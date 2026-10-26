Александр Вучич Фото: REUTERS.

Досрочные парламентские выборы в Сербии 26 октября закончились печально для экс-президента Александра Вучича: его коалиция «Объединенная Сербия» проиграла оппозиционному «Студенческому списку», который получил абсолютное большинство в парламенте - Скупщине.

Всего в ней 250 мест, «Объединенная Сербия», по предварительным данным, получила 105 мандатов, «Студенческий список» — 135 (в процентах голоса на момент написания этого материала — 39,3% против 52,1%,).

Вучич признал поражение, не дожидаясь официального обнародования результатов. По словам политика, победители «в марте или апреле» собираются ввести санкции против России, а выиграть выборы им удалось «при прямой поддержке различных европейских стран и глубинного американского государства, того, которое выступает против президента Трампа».

Анализируем причины поражения Вучича, итоги выборов в Сербии-2026 и последствия смены власти в балканской республике для России.

ПОЧЕМУ ВУЧИЧ РЕШИЛСЯ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ И ПРОИГРАЛ

Александр Вучич управлял страной сперва как премьер, потом как президент с полностью подконтрольными ему главами кабмина более 12 лет. О роспуске парламента, назначении досрочных выборов и своем уходе в отставку он объявил 9 сентября этого года.

Второй и по конституции последний президентский срок Вучича истек бы в мае будущего года, а плановые выборы в парламент прошли бы в декабре-2027.

В последнее двухлетие страну сотрясали протесты - оппозиция нон-стоп обвиняла власть в коррупции после случившейся 1 ноября 2024 года трагедии в Нови-Саде. Там был торжественно открыт после ремонта железнодорожный вокзал, его бетонный навес рухнул и погреб под собой 15 человек.

Инициировав досрочную парламентскую гонку, Вучич пошел ва-банк, метя на место премьера.

В начале осени опросы показывали благоприятную для него картину, суля его блоку лидерство. Но реальность оказалась иной.

Явка на участки превысила 67% и стала рекордной за последние 30 лет - голосовать пришла взбудораженная протестами молодежь, которая раньше игнорировала выборы.

ЧТО ТАКОЕ «СТУДЕНЧЕСКИЙ СПИСОК»

Поначалу ядро протестующих против политики Вучича составляли студенты. Они еще в прошлом году заявили о намерении создать «истинно народный» список кандидатов в Скупщину - такой, чтобы туда вошли не профессиональные политики, а врачи, ученые, экономисты и деятели культуры с большим авторитетом в обществе. Кандидатуры отбирали и утверждали на студсоветах.

Номером один в списке стал 56-летний профессор медицинского факультета Нови-Садского университета, практикующий кардиолог Илия Срданович, который крайне активно участвовал в протестах. Он же, вероятно, станет новым премьером Сербии.

Также в списке - экс-глава Народного банка Сербии Деян Шошкич, социолог Йово Бакич, известный баскетболист Деян Бодирога, фронтмент хип-хоп группы «Белградский синдикат» Федя Димович…

«Студенческий список» шел на выборы с программой из 11 пунктов. Первые пять - антикоррупционные. Активисты обещали проверить, откуда взялось имущество чиновников, изъять незаконно нажитое в пользу государства, ввести запрет на профессию для всех госслужащих и судей, которые были замечены в коррупции и подавлении свобод… Отдельным пунктом проходит проверка крупных господрядов и контрактов.

Часть программы посвящена реформе образования - назначению профессуры и учителей по открытым конкурсам, осовремениванию учебных планов, льготам для молодых инноваторов, бесплатным учебникам и так далее.

Наконец, «Студенческий список» сулит сербской молодежи, врачам и учителям доступное жилье, фермерам - субсидии, всем гражданам - обновление больниц и заморозку цен на жизненно важные лекарства.

КАК « СТУДЕНЧЕСКИЙ СПИСОК» СОБИРАЕТСЯ УПРАВЛЯТЬ СЕРБИЕЙ

Программа «Студенческого списка» звучит прекрасно, ничего не скажешь. Вопрос в том, насколько она выполнима.

В Сербии серьезный экономический кризис, во многом вызванный давлением Запада. При Байдене США ввели санкции против Панчевского нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает 80% сербского спроса на топливо. Он - ключевой источник госдохода в стране, часть компании NIC - нефтегазового концерна Сербии, контрольный пакет акций которого принадлежит структурам «Газпрома» (сейчас оформляется сделка по продаже пакета венгерской компании).

Сербия - официальный кандидат на вступление в ЕС. Брюссель тоже прикрыл Белграду кран «интеграционных» грантов и льготных кредитов на 1,5 млрд евро, объясняя это засильем коррупции и требуя ввести санкции против России. А ведь сербы критически зависят от нашего газа, который поступает в страну по льготным ценам через «Турецкий поток» и закрывает 90% сербских потребностей.

Нетрудно догадаться, что будет с ослабленной экономикой, если эти поставки прекратятся. Недавно глава наблюдательного совета «Србиягаза» Александр Вулин подсчитал: если бы страна покупала газ из Штатов и Европы, она тратила бы на 12 млн евро в неделю больше. Это породит взрывной рост цен на ЖКХ, банкротства местных предприятий, резкий рост стоимости товаров…

Лидеры «Студенческого списка» во главе со Срдановичем, впрочем, обещают, что не будут вводить антироссийские санкции, поскольку такая «политическая поза» ударила бы по гражданам Сербии. К тому же в стране жива память о том, как она сама была под санкциями при президенте Милошевиче. Срданович и Ко утверждают: внешняя политика страны должна быть основана на прагматизме, а не на «внешних требованиях».

Но Александр Вучич и его сторонники считают эти заверения ложью.

РЕАКЦИЯ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЧА НА ПОРАЖЕНИЕ

Речь экс-президента, в которой он признал поражение, была очень эмоциональной.

«Вы поймете, сколько лгали некоторые люди и что они выдумывали, - сказал Вучич, имея в виду предвыборные обещания оппонентов. - Они всего лишь подрядчики грязной работы, которую кто-то другой задумал для свержения суверенного государства.

Я уверен, что это «правительство экспертов» будет состоять из проходимцев… На первом месте в их списке люди, которые провели годы в сумасшедшем доме!» (Депутатом станет профессор-психиатр Радослав Лазич, возможно, Вучич имел в виду его).

За несколько дней до парламентских выборов в интервью Ксении Собчак экс-президент Сербии объяснял, что прозападные НКО в его стране за последние пять лет получили извне 1,3 млрд евро, антиправительственная пресса - 5 млрд. Однако ввести законы об иноагентах власти не могли, иначе получили бы санкции от Брюсселя.

От курса на вступление в ЕС Вучич отказываться не собирался. Но, как видим, на двух стульях (или, точнее, на четырех, если брать в расчет отношения с Америкой и Китаем) не усидел.

ЧТО ЗНАЧИТ ПОРАЖЕНИЕ ВУЧИЧА НА ВЫБОРАХ ДЛЯ РОССИИ

Лидеры «Студенческого списка», как видим, не декларируют разрыва с Россией. Но если Вучич строил отношения с Москвой, что называется, на кончиках пальцев и на доверительных личных контактах с президентом Путиным, то сложно себе представить приезд того же Илии Срдановича в Москву на 9 мая.

Объявленный победителями выборов аудит крупных межгосударственных соглашений предполагает, что в список попадут в первую очередь совместные с РФ проекты - кроме газовых, это, например, сотрудничество с РЖД по обновлению сербских железных дорог или модернизация ГЭС «Джердап» холдингом «Силовые машины».

Нет сомнений в том, что аудит будет вестись под жестким контролем Брюсселя, который использует это в своих антироссийских интересах - как и люстрацию сербских чиновников, и возможное уголовное преследование Вучича.

Отношения с балканской страной для России, безусловно, осложнятся. Неприятно, но не фатально.

А вот кому не позавидуешь, так это самим сербам - насколько пеструю и несамостоятельную новую власть они получили, что эйфория у голосовавших за «Студенческий список» вряд ли продержится долго.

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