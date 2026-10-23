Рим переходит на осадное положение: власти Италии готовятся к завтрашним массовым протестам и стягивают в столицу дополнительные полицейские силы

Власти Италии на фоне запланированных на завтра, 24 октября, массовых акций протеста опасаются повторения "Миланского сценария" в крупных городах страны. Фото: REUTERS.

Власти Италии на фоне запланированных на завтра, 24 октября, массовых акций протеста опасаются повторения "Миланского сценария" в крупных городах страны. Особую обеспокоенность правоохранителей вызывают активно распространяемые в социальных сетях призывы к погромам и акциям неповиновения. Манифестантам предлагают оккупировать правительственные здания, грабить магазины и "разнести все, как во Франции".

Дошло до того, что основная неформальная движущая сила бунтующей молодежи, "Движение 17 октября" (M1710), разместила в ряде аккаунтов скопированную с египетского "руководства по революции" 2011 года методичку. Она содержит инструкции по мобилизации групп, защите органов зрения и дыхания, прорыву полицейских кордонов, а также советы, как отбивать у "копов" задержанных "товарищей".

При этом МВД и спецслужбы честно признаются: противостоять этой экстремистской гидре практически невозможно. У "сетевого" M1710 нет единого центра или комитета, которые можно было бы превентивно блокировать.

Фото: REUTERS.

Главной же ареной протестов в ближайшую субботу скорее всего станет Рим. В итальянской столице запланированы сразу несколько крупных шествий и митингов. При этом будет представлен весь калейдоскоп политических и социальных течений: от троцкистов и ультраправых группировок до пацифистов и религиозных общин. Основная точка напряжения - район Большого цирка (Circo Massimo). Именно здесь намечена точка сбора сторонников "Движения 17 октября" под лозунгами борьбы с дороговизной жизни, высокими ценами на топливо и проблемами в системе образования. Одновременно на Народной площади состоится акция аналогичного M1710 анонимного движения "Мы народ" (NSIP), выступающего со схожими требованиями к правительству. Параллельно на площади Республики пройдет десятитысячная манифестация "Гражданского комитета против войны", призывающего правительство прекратить втягивать Италию в боевые действия на Украине и на Ближнем Востоке, а также отказаться от участия в европейской программе "перевооружения".

Фото: REUTERS.

С другой стороны баррикад соберутся члены связанных с правящей партией "Братья Италии" Джорджи Мелони молодежных организаций - "Студенческого действия" (Azione Studentesca) и "Национальной молодежи" (Gioventù nazionale). Проправительственные группы консолидируются под лозунгом "Разблокируем все", то есть намекают на прямую конфронтацию с "левыми" манифестантами. И это - только крупные и официально анонсированные на завтра мероприятия, а ещё запустить свою "движуху" обещали футбольные фанаты и ряд ультраправых группировок. Подтянуться могут и фермеры с дальнобойщиками.

Таким образом, в субботу в Риме может завариться такой компот, что до парижского накала станет буквально рукой подать.

На этом фоне власти стягивают в столицу дополнительные силы охраны правопорядка. Речь идёт как минимум о 1500 полицейских, большая часть которых будет сконцентрирована в районе Большого цирка и на основных торговых улицах города. Более того, решается вопрос о полном перекрытии площади перед парламентом и закрытии люксовых бутиков.

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