Что делать, если мошенники получили доступ к Госуслугам или украли данные карты: объясняет киберполиция

Эксперты киберполиции озвучили порядок действий при краже данных с Госуслуг Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Нужно действовать быстро, спасти ситуацию поможет скорость вашей реакции», - так в киберполиции отвечают на вопрос, что делать, если мошенники завладели вашими личными данными. Либо же аферисты получили доступ к вашей банковской карте или госуслугам.

Но что именно нужно «делать быстро»? В киберполиции перечислили порядок действий.

Если украли данные карты

В этом случае злоумышленники могут получить доступ к счетам, похитить деньги или оформить на вас кредит.

1. Смените пароль для онлайн-банка и приложения.

2. Заморозьте банковские карты и счета. Как правило, это можно сделать в приложении.

3. Позвоните в банк (или напишите в приложении) и сообщите о случившемся.

4. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты.

Если зашли в ваш личный кабинет на Госуслугах

В этом случае мошенники могут взять на ваше имя кредит или оформить налоговый вычет и получить его на свою карту.

1. Смените пароль

2. Позвоните на горячую линию Госуслуг: 8 (800) 100-70-10, сообщите об утечке данных.

3. Если вы смогли войти в личный кабинет, проверьте все разрешения и заявки, которые подавались от вашего имени.

4. Обратитесь в полицию.

Сохраняйте спокойствие и действуйте по алгоритму, который прописала киберполиция Фото: Евгения ГУСЕВА.

Если получили доступ к телефону

В телефоне – вся наша жизнь. Если мобильник оказался в руках злоумышленников, они могут и деньги с ваших счетов украсть, и шантажировать людей от вашего имени, и проворачивать другие темные дела.

1. Сообщите о случившемся своему мобильному оператору. В службе поддержки клиентов вам объяснят, как нужно действовать.

2. Все аккаунты сервисов, приложений, соцсетей и т. д. привяжите к другому номеру телефона.

3. Следите за приходящими СМС о блокировке или перевыпуске сим-карты.

4. Предупредите родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать злоумышленники.

В киберполиции советуют: всегда используйте сложные пароли, двухфакторную аутентификацию (когда для входа в личный кабинет нужен не только логин и пароль, но и код из смс) и не переходите по сомнительным ссылкам. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС, а также CVV-коды карт (три цифры на обороте пластика).

Сразу обращайтесь в полицию, если вы считаете, что злоумышленники получили доступ к вашим данным или воспользовались информацией, чтобы украсть у вас деньги.

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