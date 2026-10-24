Брошенная жена вывела на чистую воду Сергея Белоголовцева: раскрыла правду

Жена узнала о разводе с Сергеем Белоголовцевым через Госуслуги. Фото: кадр эфира НТВ

Жена Сергея Белоголовцева узнала про развод из Госуслуг. Наталья прожила с телеведущим 35 лет, родила от него троих сыновей и никак не ожидала, что разбитый инсультом артист не известит ее о разрыве лично. Шокированная женщина больше не может молчать.

Сергей Белоголовцев полтора года назад перенес инсульт, а недавно подтвердил слухи, который ходили с 2025 года. Он заявил Борису Корчевникову, что действительно расстался с супругой Натальей. Кроме того, телеведущий сообщил коллеге, что подал заявление на развод.

После этих откровений терпение Натальи, судя по всему, лопнуло. "Надоело узнавать новости о собственной жизни из телевизора и с сайта Госуслуг. Под впечатлением от передачи Корчевникова о моей семье", - написала в блоге многодетная мама.

Наталья и Сергей прожили 35 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По словам женщины, она просила знаменитого мужа не ходить по ток-шоу, потому что это не поможет вернуться ему в профессию. Они приняли решение о "режиме тишины", чтобы не было фото или видео, где Сергей появился бы "больным, кривым и жалким". А потом Белоголовцев решил выйти "под камеры".

Наталья также подробно рассказала, что его лечением и восстановлением после инсульта занимались их сыновья, она и сестра шоумена Катя. "Только статус жены помог мне спасти его жизнь и организовать эффективное лечение, когда, к сожалению, возникла такая необходимость. Мы прошли много бед и испытаний. Шансов почти не было, но мы справились. Это большое счастье", - поведала женщина.

В семье Белоголовцевых родились три сына и есть внуки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Наталья попросила не превращать их жизнь в шоу. "Молчание не лечит раны и не бережет достоинство. Оно лишь оставляет нас один на один с несправедливостью. Говорить правду - не ради борьбы или вражды, а чтобы сохранить верность самой себе", - резюмировала Белоголовцева.

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