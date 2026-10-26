Что делать, если мошенники получили доступ к Госуслугам или украли данные карты: объясняет киберполиция

Фото: Евгения ГУСЕВА.
«Нужно действовать быстро, спасти ситуацию поможет скорость вашей реакции», - так в киберполиции отвечают на вопрос, что делать, если мошенники завладели вашими личными данными. Либо же аферисты получили доступ к вашей банковской карте или госуслугам.
Но что именно нужно «делать быстро»? В киберполиции перечислили порядок действий.
В этом случае злоумышленники могут получить доступ к счетам, похитить деньги или оформить на вас кредит.
1. Смените пароль для онлайн-банка и приложения.
2. Заморозьте банковские карты и счета. Как правило, это можно сделать в приложении.
3. Позвоните в банк (или напишите в приложении) и сообщите о случившемся.
4. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты.
В этом случае мошенники могут взять на ваше имя кредит или оформить налоговый вычет и получить его на свою карту.
1. Смените пароль
2. Позвоните на горячую линию Госуслуг: 8 (800) 100-70-10, сообщите об утечке данных.
3. Если вы смогли войти в личный кабинет, проверьте все разрешения и заявки, которые подавались от вашего имени.
4. Обратитесь в полицию.
Фото: Евгения ГУСЕВА.
В телефоне – вся наша жизнь. Если мобильник оказался в руках злоумышленников, они могут и деньги с ваших счетов украсть, и шантажировать людей от вашего имени, и проворачивать другие темные дела.
1. Сообщите о случившемся своему мобильному оператору. В службе поддержки клиентов вам объяснят, как нужно действовать.
2. Все аккаунты сервисов, приложений, соцсетей и т. д. привяжите к другому номеру телефона.
3. Следите за приходящими СМС о блокировке или перевыпуске сим-карты.
4. Предупредите родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать злоумышленники.
В киберполиции советуют: всегда используйте сложные пароли, двухфакторную аутентификацию (когда для входа в личный кабинет нужен не только логин и пароль, но и код из смс) и не переходите по сомнительным ссылкам. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС, а также CVV-коды карт (три цифры на обороте пластика).
Сразу обращайтесь в полицию, если вы считаете, что злоумышленники получили доступ к вашим данным или воспользовались информацией, чтобы украсть у вас деньги.
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