Документы о резервировании топлива в РФ на фоне экспорта оказались фальшивыми

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В сети начали появляться публикации, в которых сообщается, что в ряде регионов власти распорядились зарезервировать 40% топлива и ограничить поставки дизеля сельхозпредприятиям. Сообщения сопровождаются скриншотами документов, подписанных главами регионов. В частности, такие «распоряжения» появились во Владимирской и Ростовской областях, в Донецкой народной республике. «Комсомольская правда» изучила документы и нашла в нем множество ошибок, указывающих на подделку и спланированную информационную атаку на фоне новостей об экспорте топлива в США.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В правительстве Владимирской области официально назвали распространяемый документ фейком. Мошенники выдали подделку за официальное распоряжение губернатора от 22 октября 2026 года.

«В соцсетях и мессенджерах активно распространяется поддельный документ. Мошенники выдают его за официальное распоряжение Губернатора Владимирской области от 22.10.2026 г. № 196-р. Данная информация не соответствует действительности! Не доверяйте сомнительным ресурсам! Читайте только проверенную информацию и у официальных источников», - сообщили в правительстве региона.

В фальшивом документе неправильно написана фамилия губернатора – «Адеев» вместо Авдеев, что недопустимо в официальных распоряжениях.

Текст распоряжения содержит нехарактерные для официального делопроизводства формулировки вроде «недопущения любых проявлений недовольства, массовых акций, бунтов и актов саботажа».

При этом в официальном реестре документов Владимирской области нет распоряжения с такой датой, номером и содержанием.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах. В официальном реестре документов Ростовской области также нет никаких распоряжений с подобным содержанием. Отдельного внимания заслуживает подделка, распространяемая в отношении Донецкой народной республики. В преамбуле фальшивого документа написано, что ограничения вводятся «в целях учебного моделирования мер по формированию стратегического резерва». Это звучит абсурдно, поскольку распоряжения и указы глав регионов являются реальными нормативно-правовыми актами прямого действия. Они никогда не издаются ради учебного моделирования, проведения тренировок или тестов на реальном секторе экономики. Механизмы жестких ограничений и принудительного изъятия сорока процентов ресурсов не могут вводиться в виде учебных документов.

Для придания фальшивке видимости достоверности мошенники сослались на якобы существующий приказ Минэнерго РФ от 7 октября 2026 года № 1324. Эта ссылка полностью выдумана. Ведомства не издают приказов о блокировке внутренних поставок ради экспорта. Под номером 1324 у Министерства энергетики РФ зарегистрирован старый реальный документ от другой даты, а именно от 11 сентября 2024 года. Он посвящен техническим вопросам теплоснабжения, а именно внесению изменений в правила разработки схем теплоснабжения, и никак не связан с изъятием топлива или экспортными ограничениями.

Подобные действия являются классическим примером целенаправленной информационной атаки. Авторы намеренно пытаются использовать реальный новостной фон о решении правительства по плановому регулированию экспорта, чтобы извратить факты и выдать их за несправедливость по отношению к аграриям и простым жителям.

Официальная позиция федерального правительства опровергает эти домыслы. Вице-премьер Александр Новак неоднократно подчеркивал, что экспорт дизельного топлива никак не повлияет на внутренний рынок, поскольку за границу поставляются только излишки.

«Для нас приоритет - обеспечение рынка. И Россия всегда поставляла на экспорт дизельное топливо», — заключил вице-премьер.

Ожидается, что в октябре Россия отправит в США триста тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре объем поставок составит пятьсот тысяч тонн, а в декабре он будет доведен до одного миллиона тонн. Александр Новак также заявлял, что Россия в общей сложности способна увеличить экспорт дизеля до трех–трех с половиной миллионов тонн в месяц и готова возобновить поставки не только в США, но и в другие страны.

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