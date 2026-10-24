Жена лидера «Би-2» объявлена в розыск: в деле — элитное жилье в центре Москвы

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск Асю Бортник (на фото), супругу лидера группы «Би-2» Игоря Бортника*. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Певец Егор Бортник, он же Лева Би-2*, давно уже наговорил на несколько статей. Однако в России проживающего в Европе артиста продолжают слушать и даже не записывают в экстремисты. Хотя это именно он сравнивал нашу страну со старым облупившимся бассейном без воды, это он регулярно хамил и материл русских людей в комментариях, глумился над событиями на Донбассе, поддерживал войну в Израиле и уволил из группы «Би-2» художника, который робко проявлял признаки патриотизма.

— Я наконец-то понял: меня не держат корни, — пафосно спел Бортник, разорвав с Россией. И убыл.

Однако паспорт (у него — австралийский и молдавский!) паспортом, а денюжки врозь. Именно поэтому от элитного жилья в России вокалист избавляться не торопится. У Бортника и его жены Аси, директора группы, осталась двушка на улице 1905 года площадью более 120 квадратов.

Лева Би-2* с женой Асей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После начала СВО семья перестала платить имущественный налог на жилье — и поступила хитро: передарила другу, риелтору. Который, разумеется, тоже за мир и войну в Израиле, и за экстремистскую организацию ФБК**.

Из-за образовавшегося долга было возбуждено исполнительное производство — и в рамках взыскания суммы судебные приставы объявили Асю Бортник в розыск. Сумма для музыкантов, зарабатывавших в России баснословные суммы (даже после начала СВО, которую осудили), смехотворная: около 90 тысяч рублей. Но и этих денег Бортники демонстративно в российскую казну нести отказываются. Что весьма опрометчиво.

Ведь если дойдет до крайней инстанции, суд может признать подарок в виде квартиры фиктивным — мнимым, особенно если подарок в скором времени будут пытаться продать. Если эта махинация будет выявлена и доказана, элитную жилплощадь попросту выставят на торги.

К слову, еще один музыкальный борец с Россией, коллега Левы по имени Шура* (52 года) тоже не гнушается дорогущей недвижимостью в нашей стране. Четырехкомнатную квартиру недалеко от Красной площади музыкант приобрел еще в ноябре 2021 года — стоит она 500 миллионов рублей.

* - признан в РФ иностранным агентом

** - включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

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