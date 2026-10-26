Музыкальная приправа: исследование показало, что звуки мелодий меняют вкус еды без сахара и соли

Музыка может повлиять на то, как мы воспринимаем вкус. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Музыка может повлиять на то, как мы воспринимаем вкус: делать блюда слаще или кислее. Датские нейробиологи из Орхусского и Копенгагенского университетов заметили любопытную вещь. Мелодии способны «включать» вкусовые зоны мозга даже без еды.

ПОПРОБУЙТЕ МЕЛОДИИ НА ВКУС

«Сладкая» музыка, - та, которая усиливает восприятие этого вкуса - высокие тона, плавные мелодии. Она делает вкус более приятным и слегка подчеркивает сладость.

Например, это мог бы быть Дебюсси - «Clair de Lune», «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты». Высокие, мягкие аккорды фортепиано, плавная, «лунная» и сладкая мелодия. Или Чайковский - «Танец феи Драже» из «Щелкунчика», высокие, «хрустальные» звуки челесты (клавишный ударный инструмент) и колокольчиков - классический пример «сладкой» музыки.

«Кислая» - тоже высокие тона, но с более резкими нотами и легким диссонансом, «острые», слегка напряженные гармонии. Такая музыка ассоциировалась у людей с кислым и даже горьковатым вкусом.

Это может быть Шопен - Этюд Op. 25 № 5 («Wrong Note», «С неправильными нотами»). Высокие, колючие, «неправильные» ноты звучат немного нервно, но остаются в классической эстетике. Или Прокофьев, фрагменты из «Классической» симфонии или балета «Золушка». Тут встречаются высокие, чуть «колючие» и неожиданные гармонии, которые создают ощущение остроты.

Участники эксперимента отмечали, что напитки под «сладкую» музыку казались им приятнее. Фото: Kmpzzz/Shutterstock/Fotodom

Особенно заметен эффект «музыкальной приправы» был со «сладкой» музыкой. Во время прослушивания зоны мозга, отвечающие за вкус и ощущения во рту, активировались сильнее, чем в тишине. Участники эксперимента отмечали, что напитки под такую музыку казались им приятнее.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРЕСНОЙ ЕДЫ

По сути, вкус — это не только то, что чувствует язык. Мозг собирает сигналы ото всех органов чувств, и звук тоже становится частью того, как мы воспринимаем пищу.

Хотя исследование проводилось на водных растворах, а не на полноценных блюдах, тут точно есть потенциал, считают исследователи. Правильно подобранное музыкальное сопровождение может сделать блюда чуть более яркими без добавления сахара или соли, что особенно полезно для десертов и легких закусок. Если еда кажется пресной или аппетита нет, включите спокойную, приятную музыку. Это простой способ добавить «эмоциональный слой» ко вкусу.

Ученые отдельно отмечают возможную пользу для людей старшего возраста и тех, кто находится на лечении в больнице. Для них музыка может сделать процесс еды более приятным.

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