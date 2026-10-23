Филипп Киркоров неизлечимо болен: певец раскрыл печальную правду

Филипп Киркоров честно рассказал о болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Филипп Киркоров откровенно рассказал о неизлечимой болезни. Поп-король заявил, что у него сахарный диабет. Из-за недуга у него плохо заживают раны на теле. Также ему иногда резко становится плохо.

Филип Киркоров не намерен падать духом из-за неизлечимой болезни. "У меня диабет второго типа. Я на уколах", - заявил Филипп в шоу "PROпуск".

59-летний артист уточнил, что несколько лет назад у него скакнул сахар. Вокалист привел себя в форму.

"Я взял себя в руки, все исправил, и на самом деле у меня сейчас сахар в норме. Я в надежных руках", - уточнил отец Аллы-Виктории и Мартина.

Певец мужественно противостоит недугу Фото: Кадр видео.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин отмечал, что сахарный диабет приводит к нарушению кровообращения в мышцах. "У страдающих диабетом людей очень болят ноги. Им тяжело стоять и ходить. Тем более он всю жизнь на сцене. Здесь еще может быть варикоз нижних конечностей. Организму сложно справляться с нагрузкой", - уверял специалист.

Но Киркоров - настоящий боец. У него новые виниры с бриллиантами на клыках. Звезда эстрады помолодел и прекрасно выглядит, вовсю готовится к сольным концертам в Москве.

Работой стоматолога король эстрады остался очень доволен. Он рассказывал, что уже на следующий день после установки не чувствовал никакого дискомфорта. Певец подметил, что ни на речь, ни на вокал его новые зубы не повлияли.

Ранее Киркоров честно признавался, что откачал жир. На липосакцию мужчина решился, так как запустил себя и не мог смотреть в зеркало. Позже делился, что сделал себе нос и получилась "красота неземная". "Я не тот артист, который говорит про кремы, уходики, шмуходики. Я решаю свои проблемы, если они связаны с внешним видом, кардинально", - заверил Филипп.

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