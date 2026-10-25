Гуччи из мусорной кучи: вещи и предметы интерьера с исторической виллы Альдо Гуччи оказались на блошином рынке

Альдо Гуччи, будучи старшим сыном основателя бренда Гуччио Гуччи, превратил небольшую семейную мастерскую во Флоренции в глобальную люксовую империю. Фото: John Minihan/Evening Standard/Getty Images

Чтобы заполучить частичку истории итальянской и мировой моды вовсе не обязательно участвовать в аукционах для миллионеров. Достаточно пробежаться по комиссионкам и блошиным рынкам в "Африканским квартале" Рима. Так называется зона внутри престижного района Триесте на севере города. Именно здесь внезапно всплыли вещи и предметы интерьера с исторической виллы Камиллучча, более полувека принадлежавшей семье Гуччи. Резиденцию построил Альдо Гуччи в 1951 году после своего переезда в Рим. Альдо считается основателем дизайнерского Дома. Именно он, будучи старшим сыном основателя бренда Гуччио Гуччи, превратил небольшую семейную мастерскую во Флоренции в глобальную люксовую империю. Президент США Джон Кеннеди называл его «первым итальянским послом моды», а в бизнес-среде его окрестили «Микеланджело мерчандайзинга».

Архитектура особняка сочетает в себе английскую элегантность, связанную с происхождением жены Альдо, и тосканские традиции. Имение занимает площадь около 2000 квадратных метров и состоит из двух отдельных зданий, расположенных в частном парке площадью около 2,5 гектаров. К услугам гостей бассейн, просторные гостиные и панорамный вид на Алтарь Отечества.

Резиденция, сохранившая очарование другой эпохи, была выставлена на продажу в 2023 году. Изначально за нее хотели выручить 15 миллионов евро, но цена в итоге снизилась до 11,5 миллионов евро, а недавно лот пропал с сайта агентства недвижимости.

Судя по всему, особняк Гуччи, в котором вершилась история моды, нашел нового покупателя. И новому буржуа то ли оказались не нужны многочисленные личные вещи и предметы интерьера, то ли он просто не является ценителем винтажа. В итоге многие из них оказались в комиссионкам и на блошиных рынках. Уже "всплыли" дизайнерские фоторамки, прикроватные тумбы и светильники 40-х, 50-х годов прошлого века, и даже дневники бывших владельцев.

При этом отдельные объекты, типа "мастерских" обувных колодок, возможно принадлежавших самому Альдо Гуччи распродаются за бесценок - 35-40 евро при том, что их реальная стоимость может быть в десятки, если не сотни раз выше.

Теперь любители старины устраивают настоящий "чес" по расположенным в районе "толкучкам" в надежде заполучить кусочек легенды.

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