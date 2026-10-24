Виктор Бут: Американцы возмущены тем, как Зеленский хамит Трампу

Депутат Госдумы Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

В пятницу, 23 октября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

Мы уже опубликовали несколько примечательных отрывков…

А сейчас - еще один существенный фрагмент…

А.Гамов:

- …Виктор, вы очень хорошо знаете американский менталитет, постоянно общаетесь с тамошней публикой. Как они там, в Америке, в СМИ и простые граждане, расценивают это хамство со стороны главаря киевского режима… Такое ощущение, что Зеленский где-то в прострации находится, и вдруг начинает дерзить президенту США. Самому Трампу!

Политобозреватель Радио «КП», журналист «Кремлевского пула» Александр Гамов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В.Бут:

- Во-первых, Александр, чем примечательна вся эта история?

Полтора года контактов Зеленского с Трампом всегда отличались хамским таким поведением со стороны просроченного. Украинцам ведь всегда кажется, что все кругом им должны. Должны помогать, сочувствовать…

И тут вдруг - такая жесткая посадка: звонок Трампа Путину, и во всем мире все сразу же заговорили о потеплении отношений между двумя президентами.

И у Зеленского началась истерика. И вместе с ней полезло наружу все его хамское нутро.

Полтора года контактов Зеленского с Трампом всегда отличались хамским таким поведением со стороны просроченного Фото: REUTERS.

И, конечно, это вызывало возмущение у той части американского населения, которое поддерживало Трампа. И которое все-таки за нормальные добрососедские отношения с нами.

Не будем забывать, что все-таки мы соседи с Америкой.

Ну, а попытки Зеленского кричать о предательстве, о том, что их забыли, их кинули… Что сказал госсекретарь Рубио? Сказал - как отрезал: нынешнее взаимоотношение Вашингтона с Москвой - это американские национальные интересы.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

И позиция России всегда была такой, что если руководство любой страны отстаивает свои национальные интересы, Российская Федерация всегда найдет с этими людьми не только общую почву и общий язык, но и возможность достичь нормальных соглашений.

Это прагматичный подход, и он срабатывает.

Тем более сейчас, когда для Трампа самый главный враг и противник – это не Россия и даже не Китай. Это та часть американского истеблишмента, которую мы называем глубинным государством или глобалистами… И, естественно, вся такая же элитарная часть европейского общества, которые заинтересованы в эскалации конфликта на Украине и попытками разжечь Третью мировую.

А еще вот интересный момент. За последнюю неделю, как только в Париже, и не только, начались протесты, из французского медийного пространства полностью ушла тема войны с Россией… Типа - ах, какие бедные украинцы, ах, как Россия их атакует. Почему? Потому что теперь они заняты своей внутренней повесткой. И это настолько серьезная проблема для Франции.

Франция теперь занята своей внутренней повесткой Фото: REUTERS.

Казалось бы, где дизельная сделка, где Франция и где конфликт на Украине. А видите, в современном мире все настолько переплетено, что если ты где-то в одном месте вытащишь маленькую палочку, то вся конструкция начинает приходить в движение, шататься и сыпаться…

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ВИКТОР БУТ ОБ АМЕРИКЕ И АМЕРИКАНЦАХ

В. Бут:

- Александр, почему Трамп принял такое решение, пошел не только на сделку (дизельную. - А.Г.)… Но и на то, чтобы отрубить эту раковую опухоль в виде Украины от себя? Мы помним, что когда Трамп пришел…

А. Гамов:

- Он пытался раньше это сделать.

В.Бут:

- …он говорил: это не моя война, это - Байдена.

Теперь что происходит? По-любому Трамп утратит контроль как минимум над нижней палатой представителей. И что сделает эта палата представителей?

С 21 января будущего года начнется бесконечная череда импичментов. Первое - они устроят импичмент министру войны Питу Хегсету. Скорее всего, им удастся этот импичмент протащить через обе палаты Конгресса. И, наверное, сразу через два-три месяца они это сделают.

И потом, естественно, противники Трампа на американском Олимпе будут пытаться объявить импичмент Трампу. Но это не пройдет, Трамп останется.

Но они начнут «вызывать на ковер» всю его семью, вскрывать эти темные делишки инсайдерской информацией… То есть, когда была утечка о политических решениях, которые влияли на финансовые рынки.

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

То есть впереди, в ближайшие два года, Америку ждет увлекательное шоу, которое американцы очень любят, это следить за судебными процессами, слушаниями в Конгрессе, обвинениями, как они любят говорить, выливать друг на друга бочки грязи.

То есть им нужна грязь. И это тоже для Трампа сложный момент, он будет стараться как-то до этого момента явить какое-то чудо.

А дизельная сделка как раз попадает в категорию такого чуда для американцев. Ведь цена на дизель в Америке реально стала снижаться. По крайней мере, первый танкер пришел, сейчас уже идут поставки другие.

Но за дизельной сделкой потянутся многие другие очень интересные предложения, от которых американцам, да и, наверное, и Российской Федерации было бы глупо отказываться.

Это - тонкая политическая игра со стратегическими последствиями…

(Продолжение следует)