Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 26 октября:

1. Сбиты 38 БПЛА за день

2. Опубликовано интервью с Зеленским о переговорах и проблемах с системой связи Starlink

3. Маск снова обвинил киевский режим в использовании Starlink для убийств

4. Крупнейшая украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о прекращении своего существования

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 26 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации в зоне СВО.

Российские военные нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам, задействованным ВСУ.

За минувшие сутки украинская армия потеряла порядка 1 145 человек.

Российские силы ПВО за день уничтожили 1 072 украинских БПЛА.

Всего за день сбиты 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

С начала спецоперации российские войска ликвидировали свыше 270 тысяч украинских дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 26 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

КТО БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ КРУПНЕЙШУЮ АРМИЮ ЕВРОПЫ?

Под занавес воскресенья, 25 октября, телевидение Украины показало большое интервью с Зеленским о переговорах и проблемах с системой связи Starlink. Как заявил в этом разговоре Зеленский, он категорически не приемлет не только передачу России оставшейся части Донбасса (около 11% его территории, остающейся под контролем Киева), но и категорически против нейтрального статуса Украины в возможном мирном соглашении.

То есть, стремление в НАТО, а еще лучше — членство в НАТО для него остается «красной линией», которую он не переступит.

«Мы считаем, что главные аспекты в том, что мы не можем говорить о нейтральности нашего государства, и не должны. Наше видение в принципе совпадает с американским - мы не можем говорить об ограничении украинской армии. Это никому не добавит безопасности» - заявил Зеленский, подставив заодно и переговорщиков от США.

Понятно, что при таких условиях ни на какое мирное соглашение с Россией рассчитывать не приходится. Зеленский вновь требует своей трехсторонней встречи с Трампом и Путиным, заведомо выдвигая неприемлемые для России вещи. Расчет понятен — срыв любых переговоров.

Одновременно Зеленский бравирует на камеры цифрами — он хотел бы оставить армию в 800 тысяч человек даже после окончания боевых действий. И будет требовать этого. Правда, признает, что нужно будет еще найти в ЕС и НАТО спонсоров, готовых эту армию содержать. Сама Украина крупнейшую армию в Европе не потянет.

МАСК ИСПУГАЛСЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СВОИХ СПУТНИКОВ ИЗ-ЗА ЗЕЛЕНСКОГО

В этом же телеинтервью Зеленский объявил, что Starlink на Украине заработал с прежней скоростью — 400 километров в час и больше. Что снова дало возможность ВСУ наносить удары скоростными беспилотниками по объектам на Донбассе и всем ближнем пограничье России. Действительно, мир увидел жесточайший обстрел украинскими дронами мирных кварталов Белгорода. Вернее, мир закрыл на это глаза. А в Киеве и столицах НАТО откупорили шампанское.

И вот тут в головах многих может наступить настоящий раскардаш, поскольку в тот же день владелец Starlink американский бизнесмен Илон Маск опубликовал сообщение в своей соцсети Х, в котором указал на пост Зеленского от 16 октября, где говорится об использовании Starlink для убийств.

«Объясняю для дураков, Зеленский сам запостил про то что использует Starlink для атак дронами, что противоречит условиям использования Starlink», - написал Маск.

И что же? Маск признал, что Украина с помощью его Starlink ведет нападения дронами и убивает людей. А Зеленский заявил, что Starlink снова открыт Украине для скоростных ударов.

Как все это понимать? Возможно, прав один из пользователей Х, написавший под постом Маска, что миллиардер пытается снять с себя ответственность за атаки Украины, поскольку спецслужбы донесли до него информацию о возможности удара России по Starlink. Для этого Москва может использовать ракеты «ПЛ-19-181М/Нудоль». Маск ответил, что это - главная причина, почему Starlink должен оставаться гражданским сервисом. А «удар по спутникам Starlink запустит разрушительный эффект домино, создав широкое поле из обломков, что в свою очередь сделает невозможным использование космоса».

Зеленскому же на терзания Маска и на будущее космоса плевать. Ему нужно отрабатывать деньги Европы, вложенные в войну с Россией. Пусть даже это делает Starlink законной военной целью для русских.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА КЛАДБИЩАХ УКРАИНЫ

Тем временем крупнейшая украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о прекращении своего существования после очередного российского удара по ее складам. То, что помещения и логистика этой сети использовалась в интересах ВСУ, в заявлении «Эпицентра» о своем закрытии не говорится. Зато этим бравировали ранее, сообщая о помощи украинской армии и полном ей содействии.

А в Кировограде (областном центре, который Украина переименовала в Кропивницкий) началась новая внутренняя война. Местных националистов не устроила надпись на русском языке на кладбище, на могиле погибшего ВСУшника Ивана Петухова. При этом, его мать говорит, что надгробная надпись на русском была желанием самого солдата, погибшего за Украину. Он говорил матери, что в окопах никто не запрещает русскую речь, это делают показательно только в тылу.

Иван Петухов не знает, что против надписи на его могиле подала заявление другая мать — так же погибшей ВСУшницы, захороненной на этом же кладбище. В своей жалобе властям и спецслужбам эта мать - Инга Дудник - пишет, что ее оскорбляет надпись на русском на кладбище, где лежит ее дочь, погибшая за Украину. Власти и спецслужбы обещают отреагировать.

Так гражданская и языковая война на Украине дошла уже до могил. Оба покойника воевали за эту Украину, но, получается, каждый за разную. И война продолжается уже между их матерями.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Просроченному вынесли приговор: Трамп заявил, что мирная сделка по Украине пройдет без Зеленского