Не радар, а троян: Мошенники обманывают россиян сказкой про сервис со всеми экипажами ГАИ

Мошенники разработали приложение, устанавливающее на устройство троян ZloyRAT. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

О ЧЕМ РЕЧЬ

«Вот отличное приложение. Покажет все камеры на дорогах. Все патрули ДПС и ГАИ. Заодно можно следить, где на каких заправках есть бензин в наличии. Скачал – не нарадуюсь. Делюсь ссылкой!».

Что-то подобное легко может попасться в чатах в мессенджерах, на страницах популярных пабликов в соцсетях, даже в виде рекламы в различных приложениях на смартфонах… Увидишь раз, увидишь два - нет-нет, рука сама потянется кликнуть по кнопке «скачать». А что? Удобно ведь! Сразу наглядно видно, где дежурят гаишники, где нет очередей на заправках, где поставили «свежую» мобильную камеру фиксации нарушений. Как называется сама программа – не важно. В данном случае эксперты компании F6 предупреждают о приложении «ДПС радар. Топливо онлайн». Его в последнее время активно «пиарили» в различных чатах и сообществах для автовладельцев, профессиональных водителей, таксистов, дальнобойщиков… Но речь может идти и о других «услугах». Например – обещать бесплатный VPN или предупреждать о полетах БПЛА в регионе.

Мошенники обещают, что приложение покажет все камеры на дорогах. Все патрули ДПС и ГАИ. Заодно можно следить, где на каких заправках есть бензин в наличии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Суть у всех этих программ одна – вместо разрекламированных полезных (и не очень) функций она установит на устройство (смартфон или планшет) вредоносное ПО. В частности – троян ZloyRAT, который предназначен для сбора информации о пользователе и эксплуатации телефонных сервисов. Так мошенники получат данные к контактам пользователя, его перепискам в соцсетях и мессенджерах, а также важной информации из приложений российских банков, финансовых сервисов, маркетплейсов и т.д. И, конечно, к личному кабинету на портал Госуслуг.

- А дальше все просто - собрав такую информацию, злоумышленники всегда найдут способ, как ее монетизировать. Разумеется – за ваш счет. Вместо обещанной услуги вы значительно повысите риск потерять свои деньги, - отмечает член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

НЕ КАЧАЙ НЕ ПРОВЕРЕННОЕ

Советы, как избежать подобного развития событий, довольно просты. Перво-наперво – не пользоваться непроверенными приложениями! Что бы они ни обещали. Особенно, если установочный файл предлагают скачать не из стандартных магазинов приложений, а по внешним ссылкам – напрямую из интернета.

- Если честно, в нынешнее времена доверять можно только магазину Rustore. Либо официальным сайтам наших крупных компаний – например, банка, - продолжает Александр Токаренко. – Во втором случае все еще надо убедиться, что ссылка ведет именно на официальный сайт, а не на его копию, сделанную теми же мошенниками (их еще называют «фишинговыми»). Для этого внимательно смотрите, что написано в адресной строке браузера. Что касается Rustore, то он надежен просто потому, что контролируется нашими, российскими службами. Про Google Play или Apple Store такого не скажешь. И, по большому счету, нарваться на что-нибудь вредоносное вполне можно и там.

Не пользуйтесь непроверенными приложениями, что бы они ни обещали. Фото: Gabriela Flores Espinosa/Shutterstock/Fotodom

Отсюда второй совет – внимательно убедитесь, что вам действительно нужен тот сервис, который так активно предлагается. Например, камеры фиксации нарушений ПДД и так отмечены на картах «Яндекса». Там же можно проверить и топливо на заправках. Похожую услугу предлагают и приложения многих банков. То есть, скачивать ради этого непонятное стороннее ПО просто не имеет смысла!

- А если хочется, скажем, избежать встречи с патрулем ГАИ – ну так просто надо жить по совести и можно их не бояться. Если вы ездите по правилам, ничего не нарушаете, зачем вам карта ближайших патрулей? – добавляет Александр Токаренко.

Если все же так получилось, что непонятное приложение попало на смартфон, лучше не ждать звонков от мошенников или внезапных сообщений о переводах с вашего банковского счета. А действовать превентивно.

- Увы, полумерами обойтись не получится. Сначала блокируем все банковские карты. Меняем пароль к странице на Госуслугах. И вообще пароли ко всем ключевым сервисам, начиная от электронной почты. А затем сбрасываем телефон на заводские настройки. Это единственный надежный способ избавиться от вредоносного ПО. Если просто удалить приложение, самые нужные мошенникам файлы все равно останутся на устройстве. Так что придется «вырезать» вообще все, что попало на телефон с того момента, как он был собран на фабрике, - предупреждает Александр Токаренко.

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