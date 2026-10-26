От результатов выборов в Кнессет зависит судьба премьера премьера Биньямина Нетаньяху. Фото: REUTERS.

Во вторник, 27 октября, в Израиле пройдут выборы в Кнессет - парламент страны. От результатов зависит судьба премьера премьера Биньямина Нетаньяху. Если он проиграет, то лишится иммунитета от уголовного преследования сразу по трем отдельным делам – о мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток. Ради поддержки Нетаньяху Белый дом распространяет через прессу «утечки» о том, что в ближайшие дни Штаты могут начать новую масштабную операцию против Ирана.

Между тем предвыборный расклад выглядит весьма неопределенно. Мы проанализировали возможные варианты по итогам выборов-2026 в Израиле и то, как они могут повлиять на Ближний Восток.

Нынешние выборы примечательны уже тем, что впервые с 1988 года пройдут в предусмотренный законом срок, а не из-за досрочных роспусков парламента.

Из-за невозможности создать устойчивую коалицию только с апреля 2019-го по ноябрь 2022-го досрочные выборы устраивали пять раз!

Угроза того, что израильтянам скоро придется опять идти к урнам, существует: два конкурирующих блока партий идут «ноздря в ноздрю» и создать способное устоять правительство, похоже, не смогут.

В Кнессете 120 депутатов. Чтобы сформировать кабмин, надо заручиться поддержкой 61. Фото: REUTERS.

ВОЗМОЖНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ В КНЕССЕТ ИЗРАИЛЯ

В Кнессете 120 депутатов. Чтобы сформировать кабмин, надо заручиться поддержкой 61.

Согласно последним опросам, «Ликуд» Нетаньяху получает 21 место в Кнессете, а главный противник премьера, экс-начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант в отставке Гади Айзенкот со своей партией «Яшар», созданной в прошлом году - 23 депутатских кресла.

Вместе с союзниками из партий помельче каждый из блоков может рассчитывать на 51 мандат. Этого недостаточно, чтобы формировать правительство большинства.

Единственный способ получить большинство - отказаться от обещаний не сотрудничать с некоторыми другими фракциями. Например, с арабскими партиями, которым прочат 14 мест в Кнессете. Но для Нетаньяху это исключено. Айзенкот заявил, что тоже не пойдет с ними на сделку. Вопрос в том, сдержит ли он слово после выборов.

Если ни одна из партий не обретет желанное большинство, на начало следующего года назначат новые досрочные выборы. До этого момента Нетаньяху останется и.о. премьера.

БИОГРАФИЯ ГАДИ АЙЗЕНКОТА

Главный противник Нетаньяху, экс-начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант в отставке Гади Айзенкот со своей партией «Яшар» Фото: REUTERS.

Напомним биографию Гади Айзенкота. Его родители - репатрианты из еврейской общины Марокко, он родился в Израиле, ему 66 лет.

Прошел путь в армии от простого бойца до командира. Участвовал в многочисленных спецоперациях против «Хезболлы» в Ливане и против ХАМАС в Газе.

На посту начальника Генштаба ЦАХАЛ (2015–2019 годы) сформировал новую политику применения силы — в открытых и тайных операциях по всему Ближнему Востоку.

Разработал концепцию, по которой в случае столкновения Израиль должен наносить непропорционально мощные ответные удары по инфраструктуре противника.

7 октября 2023-го, после атаки ХАМАС, Гади Айзенкот вошёл в чрезвычайное правительство как министр без портфеля и член узкого военного кабинета. В декабре того же года его сын Галь погиб в бою в Джебалии при попытке вернуть тела погибших заложников. Погибли и два племянника политика.

Позже Айзенкот критиковал Нетаньяху за то, что премьер сваливал ответственность за случившееся на военных и действовал в Газе без плана выхода из кризиса. Экс-начальник Генштаба обещает, если станет премьером, первым делом создать комиссию по расследованию событий 7 октября.

В целом отставного генерал воспринимают как «свежую струю» в израильской политике: человек с огромным военным опытом, который открыто бросает вызов засидевшемуся премьеру.

В отличие от правого популиста Нетаньяху, Айзенкот - центрист с акцентом на безопасность и решение внутренних проблем страны, который хочет показать самостоятельность в принятии решений без полной оглядки на США. Однако с работать в союзе с американцами, он, конечно же, будет.

И Нетаньяху, и его главный соперник видят в Иране угрозу существованию Израиля, выступают против создания независимого палестинского государства. Но генерал более склонен к системной дипломатии - в отличие от Биби, который действует наскоками.

ПОЗИЦИЯ США ПО ВЫБОРАМ В ИЗРАИЛЕ

Трамп поощрил кандидатуру «друга Биби» (Нетаньяху) Фото: REUTERS.

Трамп поощрил кандидатуру «друга Биби»: в соцсети назвал его «великим воином» и «выдающимся партнером» в войне с Ираном.

«Если у Израиля окажется неподходящий лидер - а таким будет любой, кроме Биби, Америке придется выполнять эту работу (воевать с Ираном - Ред.) самостоятельно, а я не склонен этого делать», — написал он.

А вот вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что не поддерживает ни одну из сторон.

Минувшим апрелем он приезжал в Будапешт и агитировал за Виктора Орбана, который затем потерпел сокрушительное поражение. Может, Вэнс поэтому и решил сейчас быть нейтральным?

«Главное слово сказал Трамп: он поддерживает Нетаньяху. Но американская внешняя политика и в целом ориентирована на то, чтобы считать Израиль главным партнером Америки на Ближнем Востоке, - объяснила «Комсомолке» политолог-международник Елена Супонина. - Некоторые колебания со стороны кого-то в окружении Трампа связаны с тем, что опросы дают примерно равные шансы Нетаньяху и Айзенкоту. Становится ясно, что без формирования коалиции, как всегда, не обойтись».

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ ОТНОШЕНИЯ ИЗРАИЛЯ С РОССИЕЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ?

«Политика Израиля по отношению к арабским соседям вряд ли изменится, если Нетаньяху проиграет, - объясняет «КП» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. - Противостояние с арабо-мусульманским миром продолжится».

Что касается отношений Израиля с Россией, то и здесь, считают эксперты, при любом исходе выборов не будет резких изменений. Российско-израильские отношения достаточно устойчивы и сложились с учетом интересов обеих сторон.

Особенно ценят в Москве, что в еврейском государстве не пытаются переписать историю Второй мировой войны и чтят память о жертвах советского народа в борьбе за Победу 1945 года.

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