Олег Кожемяко: Дальний Восток ближе, чем многим кажется

Олег Кожемяко на Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вице-премьер России, полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе ответил на вопросы политобозревателя «КП» в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда».

ЧЕТЫРЕЖДЫ ГУБЕРНАТОР

- Олег Николаевич, вы руководили Корякским автономным округом, Амурской областью, Сахалинской, Приморским краем, поэтому хорошо знакомы с разными дальневосточными регионами. В этом плане у вас уникальный опыт для управления всем федеральным округом. Какие подходы станут для вас главными на новой работе?

- Главное, наверное, то качество, которое нам с детства прививали, а мы впитывали, - это быть честным и относиться добросовестно к работе. Так делали наши родители. А когда ты честен, когда слушаешь мнение людей, тогда и определяешь самые важные направления для наших дальневосточных регионов.

ОТТОК ЗАМЕДЛИЛСЯ

- Дальний Восток продолжает сталкиваться с демографическими вызовами, оттоком населения и дефицитом специалистов. Кстати, ректор Камчатского университета даже такую цифру привел: из полутора тысяч выпускников каждый год 700 - 800 уезжают. Питер, Москва и так далее. А как на самом деле?

- Когда рухнул Советский Союз и прекратилась вся «северная история», которая давала льготы и повышенные зарплаты, когда отменили распределение выпускников вузов, которое закрепляло здесь народ, когда был провал в больших стройках, отток населения составил 30 - 40%. Мы это видели по Камчатке, по Чукотке, по Магадану... Сейчас этот отток существенно замедлился. Возьмите Якутию - там хорошая демографическая ситуация, Сахалин тоже показывает неплохие результаты. В общем-то и в Приморье прошел пик резкого оттока населения. Все-таки Дальний Восток и Арктика - это приоритеты страны, здесь было открыто более 1400 предприятий, а это 200 тысяч новых рабочих мест.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- За какой период?

- Ну, буквально 13 - 15 последних лет.

РАБОТА - ЯКОРЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

- А чем объяснить, что многие юные дальневосточники выбирают колледжи?

- У нас действует программа «Профессионалитет», очень хорошая. Позволяет вовремя и быстро обновлять материальную базу колледжей, ремонтировать общежития. Сегодня по Приморскому краю у нас соотношение такое: 52 тысячи человек - учащиеся колледжей 48 тысяч - студенты вузов. То есть народ больше идет сейчас в колледжи, получает рабочую профессию. А это, как правило, означает, что 95% выпускников останутся на Дальнем Востоке. То есть тенденция оттока в целом переломлена, но, чтобы набрать обороты, нужно еще время. Я сам вырос на Всесоюзной комсомольской ударной стройке. Мой отец там работал, его направили туда после вуза. Завозили же по комсомольскому призыву составами комсомольцев из Белоруссии, Украины, Узбекистана, со всех регионов большого СССР. И процентов 50 - 60 оставались. Как раз в эти годы шел бурный рост населения Дальнего Востока. Потом, когда не стало работы, народ, конечно, куда уехал? На малую родину. Но мы - шаг за шагом - начинаем восстанавливать утраченное.

А АВИАБИЛЕТЫ БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ?

- Насчет стоимости авиабилетов. Порой цена в одну сторону достигает десятков тысяч рублей, а субсидированных билетов хватает не всем, людям буквально приходится караулить их по ночам. Эту проблему полпред президента будет решать?

- Мы будем продолжать политику субсидирования авиаперелетов. Но нужно исходить из возможностей и государства, и бюджета, и авиапарка наших самолетов. Мы будем очень внимательно смотреть за всей этой ситуацией. Допустим, сейчас есть жалобы, что рейсов «Аэрофлота» меньше стало… Но нужно понимать, что зима - не период отпусков. Нужно поберечь моточасы, отложить их на лето, когда хлынет поток людей. Мне кажется, Министерство транспорта ведет такую взвешенную политику и рассчитывает, чтобы в летние месяцы проблемы с воздушными судами были решены и количество их увеличено.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА - 2%

- Как будет решаться вопрос с доступностью жилья? Объемы строительства, конечно, впечатляют, но многие не могут позволить себе даже льготную дальневосточную ипотеку под 2%.

- Вы знаете, стоимость жилья - это такой больной вопрос. Допустим, в некоторых регионах (на Сахалине, в Приморском крае) есть такая программа для молодых специалистов, для работников оборонки, как арендное жилье. Мне кажется, нужно увеличить арендное жилье, через три месяца после постройки оно уже может перейти в ипотеку.

Ну и строится другое доступное жилье, программа «Дом.РФ», порядка 11 тысяч квартир на Дальнем Востоке. Как раз задавали этот вопрос: могут ли люди, которые сейчас арендуют, через 5 - 10 лет это жилье приобрести. Я думаю, мы будем решать с Виталием Леонтьевичем Мутко, руководителем «Дома.РФ», и говорить на правительстве о том, чтобы такие предложения людям были даны, потому что аренда - это аренда, а собственная квартира - это закрепление человека на земле.

И НА САХАЛИНЕ ОВОЩИ РАСТУТ

- Вот еще проблема… Жители Дальнего Востока, вы знаете, особенно на Севере, жалуются на высокие цены на продукты. Порой они в 3 - 5 раз выше, чем в европейской части России.

- Нужно развивать свою базу сельского хозяйства. А это - вся линейка овощных культур. Их вполне можно выращивать практически везде на Дальнем Востоке, кроме, может, Магадана, Камчатки, Чукотки. К примеру, на Сахалине у нас - свои птицефабрики, свинокомплексы, молочные комбинаты, а еще совхозы, колхозы, где выращивают овощи с хорошей урожайностью. Поэтому, знаете, в каждом регионе есть свои резервы.

ВОЕННУЮ ФОРМУ В ШКАФ ВЕШАТЬ РАНО!

- Мы вас частенько называли «фронтовой генерал-губернатор», потому что вы часто выезжали в зону боевых действий.

- (Смеется.) Точно не генерал!

- Я помню, у вас, по-моему, звание чуть ли не мичман?

- Я закончил службу в армии старшиной. Потом мне присвоили лейтенанта. В этом звании и нахожусь.

- Ну, дело не в звании, а в призвании. Когда решались проблемы в Курской области, вы участвовали в формировании знаменитого батальона «Тигр». И мы с вами поминали ваших фронтовых друзей, которые не вернулись (у меня прямо сейчас даже мурашки). А как будет теперь? Спрячете в шкаф свою военно-полевую форму, в которой ездили на передовую? Мы вас видели на снимках даже с гранатометом…

Просто приехать навестить воинов-дальневосточников для Олега Кожемяко мало. Он испробовал на полигонах современное оружие. Фото: Личный архив Олега Кожемяко

- С гранатометом только, может быть, на полигоне.

- Вам же теперь придется шефствовать не только над приморцами. К примеру, в Якутии сколько героических воинов…

- Да, в каждом регионе. Мне кажется, Восточный военный округ, Тихоокеанский флот - действительно сегодня выполняют важнейшую задачу... В начале СВО - и особенно где-то в середине, когда действительно нужна была такая постоянная поддержка, - мы занимались этим очень плотно… И, конечно, нужно было находиться почаще там. Сейчас ситуация стабилизировалась - с поставками в армию всего вооружения, снаряжения. Сейчас уже отрегулированы механизмы, которые позволяют губернаторам не только бывать на местах, но и влиять на ситуацию, даже не выезжая в зону СВО. У каждого губернатора есть подшефные соединения, которые отправились на фронт из его региона…

- И подшефные населенные пункты в Донбассе и в Новороссии.

- Да, есть и это. И каждый губернатор эту задачу выполняет с достоинством… Понимая, что там его земляки, там решается судьба русских людей. Губернаторы делают все возможное - и для выпуска продукции для фронта, и для ветеранов СВО, семей воинов, которые на фронте. Конечно, и я не исключаю такие же командировки, какие были раньше, - по согласованию с руководством. Это необходимо, чтобы быть в курсе происходящего там. Ну, и чтобы была постоянная моральная поддержка ребят. А вообще СВО, да и не только она, доказала: Дальний Восток россиянам гораздо ближе, чем многим кажется…

- Спасибо, надеюсь, вы еще придете к нам. Потому что у «Комсомольской правды» дальневосточный характер. Самостоятельный и ершистый.

- Да, мы помним вашего главного редактора Владимира Сунгоркина. Чтим его память. Поэтому я всегда в распоряжении «Комсомолки».

КСТАТИ

О личном

- Были случаи, мои читатели присылали снимки: губернатор Кожемяко, углубившись в бумаги, едет на работу в электричке.

- Ну, просто удобнее так было.

- Вы и сейчас будете пользоваться электричкой?

- Сейчас, наверное, уже поменьше. Но при необходимости можно проехать.

Будучи губернатором, Олег Кожемяко открывал и закрывал мотосезоны в Приморье (кстати, на заднем плане фото, слева, в бордовом свитере, автор этого интервью - Александр Гамов). Фото: Александр ХИТРОВ.

- И на мотоцикле будете ездить, как и раньше? Я знаю, что во Владивостоке вы открывали сезон байкеров…

- К сожалению, на мотоцикле с каждым годом все реже удается ездить. Это в основном открытие, закрытие сезона. Ну, и еще, может, несколько раз проехаться где-то за городом… Просто времени не хватает.

- Иногда вам, бывало, звонишь утром, а вы говорите: подожди минут 10 - 15, сейчас я физзарядку доделаю. Что-то сейчас поменяется?

- Я не думаю, что поменяется. Это уже, знаете, «укорененная» привычка еще со школьных лет. И нет смысла ее менять.

- А ваши любимые собачки, они как поживают?

- Да пореже, наверное, буду их видеть.

- У вас сейчас две собаки, да?

- Три. Бигль и две акита-ину.

- Скучать, значит, будут?

- Они достаточно преданные и понятливые. Думаю, для них будет достаточно, что я на какое-то время буду появляться… А потом посмотрю, может, кого-то в Москву заберу, кого-то во Владивостоке оставлю.

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