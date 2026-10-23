Ни проехать, ни выехать: как ВСУ отрабатывают на Запорожье кровавую схему Алешек

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках в Херсонской области принадлежит Меланье Трамп. Российская омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с американской стороной и с командой первой леди США, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам. В пятницу Лантратова также обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ситуацию в этом городе в низовьях Днепра. Стало известно о договоренности о локальном прекращении огня в этом районе. Оно начнет действовать с 4 утра 29 октября.

При этом ВСУ продолжают с воздуха попытки блокировать другие города у Днепра. Об этом говорили на Радио КП с послом МИДа Родионом Мирошником.

ОТ АЛЕШЕК ДО ЭНЕРГОДАРА?

- Вы пытались проехать в Энергодар - не вышло. ВСУ пытаются повторить там ситуацию с Алешками?

- В общем, да. Украина получает огромное количество дронов, которые используют для решения задач не обороны, а терроризма. То, что происходит в Алёшках - это терроризм. Эту же схему они отрабатывают на трех городах Запорожской области. Мы провели большой телемост для представителей 80 стран, где детально разложили ситуацию по Запорожской области.

- О каких городах речь?

- Энергодар, Каменка-Днепровская и Васильевка. Они, как несчастные Алешки, находятся на левом берегу, но только Каховского водохранилища.

- Близко от позиций ВСУ на правом берегу?

- Да, и ВСУ использует свои дроны, чтобы создать средневековую осаду современными средствами. Максимально создаются условия, чтобы туда было ни проехать, ни выехать оттуда. Бьют по гражданскому транспорту, по грузовому, по автобусам, скорой помощи. Как и в Алёшках боевики целенаправленно разносит продуктовые магазины.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

СКОЛЬКО В БЛОКАДЕ?

- Сколько людей в блокаде?

- В Алешках оставалось примерно тысяча. В Энергодаре - 12-13 тысяч человек. Раньше по 23-24 тысячи было что в Энергодаре, что в Алешках. Но в последнем блокада усиливается уже почти три года. Год назад я был в Алешках. Народ уже перемещался из укрытия в укрытие, постоянно летели дроны, с украинской стороны наносились минометные удары, минировались дороги, которые соединяют Алешки с Железным Портом и с Раденском. По эти дороги сегодня не проехать.

- Они заминированы дронами ВСУ с воздуха?

- Да, дистанционное минирование. Прилетают дроны ночью, забрасывают минами, начиная от обычных «лепестков», заканчивая массой других. Я в больнице разговаривал с людьми, которые потеряли ноги, руки, потому что они либо наступили, либо рядом с ними мины сдетонировали. Такими минами инфицировано все пространство вокруг Алешек — ВСУ это делали целенаправленно, чтобы не дать людям получать продукты питания.

- А гумконвои?

- Как только начинается движение, тут же начинается налет. 1 сентября была попытка завести 4 машины, 10 тонн. И ВСУ чуть ли не в прямом эфире уничтожали эти машины. На видео четко видно, когда украинский дрон останавливает первую машину, наносит удар, бьет по последней машине, потом начинается уничтожение автомобилей, которые везут муку, хлеб, воду для людей в Алешках. И после этого украинские представители выходят на площадку Генассамблеи ООН, и говорят: русские блокируют Алешки, создали там гуманитарную катастрофу. Нет, в происходящем в Алешках на 100 % виновата украинская сторона.

ПЫТАЮТСЯ ПОВТОРИТЬ

- Киев пытается повторить это в трех городах Запорожья?

- Да. Раньше дроны, наиболее распространенные, летали на 3-5-7 километров. Сегодня даже оптоволоконные, работают на 50 километров. Ну, а самолетного типа — на сотни и тысячи километров. Сейчас ВСУ дронами постоянно контролируют движение гражданского транспорта по дороге на Энергодар и создают очень серьезные проблемы.

- А в Энергодар живут люди, работающие на Запорожской АЭС.

- Это город, в котором практически все семьи связаны с Запорожской АЭС. Мы разговаривали вчера с директором ЗАЭС, сейчас там работает порядка 5 тысяч человек. 5 тысяч человек нужно, чтобы они ежедневно обеспечивали ее рабочее состояние. Реактор нельзя бросить. Но Украина предпринимает максимум усилий, чтобы сначала обрезать от энергопоставок. Станция, даже не генерируя электроэнергию, ее потребляет. И любой удар – это опасность радиационного загрязнения.

ЧТО НАБЛЮДАТЕЛИ?

- А западные наблюдатели от МАГАТЭ, которые там есть - они не видят, кто создает блокаду Энергодара?

- Они всё видят. Все понимают. И они попадали даже в ситуации, когда их целенаправленно бомбили. Но политической воли у господина Гросси не хватает - сказать о том, откуда это прилетает.

- А на что у него хватило мужества?

- В августе был нанесен удар по остановке, где собирались люди, сотрудники ЗАЭС, в 6 утра туда прилетел дрон. Около 30 человек получают ранения, один погибает. Гросси нашел в себе силы сказать, что это было самое страшное, что произошло рядом с Запорожской АЭС. Но воли, чтобы сказать, что это был прилет украинского дрона, и что Украина несет ответственность за этот удар, господин Гросси в себе, не нашел.

НЕ ДАЮТ ВЫЕЗЖАТЬ

- Как они сейчас блокируют — так же минируют с воздуха подъездные дороги к Энергодару?

- Там целый арсенал действий. Там активно используются дроны Hornet, с ИИ. В электронной голове — силуэт большегрузной машины. Я проезжал по дороге Новороссия, за час у меня на глазах разбили порядка десятка фур, которые везли детское питание, генераторы. А трасса между Энергодаром и Мелитополем еще под бОльшим надзором ВСУ. Они блокируют людей от эвакуации, им выехать тяжело и опасно. И муку, хлеб, масло и прочее сюда поставить очень тяжело. До 40 магазинов уничтожили в Энергодаре за последние месяцы.

- ВСУ пытаются «обеспечить» Энергодару судьбу Алешек, только в Алешках нет атомной станции?

- Такая вероятность есть. И мы видим черты этого механизма, которые Украина отработала на Алешках. И информационную стратегию тоже. Украина уже потихоньку начинает на международных площадках открывать рот и говорить, мол, смотрите, как «русские разбивают украинскую Запорожскую АЭС!». Как они «издеваются над населением украинского Энергодара!». Уровень цинизма запредельный…

- Вы поднимали это вопрос в ООН?

- На заседании третьего комитета Генассамблеи я раскладывал эту ситуацию. Мы делали специальную «формулу Аррии». Наше постпредство организовало ее с доказательствами, видео, комментариями людей, включениями пострадавших. Из 15 стран 11 слушали очень внимательно. А представители Латвии, Дании, Греции, Британии кричали, зачем тратить ооновские деньги, чтобы распространять русскую пропаганду, вы нам несете абсолютную ложь. Они отрабатывают повестку, где есть полное неприятие реальной информации, которая идет с нашей стороны.

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