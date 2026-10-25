«Хорошо-то как разводиться»: Кирилл Сафонов и Саша Савельева объявили о расставании

53-летний Кирилл Сафонов и 42-летняя Саша Савельева объявили о разводе после 17 лет брака. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

53-летний Кирилл Сафонов и 42-летняя Саша Савельева объявили о разводе после 17 лет брака.

Пара записала видеосообщение и разместила его в одной запрещенной в РФ соцсети. Сидят они за столиком, пьют пиво, где-то на отдыхе, скорее всего в Израиле. И делают вид, что у них всё хорошо, о разводе говорят с легкостью.

Свой развод Саша назвала в шутку «концом эпохи»: «Мы решили развестись. Если у кого-то возникает вопрос, почему? Да просто потому, что мы очень любим друг друга, — говорили Савельева и Сафонов по очереди и хором, с натянутой улыбкой на лице. — И желаем друг другу счастья. Бывает такая история, когда люди хотят сохранить то, что у них есть сейчас. И тогда они делают то, что делаем мы».

Они сказали, что по-прежнему остаются родными друг другу людьми, что будут вместе воспитывать ребенка. У них семилетний сын Леон.

«Жизнь большая и длинная, со своими приколами. Сохраняя наши хорошие отношения, мы даём друг другу шанс ещё попробовать (вероятно, новые отношения и новую семейную жизнь). Как классно, что мы можем сохранить такие отношения. Хорошо-то как разводиться!».

Они вспомнили, что когда они поженились, их поклонники об этом узнали только через полтора года. «И мы решили, что будет честно самим рассказать о том, что происходит с нами сейчас. Такое бывает: если люди хотят сохранить то, что у них есть, они разводятся», — заявила Саша Савельева.

Хотя экс-солистка группы «Фабрика» и Кирилл Сафонов пытались всех убедить, что у них прекрасное настроение, что удалось расстаться на дружеской ноте, их поклонники очень расстроились.

«Очень жаль», — пишут в комментариях. Кирилл не может справиться со своими эмоциями. Он совсем не рад разводу. Но многие порадовались за Савельеву: «Саша, молодец, давно надо было».

Говорят, что пара уже два года не вместе. Просто сейчас объявили о расставании.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов познакомились в караоке-клубе в феврале 2009 года. Сафонов не знал группу «Фабрика», в которой выступала Савельева. Саша мельком видела Кирилла по телевизору в сериалах. Артист узнал Сашин номер телефона. Но когда впервые написал девушке сообщение, она не сразу его вспомнила. После новой встречи у них довольно быстро закрутился роман. Саша позже рассказывала, что ни она, ни Кирилл изначально не хотели идти в тот судьбоносный караоке-клубе, в котором познакомились. Их затащили друзья. «Встретившись взглядами, мы поздоровались — вроде бы лица знакомые… У нас вообще все быстро случилось: уже 8 Марта Кирилл подарил мне кольцо, а через год мы поженились».

Вначале поженились тайно в 2010 году, позвав только самых близких. Но пять лет спустя решили сыграть пышную свадьбу, где уже было много гостей, а «пастором» стал продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко. Любопытно, что Кирилл сделал предложение своей будущей жене на иврите, который изучил за два месяца, когда в начале нулевых переехал вместе со своей первой семьей в Израиль. В Израиле уже жила его мама и сестры.

Довольно долго у Саши не получалось забеременеть. Пополнение в их семье случилось 27 марта 2019 года, через 9 лет их брака. В ходе сложных партнерских родов на свет появился сын артистов Леон. Мальчик, родился раньше срока весом всего два килограмма, несколько недель провел в реанимации. Савельева взяла паузу в музыкальной карьере после рождения сына.

У Кирилла Сафонова есть 32-летняя дочь Анастасия от первого брака, которая работает моделью. Живет в США. С ее мамой он развелся в 2001 году. Первая жена артиста умерла в 2018 году.

Долгое время Кирилл Сафонов и Саша Савельева жили на две страны — в России и в Израиле. Совсем переехали в Израиль после начала СВО в 2022 году по инициативе Сафонова. Он публиковал на своей страничке в соцсети желто-голубой флажок. И поддерживал Украину. Через два года появились слухи о разладе в их отношениях. При этом пара посещала светские мероприятия и опровергала слухи о разводе.

Саша Савельева в начале прошлого года окончательно вернулась в Россию. Сейчас она живет с мамой в Москве. Кирилл Сафонов живет в Ашкелоне на границе с сектором Газа.

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