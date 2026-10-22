«Подтвердите вход в межбанковский шлюз»: мошенники стали пугать россиян блокировкой банковских карт

Мошенники стали названивать россиянам якобы от «службы финансового контроля». Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Начну немного издалека. От моего главного ресурса, позволяющего отслеживать настроения в народных массах.

- Ты же видел, что теперь нельзя больше какой-то суммы вносить наличными через банкомат? А что делать тем, кто хранит деньги дома? – ругался на днях один из моих родственников.

Пришлось объяснить, что с 1 октября заработало немного другое правило. С этой даты у россиян, наоборот, появилась возможность отправить деньги самому себе. С банкомата одного банка на счет в другом. По Системе быстрых платежей. И там есть лимиты: 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч за месяц.

Пополнять счет в своем банке через его банкоматы можно сколько угодно и на какие угодно суммы. Тут лимитов нет. Но мошенникам нюансы неважны. Им главное – найти повод для запугивания. Вот аферисты и стали названивать россиянам якобы от «службы финансового контроля».

- Звонящие заявляют, что терминалы самообслуживания переведены на единый межбанковский стандарт. Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована. Для «настройки межбанковского шлюза» требуют назвать код из СМС, получая вход в мобильный банк гражданина, - рассказала KP.RU Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Казалось бы, чего тут бояться?! Большинство из нас если и пользуется банкоматами, то выбирает устройства своего банка. Но это если рассуждать здраво – в твердом уме и спокойном состоянии. Мошенники же стараются вывести потенциальную жертву на негативную эмоцию. Вызвать страх и непонимание. А потом предлагают ключ для решения проблемы. И на этом ловят человека. Выводят деньги со счетов, а потом утверждают, что они ушли на финансирование ВСУ. И это отдельный повод для разговора уже со лже-силовиками.

Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована. Фото: MAYA LAB/Shutterstock/Fotodom

Чтобы не поддаваться на провокации, надо знать базовые вещи. Во-первых, что далеко не все банки еще настроили свои устройства, чтобы через них можно было пересылать деньги на свои счета в других банках. Во-вторых, сервисы Системы быстрых в банкоматах функционируют автоматически. «Верифицировать» свою карту для этого не нужно. В-третьих, сотрудники банка никогда не звонят клиентам и не требуют продиктовать проверочные коды из сервисных сообщений. Как минимум об этом должно быть сказано в самом сообщении.

Перепроверить всю информацию можно легко и просто – позвонив по номеру горячей линии своего банка, указанному на оборотной стороне карты. А с подозрительными «сотрудниками» лучше распрощаться как можно быстрее, просто положив трубку.

- Общая рекомендация по безопасности заключается в принципе нулевого доверия: Любую информацию необходимо проверять в официальных источниках - на официальном сайте регулятора, банка, по номеру горячей линии или в официальном приложении, у менеджера при посещении отделения. Действовать по инструкциям звонящих незамедлительно не требует ни одна из возможных ситуаций, - напоминает Александра Пожарская.

Кстати, банкоматы небольших банков (для большинства населения они и будут чужими) мошенники обычно используют специально. Там проще завести счет дропперу, проще вывести и обналичить украденные у жертв деньги. Поэтому жертв чаще всего просят снять наличные в своем банке и потом положить их на «безопасный» счет в другом банке. При этом новое правило, заработавшее с 1 октября, аферистам не поможет. Потому что с его помощью человек сможет перевести деньги только на свой счет в другом банке, а не на чужой.

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