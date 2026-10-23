"Сталин ругался с дедом, но не убивал его!": Как жил и умер грузинский дворянин Серго Орджоникидзе, ставший иконой социалистической революции в России

Серго Орджоникидзе на фотографии 1935 года Фото: ТАСС.

24 октября 1886-го под Кутаиси в семье Орджоникидзе появился мальчик Григорий. Потом он станет Серго, а его именем назовут города, проспекты и корабли.

На Радио «КП» мы говорили с его внуком, Сергеем Орджоникидзе, бывшим заместителем генсека ООН. Сергей Александрович застал тех, кто хорошо знал его деда, который до своей смерти руководил всей тяжелой промышленностью Советского Союза.

БОЛЬШОЙ ФЕЛЬДШЕР

- Почему у Серго Орджоникидзе три дня рождения?

- Трудный вопрос. Что-то перепутали. Это неудивительно, он же родился в деревне Гореша, под Кутаиси. Одни не очень грамотные люди сначала так записали, потом по-другому. В нашей семье мы отмечаем 24 октября.

- Как потомок дворянина стал иконой революции?

- Дед из семьи мелкопоместных дворян. Родители умерли рано, его воспитывал родственник - богатый князь. А отец Серго, Константин — да, сам работал, возил марганец на Чиатуре, чтобы прокормить семью.

- Серго учился на фельдшера - в жизни это помогло?

- Ему это помогло познакомиться с моей бабушкой. Когда дед был в Якутии в ссылке, он лечил детишек. Совсем были нищие, почти неграмотные, болели без конца, он за ними ухаживал. И это пленило мою бабушку, которая была учительницей.

- Может, не только это?

- Дети сначала испугались его - там не было мужчин таких больших. Дед был крупный. Они испугались, но потом обожали его и за ним все время ходили.

Сталин, Этери и Серго Орджоникидзе на палубе крейсер ЧФ Червона Украина. Фото: Личный архив

ЛЕНИН ПОРУГИВАЛ

- Со Сталиным Серго познакомился в бакинской тюрьме, а с Лениным — под Парижем?

- Да, в Ленинской школе в Лонжюмо. И довольно долго там жил с Лениным, общался. Изучал инженерные науки, технику. Ленин к нему тепло относился.

- Но после революции поругивал его в письмах?

- А Ленин часто ругал всех, и деда в том числе.

- За жесткий стиль руководства Орджоникидзе в Закавказье?

- Нет, он ругал деда за то, что тот подходил к вопросу национальных республик не с той позиции, которой была у Ленина. Ильич считал, что собрать единую страну можно, если только дать права национальным республикам - в рамках будущей единой федерации. А дед, как и Дзержинский, и Сталин, считал, что хватит с этих республик автономии.

- Но ругал вашего деда Ленин и за то, что ему жаловались из Тифлиса, мол, Серго лупит нарушителей?

- Ленин назначил комиссию, чтобы выяснить, что там в Закавказье у Орджоникидзе происходит. Первую комиссию Дзержинский возглавлял. Приехал, доложил Ленину: все правильно Серго делает.

- Правильно лупит?

- Проводит политику правильную. Потом Ленин отправил вторую комиссию, во главе со Сталиным. Тот тоже сказал: Серго отстаивает наши интересы в Закавказье. А что значит "лупит"? Кто-то из меньшевиков грузинских назвал деда «сталинским ишаком». Ишак по-русски - вроде ничего особенного, а в грузинском языке это оскорбительно очень. Ну, дед ему за это вмазал!

Дипломат Сергей Орджоникидзе в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Ваш дед дружил со столь разными людьми, как Сталин, Киров, Дзержинский — у последнего в ВЧК успел поработать?

- Дед в ВЧК после его создания месяц или два поработал. Но отношения с Дзержинским очень теплые были. Я застал вдову Дзержинского, Софью Сигизмундовну - она с моей бабушкой дружила,.

ДРУЖБА СТАЛИНА

- Со Сталиным Серго был на «ты»?

- Два друга у Сталина было. Когда жена вождя, Аллилуева, покончила с собой, Сталин был в состоянии невменяемом — и Киров с Орджоникидзе провели с ним всю ночь после ее самоубийства.

- Их отношениям разладились, когда Серго стал главой ВСНХ и наркомом тяжелой промышленности?

- Дед со Сталиным всегда были на ты. Серго часто спорил с Кобой. И Сталин всегда давал указания деду напрямую, минуя председателя правительства. По всем документам видно, как они переписывались - и как Сталин по-дружески относился к деду.

- Благодаря этому дед ваш смог отстоять многих директоров заводов, которых знал?

- Это когда после 1934-го годах начались репрессии, после убийства Кирова. Дед не был согласен со многим. Например, по «Шахтинскому делу» - Сталин считал, что это недобитки, враги. А дед говорил — это хорошие специалисты. Долгие споры у них были.

Апрель 1929 года. Сергей Киров и Григорий Орджоникидзе среди делегатов 16-й партийной конференции от Бакинской партийной организации. Фотохроника ТАСС

- Какие аргументы звучали?

- Дед говорил, что, если эти люди приняли нашу власть и работают, то чего же лезть в их прошлое? Работают честно — так какая разница, кем раньше они были? Дед был противник репрессий.

- Эти двое - очень разные?

- Для меня загадка, как дед мог дружить со Сталиным. Да, два грузина, но такие разные по типажу. Сталин сухой, без эмоций - ну, внешне он их почти не показывал. А дед, наоборот, такой эмоциональный…Доброжелательный, он поощрял людей, чтобы все чувствовали его поддержку как наркома тяжелой промышленности. И с учеными встречался много, слушал их, а ученые любят поспорить. Общался с инженерно-техническим персоналом. Ходил в рабочую столовую, с ними обедал. Хотел проверить все крупнейшие объекты сам. Может, это раздражало Сталина, который никуда не ездил?

- Был элемент зависти?

- Серго был слишком популярен. По популярности после Сталина дед был вторым номером в СССР - после смерти Кирова. Когда дед умер, газета «Правда» вышла на шести страницах - и вся полностью посвящена ему. А со Сталиным они дружили, наверное, до начала больших репрессий.

Серго Орджоникидзе Фото: ru.wikipedia.org.

ПРИЩУР БЕРИИ

- А Берия - ненавидел Серго?

- Это не так. Когда Берия был первым секретарем Закавказской Федерации, а потом Грузии - что он деду писал: «Дорогой Серго, докладываю обстановку в Грузии». Спрашивал: как твоя семья живет, как считаешь нужным, что мне сделать, посоветуй? И таких писем было немало со стороны Берии. И дед ему отвечал в том же духе.

- Но ведь почти всю родню Серго репрессировали?

- Нет, далеко не всю.

- Старшего брата Павла...

- Берия писал деду, что в компании Павел выпивал и ругал советскую власть. Берия деда просил: ты ему скажи, что неудобно, я ему говорил, он меня публично послал подальше, а я все-таки занимаю там высокую должность. Дед его вызывал.

- Своего старшего брата?

- Да. Он сводный брат. Дед кричал на него: я тебе побью! Но никакой реакции. Павел терпеть не мог советскую власть.

СЕРДЦЕ ПОДВЕЛО?

- Что произошло накануне февральско-мартовского пленума ЦК 1937-го, где от Орджоникидзе ждали доклада о вредительстве в советской промышленности?

- Накануне пленума у деда было несколько встреч со Сталиным. Тот считал, что аварии на производстве - дело вредителей-антисоветчиков. А дед говорил: может, отдельные случаи - да, но, в основном, все аварии были по причине малой технической грамотности бывших крестьян, которые за 5-7 лет не успели стать квалифицированными рабочими.

- Ругались?

- Долго и много. Дед был очень эмоциональный - а эмоции влияют на состояние здоровья. Он много лечился. Сердце не выдержало.

- И почки не было?

- Без почки можно жить, а вот с сердцем проблемы серьезные. Сказалась тяжелейшая жизнь до революции, он в тюрьме сидел, в ссылке был, да и во время Гражданской войны, а потом перенапряжение было жуткое в строительстве.

ТАЙНА СМЕРТИ

- Медзаключение, подписанное тремя светилами, о сердечном приступе, как причине смерти Серго, вы сомнению не подвергаете?

- Считаю, что причиной смерти стало плохое состояние здоровья деда.

- А что ваша бабушка об этом говорила?

- Какие только глупости ей не пытались приписать! Писали, что бабушку арестовали, что она была в ссылке. Но это глупость полная - я жил с бабушкой, и все помню. Если б было что другое, Сталин не нес бы гроб деда. И он бы своей рукой не подписал постановление оставить за семьей Орджоникидзе обслуживание на уровне Политбюро.

- В том числе - и госдачу?

- Дача в Сосновке, кремлевское медобслуживание, небольшая квартира в Кремле - я с бабушкой жил там. И машины, и охрана - пока бабушка жива была. Зачем? Сталин так захотел, и никто не перечил ему.

- То есть мифы о том, что слышали выстрел - или это было самоубийство, или даже убийство - ерунда?

- Не знаю, кто там выстрел слышал. Охранник деда, Яков Самуилович, остался в живых. Я с ним общался. Он сказал, что спустился начальник охраны и закричал: «Деду плохо с сердцем, гони за льдом». И охранник погнал за льдом.

РЯДОМ С КИРОВЫМ

- Что яркого из воспоминаний бабушки, Зинаиды Гавриловны, или мамы, Этери, о Серго вам приходит на память?

- Когда дед умер, маме было 14 лет. Дед очень любил маму, баловал ее. Бабушка за это его немножко ругала. Но, хоть и баловал, мать выросла в духе людей, которые жили, чтобы защищать Родину. Мать, когда началась война, пошла записываться в снайперы, но ей сказали: сначала вырасти.

- Серго дарил неожиданные подарки своей любимой дочери?

- Приносил ей какую-нибудь безделушку. У нее особенных подарков не было, а вот у меня были - уже после войны, когда я маленьким был..

- Серго ушел внезапно — завещания не было?

- Дед говорил: «Когда умру, похороните рядом с Кировым. Единственная просьба». Если посмотреть на Кремлевскую стену на таблички с именами, то у деда она не соответствует по размерам предшественникам. Так сделали специально. И в этом тоже - отношение Сталина к деду. Я помню его отношение и к бабушке, и ко мне. Мы на сталинской даче бывали часто. Я дружил с его внуком. Моя мама дружила с его дочкой Светланой Аллилуевой. А его сын Василий Иосифович женихался к моей маме.

- К Этери?

- Да. Но мама сказала: «Вася, выйду, только если бросишь пить». Не сложилось...

ЭХО ФАМИЛИИ

Серго Орджоникидзе не только свергал правительства в Закавказье, но дважды в Персии - нынешнем Иране - затевал революции и до сих пор оставил там очень глубокий след.

- Я уже работал нашим представителем в ООН, мой знакомый из иранской миссии, с которым в хороших отношениях были, вдруг перестал меня замечать. Я его остановил: «В чем дело»? Он говорит: «Мне наш офицер безопасности сказал, чтобы я с тобой не общался, ты опасный человек». Потом, когда все выяснил, он смеялся: «Фамилия Орджоникидзе с начала ХХ века у нас внесена в черный список. А ты, к тому же - Серго Орджоникидзе».

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Покатай меня, Лаврентий Палыч!

- Однажды на одну из дач, где собралось много детей, приехал Лаврентий Берия, он неожиданно ворвался к нам на четвереньках, посадил меня к себе на спину, и прокатил, как на слоне. Еще он сажал меня в свою большую темно-зеленую машину и «учил водить». И на лодке мы с ним катались. Мне тогда было шесть или семь лет.

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