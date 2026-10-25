Более 11 тысяч пожилых получат теплые вещи на зиму благодаря неравнодушным россиянам

Фото: фонд «Второе дыхание»

Благотворительный фонд «Второе дыхание» запускает ежегодную акцию «Куртка бабушке зимой». Как рассказывают Открытые НКО, фонд собирает средства на доставку тёплой одежды и обуви пожилым людям в холодный сезон. В этом году помощи ждут 11 тысяч человек из 13 регионов России: Москвы и Московской области, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Костромской, Курской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

Пожертвования пойдут на сортировку вещей, аренду помещений центров сортировки и доставку одежды и обуви в регионы. Есть среди благополучателей жители сёл с печным отоплением, помощь получат также жители домов престарелых и психоневрологических интернатов, пожилые беженцы и пожилые люди без дома, для которых многослойная одежда, термобельё и прочная обувь необходимы, чтобы пережить зиму.

- Тёплая одежда определяет, сможет ли пожилой человек зимой продолжать жить полноценной жизнью: дойти до поликлиники, встретиться с друзьями, заниматься спортом, видеться с родными и самовыражаться. Без куртки и обуви на нескользящей подошве круг общения к декабрю сужается до телефона. А мы хотим предоставить нашим пожилым благополучателям возможность жить настолько разнообразно, насколько хочется, поэтому стараемся передавать не только базовые вещи, но и красивые — такие, в которых можно отправиться на выступление внука, в театр или в музей, — делится руководитель благотворительных программ фонда «Второе дыхание» Наталья Теплинская.

Вещи поступают в фонд бесплатно, но их доставка до получателя требует расходов. После сдачи в один из 641 пункта приёма «Второго дыхания» в 69 городах одежду сортируют в Москве и Костроме по заявкам более чем 20 партнёрских НКО и социальных учреждений и отправляют в регионы. На месте партнёры передают вещи конкретным людям с учётом размера и запроса. По расчётам фонда, передача комплекта тёплых вещей одному человеку обходится примерно в 600 рублей.

Как помочь?

Подробности на сайте фонда.

Кроме того, фонд принимает вещи. Особенно нужны верхняя одежда (куртки, не пальто), зимняя обувь без каблука, термобельё, флиски, свитера и тёплые толстовки, утеплённые штаны, шарфы и перчатки. Адреса пунктов приёма фонда — по ссылке.