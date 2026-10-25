В соцсетях обсуждают смерть рэпера Миши Маваши и не верят в «случайный» выстрел в голову

В СМИ и соцсетях обсуждают трагическую смерть музыканта и лидера движения «Северный человек» Миши Маваши. Фото: кадр видео vk.ru/m.f.mavashi

В СМИ и соцсетях обсуждают трагическую смерть музыканта и лидера движения «Северный человек» Миши Маваши. Но пока вопросов больше, чем ответов на них.

Напомним, Миша Маваши скончался у себя дома в Воронеже в результате выстрела в голову в ночь на 25 октября. По информации Telegram-каналов, Михаил получил пулевое ранение, когда чистил травматический пистолет, это был случайный выстрел. Оружие нашли в комнате музыканта, предварительно Маваши разбирал свой травмат. В соседней комнате находилась его молодая супруга, они недавно поженились. Она-то и услышала выстрел и вызвала скорую помощь. Но спасти мужа не удалось – он скончался в воронежской городской больнице из-за отёка мозга и большой кровопотери.

Пока версии две: несчастный случай из-за неосторожного обращения с оружием и самоубийство. «У человека - медовый месяц (Маваши в октябре женился). На кой ему ночью чистить пистолет? Заняться больше нечем? Вывод, напрашивается сам».

Но выводы пока делать рано.

Представитель рэпера пообещал раскрыть причину его смерти через несколько дней:

«Прошу набраться терпения, мы сейчас разбираемся, появляется куча слухов по поводу причины. Несколько дней, и мы дадим достоверную информацию».

Выступили в соцсетях и представители движения «Северный человек» (у этого объединения много отделений в разных городах). Они попросили проявить уважение к памяти Маваши: «С глубокой скорбью сообщаем о кончине лидера нашего объединения. Это невосполнимая утрата для нашего братства. Михаил Федорович в ночь на 25 октября умер в результате несчастного случая, все в шоке, подробностей не будем сообщать. Ко всем единомышленникам просьба проявить уважение к памяти человека, который нас всех объединил. Мы обязательно сообщим, когда разберемся во всех деталях».

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