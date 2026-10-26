Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире26 октября 2026 11:52

«Хотел всех обмануть»: названа главная ошибка Вучича, из-за которой он проиграл выборы в Сербии

Политолог Брутер: Новые власти Сербии будут действовать по указке Запада
Евгений УМЕРЕНКОВ
Люди ходят по изображению Александра Вучича, кандидата в премьер-министры от Сербской прогрессивной партии

Люди ходят по изображению Александра Вучича, кандидата в премьер-министры от Сербской прогрессивной партии

Фото: REUTERS.

После поражения на выборах в Сербии блока под предводительством экс-президента страны Александра Вучича победившая оппозиция - в эйфории. Результат «Студенческого списка», которой получил абсолютное большинство в парламенте, горячо приветствовали гранды ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Но правда состоит в том, что мало кто представляет себе победителей в деле. Бунтовать и раздавать обещания - это одно, управлять страной - другое.

Сформировать новое правительство должна будет пестрая команда из профессоров, врачей, адвокатов и актеров. Затем начнутся «разоблачения коррупции» в команде Вучича и большие чиновничьи чистки.

Бывший президент Сербии Александр Вучич

Бывший президент Сербии Александр Вучич

Фото: REUTERS.

А что дальше? Сумеют ли члены «Списка» сохранить хорошие отношения с Россией при том, что экономика страны зависит от нашего дешевого газа, идущего по «Турецкому потоку»? Или, вопреки заверениям, введут против нашей страны санкции?

Об этом KP.RU поговорил с политологом, экспертом по Восточной Европе Владимиром Брутером.

- Из-за каких ошибок Вучич потерпел поражение?

- Он считал, что нашел курс, который делает его неуязвимым, хотел всех обмануть. Такую же ошибку допустил, кстати, экс-президент Молдовы Додон. Он в свое время был уверен, что если с утра будет звонить в Кремль, а после обеда заглянет в посольство США, то сохранит пост…

Вучич думал, что он Западу нужен и его у власти оставят. Но Запад безжалостен, он никогда не оставляет тех, кто ему мешает и кого есть возможность убрать.

Тут все закономерно с точки зрения того, как западники видят процесс международных изменений – максимально поглотить все, что можно, чтобы не осталось никаких центров альтернативного влияния.

Cторонники избирательного списка «Студенческий список» собрались на площади Славия, чтобы отпраздновать признание поражения Вучича

Cторонники избирательного списка «Студенческий список» собрались на площади Славия, чтобы отпраздновать признание поражения Вучича

Фото: REUTERS.

- Каких последствий от сербских выборов ждать для России? Лидеры «Студенческого списка» говорят, что санкции против Москвы вводить не собираются. А Вучич пугает, что в марте-апреле новая власть это сделает.

- Когда Пашинян пришел к власти в Армении, вы были уверены, что он испортит отношения с Россией? Я вот был. И тут я так же уверен.

Новые власти будут вынуждены действовать по указаниям с Запада, поскольку у них нет никакого реального плана, прежде всего в экономике.

- А сможет ли сам охваченный протестами Евросоюз проглотить сейчас Сербию, ведь речь идет, в первую очередь, о накачке ее ресурсами?

- Помните украинский анекдот насчет яблока – «не съем так понадкусаю»?

Вот они не проглотят, но будут понадкусывать с тем, чтобы никто другой туда не смог зайти.

Посмотрите на Румынию – там полгода не было правительства. Когда ситуация стала угрожающей, Запад нашел какую-то формулу, которая позволяет правительство создать, а выборы, на которых неминуемо победили бы правые несистемные силы, не проводить.

Сторонники избирательного списка «Студенческий список» у здания парламента после того, как Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах

Сторонники избирательного списка «Студенческий список» у здания парламента после того, как Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах

Фото: REUTERS.

Против нас работает системная, серьезная, хорошо обеспеченная ресурсами и финансами команда Запада. Системный кризис во Франции и Германии еще не говорит о том, что эта она распалась.

То, что вчера произошло в Сербии - никакое не «свободное творчество масс». Курс Вучича давно вступил в противоречие с тем, что Запад хочет видеть на Балканах. До этого он не хотел видеть Орбана в Венгрии. И выбрал для смены власти стандартную тактику, которая дает результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грязная работа»: Вучича разъярило поражение на выборах в парламент Сербии

Кто будет вести переговоры от Европы с Россией: разбор пяти кандидатов