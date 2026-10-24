Как злостный алиментщик Козловский прячется от дочери: Собчак вывела на чистую воду чудом реабилитированного актера

Данила Козловский начал новую жизнь на пути к исправлению, но есть один незначительный неразрешенный нюанс. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Жизнь Данилы Козловского налаживается. В демократической России, щедрой душе, готовы прощать даже тех, кто последними словами крыл СВО. А актер как раз из таких — и поэтому в свое время был выведен из мейнстрима в режим «контролируемого охлаждения»: пропал с экранов, доставил проблем родному МДТ, где были сняты спектакли с его участием, и в уже отработанных проектах был позорно «замазан»: видоизменили Бабу-Ягу, которую Козловский сыграл в «Летучем корабле», а сериал «Бар «Один звонок» положили на полку.

Прошло время. Данила все осознал. Гневные посты потёр (как просто работает интернет!). И начал новую жизнь на пути к исправлению. Сначала появился в спектакле «Чуковский» на сцене Театра Ермоловой (спас Олег Меньшиков), затем возродил моноспектакль «Фрэнк», где искренне косплеит Синатру, после зрители получили доступ к сериалу «Бар «Один звонок», а затем и в МДТ вернулись постановки с артистом — в ноябре Козловский играет и «Гамлета», и «Вишневый сад». Оба аншлаговые.

Ольга Зуева и Данила Козловский прожили вместе 5 лет, у них есть общая дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Только вот остался в жизни актера один незначительный неразрешенный нюанс. О нем Данила просит горячо ненавидимые СМИ не распространяться (прикрываясь дочкой). Речь идет про ребенка от Ольги Зуевой — актрисы и режиссера, с которой Козловский жил 5 лет. В результате отношений в 2020 году в Нью-Йорке родилась девочка, назвали которую Ода Валентина. И вот теперь мама уверяет, что актер активно уклоняется от помощи дочери и обязательств. А он, само собой, все отрицает.

— Я очень люблю свою дочь! — заявлял Козловский. — Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении.

Впрочем, «участие в жизни» каждый отец, бросивший семью, волен трактовать по-своему. Так что доподлинно неизвестно, в каком объеме и как Данила обеспечивает дочь, которая появилась на свет от него. Ольга Зуева настаивает, что это не совсем так. Судебные разбирательства завершились взысканием алиментов с отца, после чего, как говорит Ольга, Козловский сначала прекратил присылать деньги. А затем снова возобновил транзакции, но сумма оказалась на 80% меньше оговоренной. Этого не хватает даже на аренду квартиры в США, где живет Зуева.

Зуева вместе с дочкой живет в США Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

И тут в ситуацию решила вмешаться Ксения Собчак. Ведущая, у которой во всех сферах есть друзья, приятели и «инсайдеры», обрисовала — не без помощи Ольги — все тонкости ситуации.

Вот, что происходит:

1. В Нью-Йорке, где в том числе проходит процесс по установлению размера алиментов и других тонкостей, встал вопрос об установлении опеки над ребенком. На заседание Данила не явился, мотивировав это тем, что адвокатские услуги в насквозь процедуральных Штатах — слишком дорого. Ольга хотела единоличной опеки (как Анджелина Джоли от Брэда Питта), поскольку это значительно упрощает жизнь в США (не надо каждый раз приносить бумажки о том, что папа не против медпомощи, образования и проч.). Через интернет-связь Данила участвовать в суде тоже не стал.

2. Алименты, что присылает Данила, — судя по всему, далеко не четверть доходов (съемочный день актера стоит в России несколько миллионов рублей, а корпоративы, по данным продюсеров, могут стоить и по 7 млн руб.). В настоящий момент артист снимается в трех проектах — «Голицын» (заглавная роль), второй сезон «Бара «Один звонок» и байопик «Шум времени» о судьбе Дмитрия Шостаковича. Работающая в сфере кинематографа Зуева в состоянии адекватно оценить, каков доход коллеги и человека, с которым прожила пять лет, и настаивает, что присылаемые суммы — это «гроши».

3. Позиция Козловского — расходы на ребенка должны разделять родители: в пропорции 50/50. Если такой вариант Ольгу не устраивает, Данила, со слов адвокатов, готов обсуждать переезд Оды Валентины в Россию. Деньги актер якобы отправляет исправно, однако Зуева ничего не получала и не имеет на руках чеков о переводах средств. Установить алименты в фиксированном процентном соотношении от заработка, как принято в России, актер отказался.

4. Встречи с дочерью любящий отец проводит крайне редко. Последний очный разговор, по версии Ольги, был в начале 2026 года. На день рождения девочки.

Встречи с дочерью любящий отец проводит крайне редко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

— Козловский не видит своего ребенка по полгода и более, но полностью отрицает тот факт, что я — человек, который занимается его здоровьем и воспитанием единолично, — уверяет Зуева. — Я никогда не препятствовала общению Козловского с дочерью. В том числе потому, что его приезд означает отдых и для меня. Раньше он звонил ей, приезжал в Нью-Йорк, проводил с ней время в России и Европе столько, сколько хотел, когда ему было удобно. Но с некоторых пор все изменилось — последний раз они виделись в феврале 2026 года, после этого он больше не приезжал. Сейчас они разговаривают раз в неделю. Хотя до этого звонки были менее регулярными, бывали случаи, когда они не общались больше двух недель.

5. О затяжном судебном конфликте дочь не знает — мама ограждает Оду Валентину от плохих новостей

На звонки журналистов сайта KP.RU Данила Козловский на момент публикации не ответил.

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