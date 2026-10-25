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В мире25 октября 2026 16:10

Гуччи из мусорной кучи: вещи и предметы интерьера с исторической виллы Альдо Гуччи оказались на блошином рынке

Предметы интерьера из резиденции Гуччи продаются на барахолках за копейки
Евгений СУЧКОВ
Альдо Гуччи, будучи старшим сыном основателя бренда Гуччио Гуччи, превратил небольшую семейную мастерскую во Флоренции в глобальную люксовую империю. Фото: John Minihan/Evening Standard/Getty Images

Альдо Гуччи, будучи старшим сыном основателя бренда Гуччио Гуччи, превратил небольшую семейную мастерскую во Флоренции в глобальную люксовую империю. Фото: John Minihan/Evening Standard/Getty Images

Чтобы заполучить частичку истории итальянской и мировой моды вовсе не обязательно участвовать в аукционах для миллионеров. Достаточно пробежаться по комиссионкам и блошиным рынкам в "Африканским квартале" Рима. Так называется зона внутри престижного района Триесте на севере города. Именно здесь внезапно всплыли вещи и предметы интерьера с исторической виллы Камиллучча, более полувека принадлежавшей семье Гуччи. Резиденцию построил Альдо Гуччи в 1951 году после своего переезда в Рим. Альдо считается основателем дизайнерского Дома. Именно он, будучи старшим сыном основателя бренда Гуччио Гуччи, превратил небольшую семейную мастерскую во Флоренции в глобальную люксовую империю. Президент США Джон Кеннеди называл его «первым итальянским послом моды», а в бизнес-среде его окрестили «Микеланджело мерчандайзинга».

Архитектура особняка сочетает в себе английскую элегантность, связанную с происхождением жены Альдо, и тосканские традиции. Имение занимает площадь около 2000 квадратных метров и состоит из двух отдельных зданий, расположенных в частном парке площадью около 2,5 гектаров. К услугам гостей бассейн, просторные гостиные и панорамный вид на Алтарь Отечества.

Резиденция, сохранившая очарование другой эпохи, была выставлена на продажу в 2023 году. Изначально за нее хотели выручить 15 миллионов евро, но цена в итоге снизилась до 11,5 миллионов евро, а недавно лот пропал с сайта агентства недвижимости.

Судя по всему, особняк Гуччи, в котором вершилась история моды, нашел нового покупателя. И новому буржуа то ли оказались не нужны многочисленные личные вещи и предметы интерьера, то ли он просто не является ценителем винтажа. В итоге многие из них оказались в комиссионкам и на блошиных рынках. Уже "всплыли" дизайнерские фоторамки, прикроватные тумбы и светильники 40-х, 50-х годов прошлого века, и даже дневники бывших владельцев.

При этом отдельные объекты, типа "мастерских" обувных колодок, возможно принадлежавших самому Альдо Гуччи распродаются за бесценок - 35-40 евро при том, что их реальная стоимость может быть в десятки, если не сотни раз выше.

Теперь любители старины устраивают настоящий "чес" по расположенным в районе "толкучкам" в надежде заполучить кусочек легенды.

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