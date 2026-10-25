Оксана Самойлова и Джиган Фото: Даниил ОПАРИН.

Оксана Самойлова сообщила, что завела ламу-альпаку, родственницу верблюда.

- Мой альпак, мой альпак! У меня есть личный альпак, мягкий, пушистый, красивый идеальный мальчик, - на видео Оксана валяется в сене вместе с ламой.

Купить ламу было давней мечтой Оксаны Самойловой. А у неё мечты почти всегда сбываются. Но подписчики её не поддержали.

Фото: соцсети Оксаны Самойловой

«Сколько уже у них всякой живности было, от хамелеонов до кролика, коза, собаки, кошки и т.д. Где они все?». Коза, которой Оксана умилялась так же, как и альпакой, быстро померла.

«Джиган в очередной свой приступ агрессии, мог и прибить», - предположили подписчики. «Козу угробила, теперь новую «игрушку» купила». Но Оксану не остановить…

Стоит напомнить, недавно в Сеть попало скандальное видео с Джиганом. Дело происходило в июле в подмосковном коттеджном посёлке. Джиган, находясь в состоянии опьянения, взял карабин «Сайга-9», собрал в гостиной персонал и охрану, начал обвинять их в вымышленных преступлениях, требовал признаний и угрожал оружием. В какой-то момент рэпер открыл стрельбу, в результате чего один из охранников получил ранения в руку и ногу. Все это время в доме находились дети, которые прятались в шкафах и звонили маме. Оксаны в тот момент дома не было. Запись инцидента попала в интернет лишь спустя два с половиной месяца — в сентябре. Причиной публикации стал конфликт из-за долга: рэпер не выплатил деньги одному из своих сотрудников. После публикации видео Джигана отправили на лечение в реабилитационный центр в Израиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оксана Самойлова не выдержала слухов о новом романе после развода с Джиганом: «Помогите, остановите этот бред!»

После развода Джиган не платит алименты: артиста внесли в базу судебных приставов

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке