Зеленский поставил задачу вывести из себя Трампа Фото: REUTERS.

На Украине некоторые эксперты и политологи недоумевают — украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский вместо того, чтобы налаживать отношения с американской администрацией, наоборот, в каждом новом интервью словно бы ставит перед собой задачу еще больше эти отношения испортить. Вот и в последнем интервью уже украинскому телевидению. Он снова сетует на команду Трампа и обрушивается на нее с упреками, заявляя, что министр обороны США Пит Хегсет уже почти месяц не согласовывает поставки Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS.

- Поручил еще раз обсудить этот вопрос с американской стороной. Идут переговоры и с другими странами, - сообщил «просроченный.

Согласитесь, совсем не похоже на налаживание отношений и посылание «лучей добра» в сторону Вашингтона.

Но те, кто недоумевает здесь, как и по поводу того, что «просрочка» снова начинает торговаться, пытается подменить повестку назначенных переговоров на свою и выдвигает очередные условия, которые сводят саму возможность проведения переговоров к нулю, не учитывают одного-единственного фактора — Зеленский последние пару недель работает не на Украину. Ее совсем нет в его повестке. Он выполняет задание своих кураторов и хозяев из Демпартии США, он «мочит» Трампа и республиканцев накануне промежуточных выборов в Конгресс США всеми доступными ему способами и средствами.

Нашлись люди, подсчитали, не поленились. И итоги их подсчетов надо бы доложить тому же Трампу, ему будет очень интересно. За последние 13 дней Зеленский дал 12 интервью иностранным СМИ и одно большое интервью украинскому телевидению.

За последние 13 дней Зеленский дал 12 интервью иностранным СМИ Фото: REUTERS.

Вот хронология:

11 октября - ABC News

12 октября - Fox News

13 октября - NPR

14 октября - Пирсу Моргану

15 октября - Financial Times

18 октября - NBC News

18 октября - Bloomberg

20 октября - Corriere della Sera

21 октября - Fox News

22 октября - CNN

23 октября - ABC News

За 13 дней 12 интервью, из них 8 - американским телеканалам и СМИ. Плюс еще свое украинское ТВ,

И в каждом из них одни и те же тезисы повторялись из раза в раз, из беседы в беседу: Трамп зажал помощь, Трамп предал Украины, Трамп пошел на соглашательство с Россией и так далее. Уже даже надоело смотреть и читать. Но это нам, а в США перед выборами, похоже, стоит задача, что американский избиратель, какой бы канал ни включил, обязательно должен услышать жалобы и обвинения со стороны украинского «просрочки».

Это Зеленский не сам обвиняет и жалуется, это он выполняет поставленную ему задачу. Конечно, и сам тоже, но ему бы никогда не предоставили сразу столько трибун, если бы не санкционировали такой доступ в СМИ, причем по конкретному поводу и по определенной тематике.

Что там будет с Украиной - беспокоятся политологи в Киеве. Успокойтесь, свидомые. Не до нее сейчас. И не до вас. «Просрочка» на задании. И, конечно же, надо понимать, что эта активность «просроченного» не имеет ничего общего с вмешательством во внутренние дела США.

Один вопрос все же остается. Забудет ли Дональд эту активность Зеленского или все же у него хорошая память?

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