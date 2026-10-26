Легитимность Зеленского в качестве переговорщика подвергают сомнению уже не только в Вашингтоне и Москве… Фото: REUTERS.

Для урегулирования конфликта на Украине предстоит разговор из огромного количества деталей - об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так официальный пердставитель Кремля отреагировал на заявление Владимира Зеленского, что тот готов обсуждать вопрос «обмена территориями» только с Владимиром Путиным. Но легитимность самого Зеленского в качестве переговорщика подвергают сомнению уже не только в Вашингтоне и Москве…

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

КТО ВМЕСТО?

- Ну вот Зеленский уйдет - и кто придет взамен в Киеве, кто станет воровать меньше, чем Зеленский, употреблять вещества меньше, ненавидеть Россию меньше?

- Ну, вспомните, например, Федорова. Когда он пришел в Министерство обороны Украины в феврале 2026-го - и закрутил многие процессы?

- Федоров нашел выход на Маска, но не выход из конфликта?

- Выход-то он нашел, но главное, придумал информационные продукты, спецсистемы, которые ряд процессов ускорили. Это, возможно, отчасти ударило по украинским коррупционерам, которые раньше воровали слишком нагло - и повысило эффективность расходования средств для ВСУ. И ускорило попадание БПЛА на поле боя. И потому для нас «антикоррупционер» Федоров стал бы не лучшим сценарием. Как и условные Залужный с Будановым*.

«Антикоррупционер» Федоров стал бы не лучшим сценарием. Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЕВРОПА ПРИЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЕ?

- Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что «Украина не сможет победить Россию», и добавил, что цель ЕС – обеспечить выживание Украины.

- Когда в Италии говорили, что «Украина выиграет», там думали, что Украина победит Россию так, чтобы Зеленский вошел в Москву с украинским флагом. Не вышло. Напомню, Италия и в первую пятерку стран не входит, которые оказывают помощь Киеву. И основным бенефициаром продолжения конфликта, его развязывания, являлись британцы.

- Что значит «победа над русскими» для британцев?

- Это не разгром армии на поле боя. Победа для них – это противостояние наций. Если нация перестанет верить в свое военно-политическое руководство, условно говоря, у нее начнется внутренняя борьба, и она «схлопнется».

- Как это произошло в 1917-м?

- Ну, например. Британцы тогда приложили руку к революционным событиям. А сейчас они идут на подрыв внутриполитической ситуации в России. И этого не скрывают. И британские политики, и военные заявляли о том, что Курская операция - она была направлена на такие действия. Они очень хотели раскачать общество. Вывести людей на улицы. И пытаются это делать до сих пор.

ГДЕ ОРУЖИЕ?

- Мог бы Рим передать Киеву две тысячи танков?

- Наверное, могли - если б они у итальянцев были.

- Европейцы опустошили свои военные склады из-за Украины?

- Практически под ноль. Британия всю полевую артиллерию старого поколения, которая была, передала Украине. Количество танков в Британии минимальное. И они закрыли свою танковую программу. Некоторые европейские армии просто отдали последние танки «Леопард», которые у них были, в надежде на получение новых.

- Из США и Южной Кореи?

- Оттуда - в первую очередь. Но не все получилось так, как хотели в Европе. Совсем не все...

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает убийца Starlink - российская ракета «Нудоль»: разведка США предупредила Маска об угрозе