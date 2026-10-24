Улицы Парижа будут охранять 70 тысяч полицейских и представителей элитных подразделений, обычно используемых для борьбы с терроризмом Фото: REUTERS.

После самых тяжелых за последние годы уличных столкновений в Париже власти Франции объявили о беспрецедентных мерах безопасности. В субботу улицы будут охранять 70 тысяч полицейских и представителей элитных подразделений, обычно используемых для борьбы с терроризмом. Об этом накануне заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

«Речь не идёт о мирной, дружелюбной демонстрации, — подчеркнул Нуньес после встречи кабинета министров под председательством президента Эммануэля Макрона. — Завтра мы готовы действовать предельно жёстко и не потерпим ничего».

Министр также добавил, что в социальных сетях звучали призывы к насилию со стороны «ультралевых» групп. В полицейской операции будут задействованы водомёты, бронированные машины, конная полиция, вертолёты и беспилотники.

Французская полиция применяет слезоточивый газ во время столкновений с протестующими на демонстрации против роста стоимости жизни и цен на топливо в Марселе Фото: REUTERS.

КУЛЬТУРА И БИЗНЕС ЗАКРЫТЫ

Столица готовится к возможным беспорядкам. В субботу закрыты Лувр, музей Орсе, музей Пикассо и Гран-Пале, где проходит крупная выставка Сезанна. Международная ярмарка современного искусства Art Basel, один из самых престижных смотров в мире, открылась для публики в пятницу, но только на один день — организаторы отменили программу выходных из-за угрозы беспорядков.

Парижские торговцы всю неделю баррикадируют витрины. Около площади Республики, одного из эпицентров прошлых столкновений, отделения банков и другие предприятия заколочены деревянными щитами, чтобы сдержать потенциальных мародёров.

Парижские торговцы всю неделю баррикадируют витрины Фото: REUTERS.

На прошлых выходных первоначально мирные демонстрации были захвачены группами решительно настроенных погромщиков, что вылилось в неистовое насилие и массовые грабежи в Париже, Марселе, Лионе и других городах. В Лиможе подожгли мэрию — историческое здание частично разрушено.

Правительство признало, что «потеряло контроль» над ситуацией. Макрон и его команда оказались в сложном положении за шесть месяцев до президентских выборов.

ПРОТЕСТЫ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ФРАНЦИИ

Волна недовольства, вызванная снижением качества государственных услуг, недоступностью жилья, сокращением бюджетов и ростом стоимости жизни, охватывает всю Европу. В субботу протесты ожидаются в Милане, Риме и Турине, Вене, Мадриде, Барселоне и других городах Испании, а также в Лиссабоне и Порту, Дублине и Тиране.

Протестующие в Греции Фото: REUTERS.

Во Франции демонстрации пройдут по всей стране, хотя несколько городов запретили митинги или изменили их маршруты, чтобы защитить магазины и общественные здания. Прогноз сильного дождя и ветра может снизить явку. Центры Лиона и некоторых других крупных городов будут закрыты для протестующих. Власти Парижа разрешили профсоюзный марш по ограниченному маршруту на востоке столицы — от площади Бастилии до площади Нации, в обход центра.

Однако запросы на митинги, организованные главным студенческим союзом Франции UNEF и движением «жёлтых жилетов», были отклонены. «Жёлтые жилеты» тем не менее планируют 600 мелких акций по всей стране. UNEF заявил, что их акции, выросшие из школьных протестов против нехватки учителей и ветхих зданий, состоятся в любом случае.

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