«Хотел всех обмануть»: названа главная ошибка Вучича, из-за которой он проиграл выборы в Сербии

Люди ходят по изображению Александра Вучича, кандидата в премьер-министры от Сербской прогрессивной партии Фото: REUTERS.

После поражения на выборах в Сербии блока под предводительством экс-президента страны Александра Вучича победившая оппозиция - в эйфории. Результат «Студенческого списка», которой получил абсолютное большинство в парламенте, горячо приветствовали гранды ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Но правда состоит в том, что мало кто представляет себе победителей в деле. Бунтовать и раздавать обещания - это одно, управлять страной - другое.

Сформировать новое правительство должна будет пестрая команда из профессоров, врачей, адвокатов и актеров. Затем начнутся «разоблачения коррупции» в команде Вучича и большие чиновничьи чистки.

Бывший президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS.

А что дальше? Сумеют ли члены «Списка» сохранить хорошие отношения с Россией при том, что экономика страны зависит от нашего дешевого газа, идущего по «Турецкому потоку»? Или, вопреки заверениям, введут против нашей страны санкции?

Об этом KP.RU поговорил с политологом, экспертом по Восточной Европе Владимиром Брутером.

- Из-за каких ошибок Вучич потерпел поражение?

- Он считал, что нашел курс, который делает его неуязвимым, хотел всех обмануть. Такую же ошибку допустил, кстати, экс-президент Молдовы Додон. Он в свое время был уверен, что если с утра будет звонить в Кремль, а после обеда заглянет в посольство США, то сохранит пост…

Вучич думал, что он Западу нужен и его у власти оставят. Но Запад безжалостен, он никогда не оставляет тех, кто ему мешает и кого есть возможность убрать.

Тут все закономерно с точки зрения того, как западники видят процесс международных изменений – максимально поглотить все, что можно, чтобы не осталось никаких центров альтернативного влияния.

Cторонники избирательного списка «Студенческий список» собрались на площади Славия, чтобы отпраздновать признание поражения Вучича Фото: REUTERS.

- Каких последствий от сербских выборов ждать для России? Лидеры «Студенческого списка» говорят, что санкции против Москвы вводить не собираются. А Вучич пугает, что в марте-апреле новая власть это сделает.

- Когда Пашинян пришел к власти в Армении, вы были уверены, что он испортит отношения с Россией? Я вот был. И тут я так же уверен.

Новые власти будут вынуждены действовать по указаниям с Запада, поскольку у них нет никакого реального плана, прежде всего в экономике.

- А сможет ли сам охваченный протестами Евросоюз проглотить сейчас Сербию, ведь речь идет, в первую очередь, о накачке ее ресурсами?

- Помните украинский анекдот насчет яблока – «не съем так понадкусаю»?

Вот они не проглотят, но будут понадкусывать с тем, чтобы никто другой туда не смог зайти.

Посмотрите на Румынию – там полгода не было правительства. Когда ситуация стала угрожающей, Запад нашел какую-то формулу, которая позволяет правительство создать, а выборы, на которых неминуемо победили бы правые несистемные силы, не проводить.

Сторонники избирательного списка «Студенческий список» у здания парламента после того, как Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах Фото: REUTERS.

Против нас работает системная, серьезная, хорошо обеспеченная ресурсами и финансами команда Запада. Системный кризис во Франции и Германии еще не говорит о том, что эта она распалась.

То, что вчера произошло в Сербии - никакое не «свободное творчество масс». Курс Вучича давно вступил в противоречие с тем, что Запад хочет видеть на Балканах. До этого он не хотел видеть Орбана в Венгрии. И выбрал для смены власти стандартную тактику, которая дает результаты.

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