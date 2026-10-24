Виктор Бут: Мы близки к завершению противостояния с Западом на Украине

Депутат Госдумы Виктор Бут в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

В пятницу, 23 октября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». Публикуем несколько примечательных фрагментов…

В.Бут:

…- Александр, очень много важных событий произошло за последние буквально несколько последних суток. Я бы их охарактеризовал как наиболее значимые, наверное, за весь этот год. И вот почему…

А.Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист «Кремлевского пула»:

- Да. Давайте мы, прежде чем перейдем, послушаем синхрон, фрагмент пресс-конференции пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, а потом продолжим наш разговор.

«- Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, вы уже комментировали приглашение США нашему президенту принять участие в саммите «двадцатки» 14-15 декабря в Майами. Вы сказали, что этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам. После этого пришло еще одно очень важное сообщение из США. Именно на полях этого саммита может быть подписан некий документ (по крайней мере, так хочет Трамп) по урегулированию конфликта на Украине, ну, мирный договор…»

(Полный текст)

Политобозреватель Радио «КП», журналист «Кремлевского пула» Александр Гамов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А.Гамов:

- Виктор правильно сказал, и я с ним абсолютно согласен -

мы сегодня обсуждаем события, которые, в общем-то, окрашивают каким-то определенным цветом весь этот год…

В.Бут:

- Не только весь год. Во-первых, если кратко охарактеризовать, то это, наверное, самая значима дипломатическая победа Российской Федерации за последние несколько лет. (Речь о дизельной сделке. - А.Г.) И вот почему.

Потому что то, что Трамп объявил о дизельной сделке, и Минфин США сразу выпустил документ, который снял все санкции с поставок любых российских нефтепродуктов… Не только в США, но и на мировой рынок… По значимости это означает, что все усилия наших врагов, в том числе врагов в американской администрации, глобалистов в Европе, провалились с треском. Потому что теперь все их попытки душить нас санкциями оказались такой вот абсолютно неуклюжей операцией.

И паника не только в Европе…

Неделю назад мы много говорили о дизельной сделке… Но за дизельной сделкой пошло нечто более глубокое.

Переговоры, во-первых, Уиткоффа с Зеленским, и, конечно, переговоры Уиткоффа с президентом Путиным.

Стивен Уиткофф прибыл в Петербург на встречу с Владимиром Путиным 21 октября Фото: REUTERS.

Я думаю, что есть очень большая, - та закрытая часть, о которой (может быть, и к лучшему) обе стороны не давали никаких утечек.

- Как это было раньше, одна из сторон допускала утечки.

- Да, допускала. (Речь о Франции. - А.Г.) Это сигнал того, что наконец-то все попытки выхода на такой, как модно сейчас говорить, трек в отношениях США - это, действительно, важный момент, нельзя его недооценивать.

Мы, наверное, очень близки к завершению вооруженного противостояния со всем коллективным Западом на Украине… (То, что мы называем СВО.) Причем - на наших условиях.

Заметьте, здесь нет компромиссов. Мы добиваемся всех обозначенных нашим Верховным Главнокомандующим целей.

Враги понимают, что у них нет больше ни возможностей, ни средств, а самое главное, желания их населения продолжать финансировать эту бездонную дыру коррупции и разворовывания украинским режимом. Это важный момент…

(Продолжение следует.)

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