываться в снайперы, но ей сказали: сначала вырасти.
- Серго дарил неожиданные подарки своей любимой дочери?
- Приносил ей какую-нибудь безделушку. У нее особенных подарков не было, а вот у меня были - уже после войны, когда я маленьким был..
- Серго ушел внезапно — завещания не было?
- Дед говорил: «Когда умру, похороните рядом с Кировым. Единственная просьба». Если посмотреть на Кремлевскую стену на таблички с именами, то у деда она не соответствует по размерам предшественникам. Так сделали специально. И в этом тоже - отношение Сталина к деду. Я помню его отношение и к бабушке, и ко мне. Мы на сталинской даче бывали часто. Я дружил с его внуком. Моя мама дружила с его дочкой Светланой Аллилуевой. А его сын Василий Иосифович женихался к моей маме.
- К Этери?
- Да. Но мама сказала: «Вася, выйду, только если бросишь пить». Не сложилось...
Серго Орджоникидзе не только свергал правительства в Закавказье, но дважды в Персии - нынешнем Иране - затевал революции и до сих пор оставил там очень глубокий след.
- Я уже работал нашим представителем в ООН, мой знакомый из иранской миссии, с которым в хороших отношениях были, вдруг перестал меня замечать. Я его остановил: «В чем дело»? Он говорит: «Мне наш офицер безопасности сказал, чтобы я с тобой не общался, ты опасный человек». Потом, когда все выяснил, он смеялся: «Фамилия Орджоникидзе с начала ХХ века у нас внесена в черный список. А ты, к тому же - Серго Орджоникидзе».
Покатай меня, Лаврентий Палыч!
- Однажды на одну из дач, где собралось много детей, приехал Лаврентий Берия, он неожиданно ворвался к нам на четвереньках, посадил меня к себе на спину, и прокатил, как на слоне. Еще он сажал меня в свою большую темно-зеленую машину и «учил водить». И на лодке мы с ним катались. Мне тогда было шесть или семь лет.
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