Посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия в контактах с США договорилась, что готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине.

На радио «Комсомольская правда» говорили с послом по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.

- Вы на днях говорили: договариваться будут украинская и российская стороны, а США предоставляют добрые услуги...

- Здесь четко определены роли. Есть стороны конфликта. И есть сторона, которая некоторое время назад, была реально стороной конфликта. После признания Трампа, который сказал, что это не моя война, а война Байдена, он попытался перевести США в формат стороны, которая предоставляет посреднические услуги. Создает фон для переговоров, ищет формулировки договоренностей, ведет поиск компромисса. Эти функция возлагаются обычно на посредническую структуру либо страну, которая может повлиять и на одну, и на другую стороны. Вот американцы и взяли на себя эти добрые услуги.

- Также Путин, комментируя слова Зеленского о готовности «уступить территории ради мира» сказал «это не их территория, это территория исторической России».

- Вопрос территории не является первоочередным - и закрытие этого вопроса не равно урегулированию конфликта. По формулировке президента это больше предусловие для ведения переговоров. Россия на этот вопрос давно ответила - как только прошли референдумы, законодателями России были приняты решения, что это конституционные территории. По сути, для России этот вопрос был закрыт. И мы занимаемся освобождением территорий, на которых люди проголосовали за то, чтобы находиться в составе России.

- Они хотят заморозки и передышки, а мы - мира надолго?

- Мы хотим снять проблему. А снять проблему без снятия военных возможностей Украины невозможно. Без того, чтобы на Украине пришла власть, которая соответствует национальным интересам населения этого государства, а не представляла европейские элиты и европейских реакционеров. Это принципиально разные вещи. Успокоить можно только тогда, когда там живут люди, которые думают не о том, как нагадить России, а те, чтобы у них был садок вишневый около хаты, чтобы страна была успешна экономически, благоустроенная, правовая, демократическая. Тогда это нормально, и человека это устраивает. Ненормально для обычного человека состояние ведения войны постоянной, прятаться от ТЦК и понимать, что тебя используют просто как орудие против в войне за чужие интересы.

- А с кем нам там говорить?

- Ну, мы же не выбираем себе удобного переговорщика - мы работаем с тем, что есть. С тем, кто реально влияет на ситуацию, независимо от того, нравится он тебе, не нравится. Сейчас реальность такова, что Зеленский - диктатор на этой территории. Да, им управляют сегодня западники, он интерфейс западных стремлений. Потому с украинской стороны, наверное, все-таки это пока переговорное лицо - окружение Зеленского, на которое он влияет, и он сам. А легитимность – это второе.

- Путин сказал также, что Россия не хочет с Украиной воевать, воевать хочет Киев — но с этим спорят на Западе, где нам напоминают, что если б Москва не хотела воевать, она бы не входила утром 24 февраля 22-го года на Украину.

- Тяжело слушать интервью Зеленского, со всеми этими попытками выжимания слезы и истеричными нотками, пересказыванием пропагандистских нарративов. Он просто пересказывал набор нарративов лживых. Я как человек, который имеет непосредственное отношение к Донбассу, могу сказать, что 17 февраля 2022 года вовсю шла война. За три дня Украина нарастила, увеличила количество обстрелов в 15 раз. Европа «не видела» этого.

- ВСУ готовы были войти в Донецк?

- Они начали прорывать линию боевого соприкосновения. Они пошли со стороны станицы Луганской, со стороны Мариуполя, они оказывали давление на Донецк, до которого было реально 7 километров. И там это все стояло под угрозой. Украина начала пехотную полноценную операцию 17 февраля. То есть за неделю до 24 февраля, до начала СВО. И это стало главным спусковым крючком. Притом это все равно череда событий. А они пытаются начинать считать от того момента, когда им нравится: ах, как неожиданно наступило 24 февраля! А с чего бы оно наступило неожиданно? Вы сначала отдали свою независимость и суверенитет на майдане в 2014-м году. Вы его отдали, потеряли суверенитет. Стали марионеткой. Той страной, которой управляют и которую затачивали для ведения войны. Вас превратили из условно независимого государства в таран против России, который обязательно нужно использовать, но который будет, очевидно, истираться в ходе военных действий и истощения ее ресурсов.

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