Астрономы прочитали небо Ван Гога: тайна «Звездной ночи» раскрыта спустя 130 лет

«Звёздная ночь» — одна из самых известных картин Винсента Ван Гога, написанная в 1889 году. Фото: wikimedia.org.

«Звездная ночь» Винсента Ван Гога сейчас хранится в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке. А вообще воспроизведена на миллионах сувениров вроде блокнотов и магнитов для холодильников, не говоря уже о разнообразных «фотожабах». Это одно из самых знаменитых его полотен, уступающее в популярности разве что «Подсолнухам». Там изображено, напомним, синее предрассветное небо, усыпанное гигантскими, размером с Солнце, звездами.

Раньше считалось, что звезды разбросаны по полотну в произвольном порядке. Но сейчас исследователи из Южной Кореи установили, что на рассвете 22 июля 1889 года Луна, Венера и звездное скопление Гиады в созвездии Тельца располагались точно так же, как на картине. Если смотреть с той точки, с которой смотрел Ван Гог, а известно, что он написал картину в больнице для душевнобольных Сен-Поль-де-Мозоль, которая находится близ городка Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции.

«Я стоял там же, где 130 лет назад стоял Винсент», — цитирует The Guardian астронома Элайджу Чон-хён Кима. Под его руководством исследователи из университета Кёнхи в Йонъине использовали специальную компьютерную программу, чтобы воссоздать вид звездного неба в каждый день июня и июля 1889 года. И с помощью сложных расчетов вывели только три подходящие даты, а потом две из них по разным причинам отмели.

Впрочем, выводы корейцев уже попытался опровергнуть амстердамский музей Ван Гога. Там заявили, что давным-давно установлено: картина была написана в июне, а не в июле 1889 года. Мол, уже 2 июля Ван Гог отправил своему брату Тео рисунок, основанный на этом произведении. А как раз 22 июля у художника случился тяжелый нервный срыв, из-за которого он не мог писать картины более месяца. И вообще, «Ван Гога не заботила фотографическая точность, так что расположение изображенных небесных тел не может служить надежным основанием для датировки работы».

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