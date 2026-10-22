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Экономика22 октября 2026 13:35

«Подтвердите вход в межбанковский шлюз»: мошенники стали пугать россиян блокировкой банковских карт

Телефонные аферисты стали пугать россиян блокировкой карт через банкоматы
Евгений БЕЛЯКОВ
Мошенники стали названивать россиянам якобы от «службы финансового контроля».

Мошенники стали названивать россиянам якобы от «службы финансового контроля».

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Начну немного издалека. От моего главного ресурса, позволяющего отслеживать настроения в народных массах.

- Ты же видел, что теперь нельзя больше какой-то суммы вносить наличными через банкомат? А что делать тем, кто хранит деньги дома? – ругался на днях один из моих родственников.

Пришлось объяснить, что с 1 октября заработало немного другое правило. С этой даты у россиян, наоборот, появилась возможность отправить деньги самому себе. С банкомата одного банка на счет в другом. По Системе быстрых платежей. И там есть лимиты: 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч за месяц.

Пополнять счет в своем банке через его банкоматы можно сколько угодно и на какие угодно суммы. Тут лимитов нет. Но мошенникам нюансы неважны. Им главное – найти повод для запугивания. Вот аферисты и стали названивать россиянам якобы от «службы финансового контроля».

- Звонящие заявляют, что терминалы самообслуживания переведены на единый межбанковский стандарт. Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована. Для «настройки межбанковского шлюза» требуют назвать код из СМС, получая вход в мобильный банк гражданина, - рассказала KP.RU Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Казалось бы, чего тут бояться?! Большинство из нас если и пользуется банкоматами, то выбирает устройства своего банка. Но это если рассуждать здраво – в твердом уме и спокойном состоянии. Мошенники же стараются вывести потенциальную жертву на негативную эмоцию. Вызвать страх и непонимание. А потом предлагают ключ для решения проблемы. И на этом ловят человека. Выводят деньги со счетов, а потом утверждают, что они ушли на финансирование ВСУ. И это отдельный повод для разговора уже со лже-силовиками.

Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована. Фото: MAYA LAB/Shutterstock/Fotodom

Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована. Фото: MAYA LAB/Shutterstock/Fotodom

Чтобы не поддаваться на провокации, надо знать базовые вещи. Во-первых, что далеко не все банки еще настроили свои устройства, чтобы через них можно было пересылать деньги на свои счета в других банках. Во-вторых, сервисы Системы быстрых в банкоматах функционируют автоматически. «Верифицировать» свою карту для этого не нужно. В-третьих, сотрудники банка никогда не звонят клиентам и не требуют продиктовать проверочные коды из сервисных сообщений. Как минимум об этом должно быть сказано в самом сообщении.

Перепроверить всю информацию можно легко и просто – позвонив по номеру горячей линии своего банка, указанному на оборотной стороне карты. А с подозрительными «сотрудниками» лучше распрощаться как можно быстрее, просто положив трубку.

- Общая рекомендация по безопасности заключается в принципе нулевого доверия: Любую информацию необходимо проверять в официальных источниках - на официальном сайте регулятора, банка, по номеру горячей линии или в официальном приложении, у менеджера при посещении отделения. Действовать по инструкциям звонящих незамедлительно не требует ни одна из возможных ситуаций, - напоминает Александра Пожарская.

Кстати, банкоматы небольших банков (для большинства населения они и будут чужими) мошенники обычно используют специально. Там проще завести счет дропперу, проще вывести и обналичить украденные у жертв деньги. Поэтому жертв чаще всего просят снять наличные в своем банке и потом положить их на «безопасный» счет в другом банке. При этом новое правило, заработавшее с 1 октября, аферистам не поможет. Потому что с его помощью человек сможет перевести деньги только на свой счет в другом банке, а не на чужой.

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