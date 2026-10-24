Алёшки — только вершина блокадного айсберга: два сценария развития событий

Алешки — самая громкая точка на карте, но далеко не единственная. Фото: Александр Река/ТАСС

С четырёх утра 27 октября на херсонском направлении должно стать тихо. Генштаб объявил режим тишины, Белый дом пообещал коридор, Папа Римский звонил Путину, вице-председатель Европарламента объявила голодовку. Мир наконец выучил, где находятся Алешки.

Хорошо, что выучил. Плохо, что на этом его познания в херсонской географии заканчиваются.

Алешки — самая громкая точка на карте, но далеко не единственная. Вдоль левого берега Днепра, напротив украинских позиций, тянется полоса городов и сёл, которые живут по тем же правилам: Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка. Дрону с того берега туда лететь — несколько минут.

Обычная октябрьская неделя Новой Каховки — 607 обстрелов, из них 552 приходятся на беспилотники. Один погибший, пятеро раненых. Дрон бьёт по машине, в которой мать с ребёнком-подростком. По работающему продуктовому магазину. В пятницу — по селу Райское под Новой Каховкой: двое убиты, трое ранены, среди них ребёнок.

В Каховке охотятся за всем, где собираются люди. 15 октября над центральным рынком закружил беспилотник. Сотрудник рынка успел выгнать покупателей, и удар пришёлся по пустым рядам и шести машинам. Рынок закрыли. Через два дня дрон разнёс последний в городе строительный магазин — тот, где можно было купить плиты и залатать дом после прежних прилётов. Ещё через пять обстреляли аптеку. Даже у ворот приёмного покоя районной больницы не спрятаться: 13 октября там ранило двоих.

По Алёшкам перемещаются скорые, в которых не осталось целых окон. Впереди идет человек, который смотрит, чтобы не было мин Фото: Кадр видео.

Схема одна на весь берег. Рынок, магазин, аптека, дорога. Выбить точки, без которых не прожить, и превратить поездку за хлебом в русскую рулетку. В Алешках этот метод довели до предела: продукты, по словам жителей, не завозят с мая, а помощь носят на руках — около двух тонн за последний месяц на весь город. В Алешкинском округе с начала года погибли 68 мирных жителей. И не только в самом городе: в Новой Маячке дрон убил женщину прямо в доме, а в Раденске и Великих Копанях FPV залетают, бывает, по два-три за день.

Соседние города до полной блокады пока не дожали. Пока.

Тишину начальник Генштаба Валерий Герасимов объявил на всё херсонское направление. А договорённость, которую при посредничестве Мелании Трамп, супруги американского президента, заключили Москва и Киев, касается только Алешек. Сценариев дальше два.

Первый: тишина держится, колонна заходит, желающие выезжают — в Россию или на Украину, куда сами решат. Тогда у нас на руках прецедент, который можно растянуть на Голую Пристань, Каховку, Лепетиху.

Второй вероятнее. Тишина заканчивается вместе с последней машиной колонны. Камеры уезжают. Дроны возвращаются на весь берег, а Алешки остаются в мировых сводках гуманитарной историей со счастливым концом.

Поэтому разговор о коридоре надо расширять, пока его слушают в Вашингтоне и Ватикане. Иначе через месяц мир будет учить название следующего города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алешки спасли от террора Украины: тысячи мирных жителей получат еду, лекарства и возможность эвакуироваться