Зеленский повышает ставки перед переговорами: Зачем Киев бьёт по мирным жителям Воронежа и говорит о мире

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зеленский демонстрирует новые высоты криворожской школы дипломатии. Ночью — дроны по нашим городам, утром — список пожеланий к переговорам.

25 октября, Белгород. Удар приходится в самый центр. Посечены 30 многоэтажек, четыре частных дома, торговый центр «МегаГринн», 35 машин во дворах. Двое погибших. Среди раненых фельдшер скорой. Следственный комитет завёл дело о теракте.

Сутки спустя — Воронеж. 113 беспилотников над областью, больше 70 из них над самим городом. Самый массированный налёт на регион с начала СВО. Хотя пристрелку начали ещё в ночь на 23-е, когда прилетело 33 дрона.

Двое погибших, мужчины 66 и 53 лет. 17 раненых, среди них ребёнок. Горели бизнес-центр в самом сердце города, многоэтажка, гаражный кооператив, два дачных посёлка, несколько предприятий. В соцсетях кадры посечённого фасада «Галереи Чижова», одного из крупнейших торговых центров города. Один дрон взорвался на школьном стадионе. Окна и фасады пострадали почти во всех районах Воронежа, утром машины ехали на работу по битому стеклу и бетонной крошке.

А на станции Сомово, в левобережном пригороде, под раздачу попал поезд № 11 Анапа — Москва. Люди ехали домой с моря, из отпуска. Повреждён вагон, пятеро ранены, двое тяжело. В проводах пропало напряжение, и встал весь южный ход. Восемнадцать поездов — из Кисловодска, Новороссийска, Махачкалы, Керчи, Сириуса — выбились из графика, некоторые на три с половиной часа.

За пару дней до этого был Орёл. Прилёт по предприятию ровно в тот час, когда смена выходила через проходную. На обломках ракет надписи по-английски. Так что счёт за эти ночные «концерты» стоит выписывать не только в Киев.

Теперь откройте календарь. В середине ноября в Абу-Даби должны возобновиться трёхсторонние переговоры. А на этой неделе Зеленский едет в Брюссель — к американцам, европейцам и генсеку НАТО. На фронте Киев отступает, и садиться за стол ему не с чем. Значит, нужно показать силу хотя бы в нашем тылу. Мол, мы ещё достаём до Орла и Воронежа, давить на нас бесполезно, давайте торговаться. Перед торгом всегда поднимают ставки. А меню у Киева уже составлено: энергетическое перемирие, договорённости по Чёрному морю, компромиссы по зерну…

С одной стороны, удар в час пик, налёт на спящий город — всё это для того, чтобы войну почувствовал каждый. Чтобы люди начали требовать: хватит, договоритесь на любых условиях. За четыре года это не сработало ни разу. Ни Белгород, ни Курск не сломались. Люди от такого злее, а не сговорчивее.

С другой — расчёт на украинское общество, месть за наши удары. Мы методично бьём по их энергетике, мостам и железной дороге — по тому, на чём держится их военная и государственная машина. Ответить тем же по нашей армии они не могут, поэтому бьют по городам. Причём западными ракетами. Так что за каждый такой удар отвечает и тот, кто эти ракеты поставил.

Летом попытку эскалации мы уже проходили. Тогда в Киеве тоже поднимали ставки, грозились принудить Москву к миру через силу. Переговорного веса это не добавило. Зато усилились наши ответы по их энергетике, железной дороге, морской инфраструктуре… И вот сегодня тот же человек, что направляет дроны на пассажирские поезда, выпрашивает тишину для портов и подстанций. Поднимает ставки накануне перемирия в Алешках и переговоров в ОАЭ.

Значит, надо не отвечать, а перебивать эту ставку. Хотите режима тишины в энергетике? Будет вам тишина. Полная и беспросветная.

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