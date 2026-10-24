Короткие мудрости недели: Я решил жить вечно. Пока всё идёт нормально

Содружество «СОКРАТ» подготовило для нас новые мудрые афоризмы
Смеяться над собой надо громко, подсмеиваться над другими – молча.
Если хотите остаться хорошим, не старайтесь казаться лучше.
Я решил жить вечно. Пока всё идёт нормально.
Владимир Городзейский
Мысль как женщина – если доступна всем, то уже не интересна.
Мысли приходят и уходят, а говорить хочется всегда.
У нас в роду все умные, вот такая дурная наследственность.
Вадим Зверев
Женщина способна одним взглядом обвести вокруг пальца.
Девушки 90-60-90 живут в другом измерении.
Каждый второй мужик не раз становился третьим.
Владимир Малёшин
По молодости творишь много глупостей.
С годами делаешь это уже по старинке.
Любовь желательно дарить, а не прививать.
Секретарша уволилась: ей не хватило запаса порочности.
Станислав Овечкин
Как часто ответное чувство – всего лишь эхо.
Мазохисты! Пострадали бы за народ…
Склероз не забывает напомнить о себе.
Александр Петрович-Сыров
Отсутствие спроса не уменьшает предложений продать душу дьяволу.
Во все времена находятся люди, считающие, что Иуда продешевил.
Если хочешь слышать от окружающих одну лишь правду – иди в исповедники.
Сергей Сидоров